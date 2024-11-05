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الأديب الدحيات يتناول دراسات في النظرية النقدية الغربية

11/5/2024 2:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- ضمن برنامج مكتبة الأسرة، القراءة للجميع، صدر عن وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو"، للدكتور والسياسي والأديب الأردني عيد عبد الله الدحيات.
جاء الكتاب في ثلاثة فصول، يتناول الأول النقد الأدبي عن اليونان، وآراء أفلاطون النقدية، وأرسطو وصناعة الشعر، بينما يتحدث الفصل الثاني عن النقد الأدبي عند الرومان، هوراس، لونجاينوس، ثم يتحدث في الفصل الثالث النقد الأدبي في العصور الوسطى، ويقدم لمحة عامة، دانتي "رسالة إلى ديلا سكالا"، وبوكاشيو "حياة دانتي".
يقول المؤلف، في مقدمته للكتاب، إن الرجوع إلى المنابع الأولى للنقد الأوروبي يوفر للقارئ منظورا تاريخيا يساعده على فهم تطور هذا النقد خلال فترة تناهز الألفي عام، ويمكنه، في الوقت نفسه، من التعرف على فهم الكون والحياة والإنسان جعل مجموعة قليلة من الناس قوة فاعلة اندفعت إلى الأمام مزودة بطاقة فكرية إبداعية قدر لها أن تحدث تغييرات كبيرة في مسيرة الحضارة الغربية.
ويتابع الدحيات "لقد امتازت حضارة اليونان القدماء في القرن الرابع قبل الميلاد باتساع في الأفق ومقدرة فائقة على التحليل والاستنباط والمحاورة المنطقية ندر أن شهد العالم مثيلا لها على مدى تاريخه. وقد مكنت هذه المنهجية اليونانيين من أن يطلعوا على العالم بالفلسفة والديمقراطية والعلم النظري والتطبيقي. أما في مجال الأدب فقد كانت إضافتهم الرئيسية تتمثل في شعر الملاحم والمسرحية والشعر الغنائي".
وفي تمهيده للكتاب، يشير المؤلف إلى أنه "في هذا الكتاب يبحث في تطور النظرية النقدية الأوروبية منذ القرن الرابع قبل الميلاد إلى نهاية العصور الوسطى وانبثاق عصر النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر. والرجوع إلى الأعمال النقدية الأولية التي طرحت فيها القضايا الرئيسية في النقد يذكرنا بالمنطلقات والأساسيات في خضم الآراء النقدية "المتضاربة" هذه الأيام، ويمنعنا من الذهاب بعيدا في افتراضاتنا. وهناك تراث نقدي "نجح" في امتحان الزمن؛ حيث استمر قويا متدفقا على الرغم من تعاقب الأزمان والأذواق والنظريات. فالأعمال النقدية العظيمة التي تركها أرسطو وهوراس ولونجاينوس تمتاز بـ"هيبة" و"جلال"، ما يجعلها ترفض أن تفرض عليها أساليبنا وعصبياتنا النقدية الجاهزة. ولهذا رأيت أن من الأجدى أن أدع النصوص تقدم نفسها للقارئ بشكل عادل وواضح؛ فليس هنالك أفضل من تركها تقدم ذاتها وتكشف عن مدلولاتها. وقد جعلت العلاقة بيني وكقارئ وبينها كنوصوص علاقة قائمة على احترام حقها في أن تشرح لا أن "تشرح"، وأن توصف لا أن "تُصنف"، ولهذا السبب عينه، يجد القارئ أن المؤلف أكثر من الاقتباسات المأخوذة من هذه النصوص للحفاظ على حضورها أمام القارئ".
وينوه الدحيات إلى أن مقولة أرتشيبولد ماكليش من أن القصيدة "وجود حي"، "هو ما هو"، وليست معنى فحسب، تنطبق أيضا على النص النقدي. ففي عمل أرسطو النقدي الخالد صناعة الشعر يشارك النص الناقد في عملية التفسير، ويتفاعل مع الفكر أحيانا، ويتحدى التحليل أحيانا أخرى؛ ولكنه، في كل مرة يتعامل القارئ معه، يكشف عن معنى جديد وعن بعد مستجد، ولسان حاله يقول "إن عظمة النص تكمن في عصيانه على الفهم السريع المتعجل، وإصراره على أن يجهد الشارح ويتعب للكشف عن مكنوناته ومعانيه".
ويشير المؤلف إلى أنه خلال قراءة تلك النصوص النقدية، قد سعد بها وزادت سعادته لأنه بذل جهدا متأنيا في التعامل معها يتناسب مع رفعتها ومكانتها. ولقد علمته هذه التجربة أن لا شيء يعادل التعاطي مع "الأشياء"، بشكل مباشر. وإن من الخطأ أن ننسى النص ونضعه جانبا، ونلجأ إلى قراءة ما كتب الآخرون عنه. إن منهجية "المواجهة مع النص"، بطريقة مباشرة قد غابت، مع الأسف، عند الكثير من الأكاديميين من دراسي الأدب والنقد الذين أثروا قراءة ملخصات لهذه النصوص أو تفسيرات لها، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم أفكار وآراء تشرح نصوصا في أذهان الشارحين وخيالهم فحسب.
ويبين الدحيات أن القارئ سيجد في هذه النصوص العائدة إلى ما يسمى بـ"العصر الكلاسيكي اليوناني والروماني"، تخاطب، على الرغم من إيغالها في الماضي، للمستقبل وتجيب عن كثير من الاستفسارات النقدية المعاصرة. والمعاصرة ليست فترة زمنية تاريخية، ولكنها، بالتأكيد، حالة ذهنية ومنظور عقلي وإنساني. ففيها إجابات عن طبيعة الأدب ووظيفته وتأثيره واختلافه عن غيره من النشاط الإنساني الوجداني. وقد كان هذا هو السبب، مبينا أنه قام بحذف ما كتبه كونتليان وتاستوس، عن الخطابة والبلاغة من هذا الكتاب واقتصاره فقط على الأعمال اللصيقة بطبيعة الأدب كفن مستقل بذاته. لقد كانت ملاحظة السير فيليب سدني في دفاعه عن الشعر، قبل أكثر من خمسة قرون، وقال فيها إنه "يستحق اللوم لأنه خلط بين الشعر والخطابة".
ويضيف المؤلف أنه حرص على عدم الإطالة والتكرار في التفسير، وحاول جاهدا أن يكون الشرح مختصرا وموجزا ينفذ إلى جوهر المسائل النقدية المطروحة، ويبين الرأي النقدي في النص بوضوح ودقة وسلاسة. لقد كانت ملاحظات أرسطو فيما يتعلق بحسن الاختيار في الكل والجزء، وملاحظات لونجاينوس في حسن اختيار الكلمات ماثلة أمام عيني، لافتا إلى أن طبيعة الأدب وغايته وأهميته تشكل القضايا الرئيسية التي حظيت بعناية خاة في هذا الكتاب. إن أهم مبرر لوجود النقد الأدبي، في أي زمان ومكان، كونه يساعد على فهم هذه القضايا، وبالتالي توضيح هدف العلوم الإنسانية ومبرر وجودها.
ثم يتحدث الدحيات عن أهم ما يميز العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أنها لا تقدم تحليلا من دون معاينة للجزئيات والتفاصيل، ولا توصف من دون تقييم، ولا تقدم المجرد إلا ومعه العواطف والمشاعر والجوانب الإنسانية. ولهذا السبب، فإن نقد العلوم الإنسانية يجب أن يكون إنسانيا كذلك. ويجب أن يكون مدركا للقيم الإنسانية الأساسية وأن يدفع عنها ويظهرها كأمور أسمى من التجريد وأكثر رفعة. ومن ناحية أخرى، فلربما كان أهم مردود نحصل عليه من ممارسة النقد الأدبي "أو حتى من قراءته"، هو أنه يثير فينا الرغبة في أن نفكر فيما نقرأ. وكلما قرأنا أكثر، تطورت ملكة التفكير لدينا وصقلت بطريقة تجعلها إحدى أهم أدواتنا للعيش في عالم مضطرب ومشوش، اختلطت فيه الرؤى واختلفت فيه الاتجاهات.
ويرى المؤلف أن هذا ليس إنجازا عابرا، ولكنه مكافأة وتشجيع لنا أن نستمر في طريق نستخدم فيه أفضل قدراتنا الإنسانية لتمييز الحقيقة من نقيضها. وكم كان الفيلسوف الناقد أرسطو مصيبا عندما فرق بين ما أسماه "النفون المفيدة، والفنون الجملية"، وتفريقه هذا مرتبط بالوسيلة التي يحقق كل منهما الهدف الأساسي للفن بعموميته، ألا وهو "محاولة الإنسان إكمال عمل الطبيعة"، فالفنون المفيدة، مثل فن المعمار والطب المهن والحرف الأخرى، تتعاون مع الطبيعة للإنسان. أما الفنون الجميلة فتتعاون كذلك مع الطبيعة ولكن عن طريق محاكاتها بشكل ينافسها ولكنه لا يختلف عنها ومعها. فالفنون الجميلة تكمل الحياة من خلال محاكاتها مما يساعد على توسيع الإدراك وصقل البصيرة وتطويرها نحو الكمال.
وخلص الدحيات إلى أن الفن يساعد الإنسان على تحقيق غايته في معرفة الحقيقة؛ حقيقة ذاته وحقيقة العالم الذي يعيش فيه. وعن طريق هذه المعرفة يصبح الفرد إنسانا حرا. لقد كان صاموئيل جونسون "وهو أحد أعمدة المدرسة الكلاسيكية الجديدة في القرن الثامن عشر"، مدركا لهذا كله عندما قال "إن الحرية وتحقيق الذات لا يتوافران إلا عندما يتكئ الفرد براحة واطمئنان على ثبات الحقيقة. لقد وفر لنا الأديب سبيلا للحقيقة عن طريق رسم المثال وتقديم رؤى للكمال والثبات، بحيث أصبح الإنسان ميدان البحث وغايته في آن واحد. أما النقد الأدبي فهو ولوج إلى داخل عالم الأدب "المصنوع" من الصور والكلمات والأحاسيس لكشف رحلة الإنسان وسعيه نحو الكمال. وهذه الغاية النبيلة تجعله من أهم فروع المعرفة الإنسانية وأسماها.

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