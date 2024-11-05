مورينيو منتقدا حكما تركيا: كان يشرب الشاي أثناء المباراة

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة بحدة قرارات التحكيم خلال المباراة التي فاز فيها فريقه أمس على طرابزون سبور 3-2 في الجولة العاشرة من التركي لكرة القدم.



وانتزع فنربخشة فوزا مثيرا على طرابزون بفضل هدف متأخر سجله النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، لكن مع ذلك هاجم مورينيو حكام المباراة، ولا سيما المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد (VAR).

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن حكم الفيديو المساعد أتيلا كاراوجلان تحول من شخص "غير مرئي" إلى "الرجل الأكثر أهمية في الملعب" بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل خلال اللقاء.



واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح طرابزون في الشوط الثاني بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد، لتنقلب النتيجة من تقدم فريق مورينيو بهدف إلى تأخره بهدفين، لكن فنربخشة أدرك التعادل في الدقيقة 75.



وخلال الدقائق الأخيرة شعر مورينيو بالغضب عندما تغاضى الحكم عن معاقبة ستيفانو دينسويل لاعب طرابزون بعد تدخل عنيف ضد لاعبه برايت أوسايي صامويل، لكن نهاية المباراة كانت سعيدة للمدرب البرتغالي بعدما سجل أمرابط هدف الفوز.

وأشار مورينيو إلى حكم الفيديو المساعد "لم يلاحظ التدخل العنيف من لاعب طرابزون لأنه كان يشرب الشاي التركي".

وتساءل في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس" التركية: "ألا يستحق التدخل العنيف ضد برايت بطاقة حمراء؟.. يبدو أن كاراوجلان كان يشرب الشاي التركي في ذلك الوقت ولم ير اللقطة، بينما كان يقظا عندما احتسب ركلتي الجزاء لفريق طرابزون".

وتابع: "أعتقد أنني أتحدث نيابة عن كل مشجع لنادي فنربخشة: نحن لا نريده مرة أخرى. لا نريد تعيينه في أي مباراة لاحقة للفريق".





ويحتل فنربخشة المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن غلطة سراي – حامل اللقب – بعد خوض كل منهما 10 مباريات. الجزيرة

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