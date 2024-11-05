كيبيك تتيح للسكان طلب القتل الرحيم

أعلنت السلطات في كيبيك عن إمكانية اعتماد القتل الرحيم لمرضى التنكس العصبي، عن طريق كتابة إقرار نموذج مشابه للوصية، تحسبًا للوصول إلى مراحل متأخرة من هذا المرض.



أُجيز القتل الرحيم في كيبيك منذ عام 2015، وتُعتبر الطلبات المسبقة للقتل الرحيم قانونية، في كلٍ من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وكولومبيا، حيث يمكن أن يصبح بعض المرضى غير قادرين على التعبير عن رغبتهم في تلقي الرعاية.



معايير طلب القتل الرحيم

كانت كيبيك بالفعل المقاطعة ذات أعلى نسبة من الوفيات المرتبطة بالقتل الرحيم على مستوى العالم قبل إقرار الخطوة الجديدة، حيث شهدت المقاطعة 5686 حالة قتل رحيم في عام 2023، وهو ما يمثل 7.3% من الوفيات.



وتضمنت أغلب الحالات أشخاصًا بعمر 70 عامًا أو أكثر، يعانون من مرض السرطان، بتشخيص يحدد لهم عامًا واحدًا أو أقل من الحياة المتوقعة.



أكدت ماري إيف بوتييه، أستاذة بكلية الطب في جامعة مونتريال، على أن "القبول المجتمعي واسع جدًا وهناك توقعات كبيرة"، مشيرة إلى أن "الكثيرين سيرغبون في تقديم طلبات"، لكنها أشارت إلى أن "المعايير صارمة جدًا".



تفاصيل قانون كيبيك للقتل الرحيم

ينص قانون كيبيك على أن تقييم حالة المريض يعتمد على رأي طبيبين مختصين أو ممرضين ممارسين، ليقرروا ما إذا كانت معاناته الجسدية أو النفسية "مستمرة ولا تطاق" ولا يمكن تخفيفها.



ويجب على المريض توضيح المظاهر السريرية التي يعتبرها غير محتملة مثل عدم قدرته على التعرف على أبنائه أو الإصابة بسلس البول، والتي تحدد اللحظة التي يتم فيها تنفيذ القتل الرحيم بحقه.



تصريحات بعض الأطباء عن طلب القتل الرحيم

بينما يُعتبر القتل الرحيم موضوع إجماع واسع في المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية، فإن الطلبات المسبقة تحظى بالترحيب، إلا أن هناك تحفظات من بعض الأطباء حيالها.



صرح الطبيب والعضو في لجنة الرعاية الخاصة بنهاية الحياة في كيبيك "دافيد لوسييه": " أن الأمر الأكثر صعوبة سيكون تنفيذ القتل الرحيم لشخص لا يتذكر أنه طلب هذا الإجراء".



وإذا قام المريض "بحركة تعبر عن رفضه"، فيجب على الطبيب إلغاء الإجراء فورًا، وأضاف: "أما إذا قاوم المريض، وهو أمر شائع لدى المصابين بالزهايمر، فيمكن اعتماد الإجراء؛ وهو ما سيثير أسئلة أخلاقية لدى المتخصصين الطبيين".



بينما عبر كلود ريفار عن مخاوفه، مشيرًا إلى أن تنفيذ القتل الرحيم على العديد من الحالات خلال السنوات العشر الماضية قد يتطلب تقييد المريض لتمكينه من حقنه عن طريق الوريد.

وأوضح قائلًا: "قد يعتبر أفراد العائلة ذلك بمثابة إعدام"، وهو وضع مختلف تمامًا عن الحالة التي يعبّر فيها المريض بنفسه: "نعم، أريد ذلك"، ويمد ذراعه لأخذ الحقنة.



من جهته، سجّل الطبيب لوران بوافير، الذي يقوم بتطبيق القتل الرحيم منذ العام 2015، أن هذه المخاوف افتراضية، معتبرًا أنه لا مشكلة في الخطوة الجديدة المتعلقة بالطلبات المسبقة.



وقال: "سأستجيب لرغبة الشخص المؤهل لذلك، والذي كانت حياته تعتبر كريمة، وقد تغير كل شيء بالنسبة إليه". وكالات

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