بعد رسالة صلاح الغامضة.. برشلونة يحاول التعاقد معه

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي برشلونة أعاد اهتمامه بضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في ظل قرب انتهاء عقده مع ناديه، إذ يحق له التوقيع مجاناً لأي نادٍ في يناير المقبل.



وذكر صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة تواصل البحث عن قوية لتعزيز صفوف الفريق، إذ كان صلاح أحد الأوراق الإعلامية التي استغلها لابورتا في حملته الانتخابية قبل فوزه برئاسة النادي.



وأضاف التقرير أن تألق صلاح اللافت للنظر على الرغم من عمره البالغ 32 عامًا أثار اهتمام برشلونة مجدداً، في ظل إتاحة التعاقد معه في مجانية، إذ ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2025.



وزاد التقرير: أولوية برشلونة تعزيز مركز الجناح، والاسم الأبرز هو نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، لكن اسم النجم المصري عاد مجدداً للظهور في أروقة النادي الإسباني، إذ يرى المسؤولون أن الصفقة باتت ممكنة حالياً.

وكان صلاح أثار قلق جماهير فريقه يوم الأحد بعد رسالة غامضة بعثها عبر حسابه الرسمي على "إكس"، قائلاً إنه "لن ينسى مشاعره" بغض النظر عن ما سيحدث.

وكتب صلاح على "إكس": صدارة الترتيب هي حيث ينتمي هذا النادي ولا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز لكن هناك بطلا واحدا وهذا ما نحن نبتغيه. شكرا لدعمكم الليلة الماضية، وبغض النظر عما قد يحدث لن أنسى شعور التسجيل في "أنفيلد".

ورد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في مؤتمر صحافي قائلاً: لم أتحدث معه عن ذلك. لقد فسرتها بطريقة مختلفة عن الأشخاص الآخرين. أنا لا أطلع على منشورات اللاعبين على إنستغرام، أتحدث معهم فقط وهو ما لا يمكنكم فعله، وهذه هي الميزة التي أتمتع بها.

وسطر النجم المصري تاريخاً كبيراً منذ انضمامه لصفوف ناديه الإنجليزي في 2017 قادماً من روما، إذ وصل إلى المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ بعد تسجيله هدفاً في مرمى برايتون بالجولة الماضية.