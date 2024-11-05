لهذه الأسباب نحتاج إلى الضوضاء لنتمكن من النوم

ربما سمعت من قبل أن الضوضاء تساعد بعض الأشخاص على النوم.



يقول بعض الخبراء ومقدمو الرعاية الصحية إن ما يطلق عليه الضوضاء البنية وهي (نغمات الجهير الثقيلة) والضوضاء البيضاء وهي (صوت ثابت)، يمكن أن تساعد الأشخاص على النوم من خلال إخفاء الضوضاء الخارجية وتعزيز الاسترخاء.



ربما تكون قد صادفت أيضاً تطبيقات الضوضاء البيضاء التي تضم مقاطع صوتية لتشغيل المروحة في الليل، وصوت الطريق السريع.



لكن لماذا تساعد الضوضاء الخلفية علي النوم لكثير من الأشخاص؟

وفقاً للأطباء وخبراء النوم، هناك في الواقع عدة أسباب قد تجعلنا نحتاج أو نريد الضوضاء للنوم، وفقا لما ذكرته صحيفة ((هاف بوست)) الأميركية.



قد تعاني القلق

قد تتسابق الأفكار في عقلك بمجرد وجودك في جو صامت، وتتلاحق الأصوات داخل رأسك عن مهامّ لم تنجَز مثل مشاوير البقالة، أو مواقف تعرضت لها خلال اليوم، لذا من المنطقي أن تكون هناك حاجة إلى أي شيء آخر مريح.



أوضحت شيلبي هاريس، مديرة صحة النوم في ((Sleepopolis))، قائلة: ((بالنسبة لأولئك الذين يعانون القلق، يمكن أن يؤدي الصمت إلى سباق الأفكار في عقولهم، لذا فإن وجود بعض الضوضاء في الخلفية يمكن أن يكون مهدئاً)).



وبالإضافة إلى توفير الراحة، يمكن للأصوات أن تشتت الانتباه عن الأفكار المُقلقة.



قال الدكتور نيل هاريش باتيل، طبيب الطب العائلي في مستشفى بروفيدنس سانت جوزيف بجنوب كاليفورنيا: ((قد يستخدم الأشخاص الذين يعانون القلق أو لديهم أفكار متسارعة، الصوت والموسيقى لتجنب النظر داخل عقولهم، قد يتجنب بعض الأشخاص الصمت؛ لأنه يجبرهم على الجلوس دون انقطاع مع تدفق أفكارهم)).



تخفف من الإزعاج المحيط بك

يمكن أن يكون جميع أنواع الإزعاجات موجودة حولك في الليل، مثل زملاء السكن الذين يعودون إلى المنزل متأخرين، وصفارات سيارات الإسعاف والشرطة الصاخبة.

لذا يمكن أن تكون ضوضاء أخرى ممتعة، مثل لحن هادئ أو برنامج تلفزيوني خفيف الظل، موضع ترحيب هادئ يساعدك على النوم.



وقالت دانييلا ماركيتي، طبيبة ومتخصصة معتمَدة في النوم: ((الضوضاء البيضاء مفيدة بشكل خاص لمرضاي الذين يعانون طنين الأذن، والذين يجدون أنه من الأفضل التركيز على صوت مختلف عن الرنين الذي يختبرونه عادةً)).



وأضافت: ((يمكن أن تكون مفيدة أيضاً للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية التي قد يكون بها تلوث ضوضائي كبير. كما أن لها فوائد لعمال المناوبات الليلية، الذين قد يحتاجون إلى التغلب على ضوضاء النهار للنوم)).



وأوصت بالحفاظ على مستوى الضوضاء عند 60 ديسيبل أو أقل. وهذا يضاهي حجم محادثة عادية.



قد تكون مصاباً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

شرحت هاريس كيف قد يكون اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط مؤثراً على النوم، وقالت: ((غالباً ما يجد الأشخاص المصابون بالاضطراب أن الأصوات الثابتة تساعدهم على التركيز والاسترخاء)).



يمكن أن تساعد الأدوية والمكملات الغذائية وممارسة روتين النوم، وحتى بعض التطبيقات أيضاً، الأشخاص المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على النوم.



الصمت يمكن أن يكون غير مريح

عندما تكون حياتنا غالباً مليئة بالانشغال المستمر والضوضاء والركض في جميع أنحاء المدينة، فإن الصمت يشكل تناقضاً صارخاً ومزعجاً.



ويشير الخبراء إلى أن الناس ((تستخدم الضوضاء الخارجية لأنهم اعتادوا مستويات منخفضة من الصوت في الخلفية، ويشعرون بعدم الارتياح في الصمت)).



قد يبدو الصمت مزعجاً، بهذه الطريقة، مما قد يجعل من الصعب على أدمغتنا أن تنطفئ وتسترخي وتغفو.



نشأت وسط عائلة كبيرة

ذكر المتخصصون في النوم أن الأشخاص يعتادون النوم مع الضوضاء لأنهم نشأوا في بيئات صاخبة.



يمكن أن تكون الضوضاء في الليل مألوفة بسبب أفعالنا أيضاً. وقالوا: ((يمكن تدريب أدمغتنا، تماماً مثل أي شيء آخر. لذلك، إذا بدأ الشخص استخدام الضوضاء لمساعدته على النوم، فسوف يعتاد الحاجة إلى نوع من التحفيز للنوم)).



كيف تجعلنا الضوضاء نشعر بأننا أقل وحدة

إن الافتقار إلى الضوضاء يعني غالباً الافتقار إلى الأشخاص من حولك، مما قد يُشعرك بالوحدة.



قال الطبيب باتيل: ((يخشى بعض الأشخاص أن يكونوا وحدهم، ومن ثم يشعرون بأن وجود صوت يملأ الصمت هو وسيلة للشعور بوجود أشخاص حولهم)).

قد تكون هذه هي الحال بشكل خاص للأفراد الذين فقدوا شريكهم، أو يعيشون بمفردهم لأول مرة. وكالات

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