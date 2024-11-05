بعد رسالة صلاح الغامضة.. برشلونة يحاول التعاقد معه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي برشلونة أعاد اهتمامه بضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في ظل قرب انتهاء عقده مع ناديه، إذ يحق له التوقيع مجاناً لأي نادٍ في يناير المقبل.
وذكر صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة تواصل البحث عن صفقات قوية لتعزيز صفوف الفريق، إذ كان صلاح أحد الأوراق الإعلامية التي استغلها لابورتا في حملته الانتخابية قبل فوزه برئاسة النادي.
وأضاف التقرير أن تألق صلاح اللافت للنظر على الرغم من عمره البالغ 32 عامًا أثار اهتمام برشلونة مجدداً، في ظل إتاحة التعاقد معه في صفقة مجانية، إذ ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2025.
وزاد التقرير: أولوية برشلونة تعزيز مركز الجناح، والاسم الأبرز هو نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، لكن اسم النجم المصري عاد مجدداً للظهور في أروقة النادي الإسباني، إذ يرى المسؤولون أن الصفقة باتت ممكنة حالياً.
وكان صلاح أثار قلق جماهير فريقه يوم الأحد بعد رسالة غامضة بعثها عبر حسابه الرسمي على "إكس"، قائلاً إنه "لن ينسى مشاعره" بغض النظر عن ما سيحدث.
وكتب صلاح على "إكس": صدارة الترتيب هي حيث ينتمي هذا النادي ولا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز لكن هناك بطلا واحدا وهذا ما نحن نبتغيه. شكرا لدعمكم الليلة الماضية، وبغض النظر عما قد يحدث لن أنسى شعور التسجيل في "أنفيلد".
ورد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في مؤتمر صحافي قائلاً: لم أتحدث معه عن ذلك. لقد فسرتها بطريقة مختلفة عن الأشخاص الآخرين. أنا لا أطلع على منشورات اللاعبين على إنستغرام، أتحدث معهم فقط وهو ما لا يمكنكم فعله، وهذه هي الميزة التي أتمتع بها.
وسطر النجم المصري تاريخاً كبيراً منذ انضمامه لصفوف ناديه الإنجليزي في 2017 قادماً من روما، إذ وصل إلى المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ بعد تسجيله هدفاً في مرمى برايتون بالجولة الماضية.
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