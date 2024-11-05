دراسة تكشف تأثير الهربس على الدماغ

كشفت دراسة جديدة بقيادة باحثين من كولورادو وجامعة بورغوندي في فرنسا، عن أن الفيروس المسبب لـ"قرح البرد"، أو فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، يمكن أن يصيب الدماغ والجهاز العصبي المركزي.

وألقت الدراسة نظرة فاحصة على تأثيرات فيروس الهربس البسيط من النوع الأول على أدمغة الفئران، ورسمت خريطة للمناطق المختلفة المتأثرة وتقييم العواقب المحتملة.



يمكن إدخال فيروس الهربس البسيط من النوع الأول إلى الجهاز العصبي المركزي من خلال طريقين، العصب الثلاثي التوائم (من خلال الوجه) أو العصب الشمي (من خلال الأنف)، وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف تنتشر العدوى بعد ذلك داخل الدماغ.

تقول اختصاصية الأعصاب، كريستي نيماير، من جامعة كولورادو: "في الآونة الأخيرة، تم ربط هذا الفيروس الشائع بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض ألزهايمر، ولكن لم يتم تحديد مسار واضح لغزو الجهاز العصبي المركزي".

وأضافت نيماير: "إن تحديد كيفية وصول فيروس الهربس البسيط من النوع الأول إلى الدماغ والمناطق المعرضة للخطر في الدماغ هو المفتاح لفهم كيفية بدء المرض".



ووجد الفريق أن فيروس الهربس البسيط من النوع الأول يسيطر على العديد من المناطق الأكثر أهمية في الدماغ، بما في ذلك جذع الدماغ (المسؤول عن تنسيق معدل ضربات القلب والتنفس، إلى جانب النوم والحركة)، والوطاء (الذي يتعامل مع كل شيء من النوم والمزاج إلى الشهية ومستويات الهرمونات).



ومع ذلك، ظلت مناطق أخرى من الدماغ غير متأثرة بمستضدات فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، بما في ذلك الحُصين (المنطقة التي تعتني بالذاكرة، والتي غالبًا ما ترتبط بأمراض مثل ألزهايمر) والقشرة (المرتبطة بالذاكرة والانتباه).

كما نظر الباحثون إلى نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة (الخلايا المناعية الداخلية للجهاز العصبي المركزي) في أدمغة الفئران، والتي أصبحت ملتهبة عند التفاعل مع فيروس الهربس البسيط من النوع الأول. وفي مناطق معينة، ظلت هذه الخلايا المناعية نشطة حتى بعد اختفاء الفيروس، مما يشير إلى وجود التهاب مستمر.





وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن أن يسبب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول التهاب الدماغ، وهي حالة تهدد الحياة حيث يؤثر الالتهاب على الدماغ بالكامل. وفي حين لم يحدث هذا هنا، فإن البحث يظهر أنه لا يزال من الممكن حدوث ضرر. سبوتنيك

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