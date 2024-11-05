الأديب الدحيات يتناول دراسات في النظرية النقدية الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- ضمن برنامج مكتبة الأسرة، القراءة للجميع، صدر عن وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو"، للدكتور والسياسي والأديب الأردني عيد عبد الله الدحيات.
جاء الكتاب في ثلاثة فصول، يتناول الأول النقد الأدبي عن اليونان، وآراء أفلاطون النقدية، وأرسطو وصناعة الشعر، بينما يتحدث الفصل الثاني عن النقد الأدبي عند الرومان، هوراس، لونجاينوس، ثم يتحدث في الفصل الثالث النقد الأدبي في العصور الوسطى، ويقدم لمحة عامة، دانتي "رسالة إلى ديلا سكالا"، وبوكاشيو "حياة دانتي".
يقول المؤلف، في مقدمته للكتاب، إن الرجوع إلى المنابع الأولى للنقد الأوروبي يوفر للقارئ منظورا تاريخيا يساعده على فهم تطور هذا النقد خلال فترة تناهز الألفي عام، ويمكنه، في الوقت نفسه، من التعرف على فهم الكون والحياة والإنسان جعل مجموعة قليلة من الناس قوة فاعلة اندفعت إلى الأمام مزودة بطاقة فكرية إبداعية قدر لها أن تحدث تغييرات كبيرة في مسيرة الحضارة الغربية.
ويتابع الدحيات "لقد امتازت حضارة اليونان القدماء في القرن الرابع قبل الميلاد باتساع في الأفق ومقدرة فائقة على التحليل والاستنباط والمحاورة المنطقية ندر أن شهد العالم مثيلا لها على مدى تاريخه. وقد مكنت هذه المنهجية اليونانيين من أن يطلعوا على العالم بالفلسفة والديمقراطية والعلم النظري والتطبيقي. أما في مجال الأدب فقد كانت إضافتهم الرئيسية تتمثل في شعر الملاحم والمسرحية والشعر الغنائي".
وفي تمهيده للكتاب، يشير المؤلف إلى أنه "في هذا الكتاب يبحث في تطور النظرية النقدية الأوروبية منذ القرن الرابع قبل الميلاد إلى نهاية العصور الوسطى وانبثاق عصر النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر. والرجوع إلى الأعمال النقدية الأولية التي طرحت فيها القضايا الرئيسية في النقد يذكرنا بالمنطلقات والأساسيات في خضم الآراء النقدية "المتضاربة" هذه الأيام، ويمنعنا من الذهاب بعيدا في افتراضاتنا. وهناك تراث نقدي "نجح" في امتحان الزمن؛ حيث استمر قويا متدفقا على الرغم من تعاقب الأزمان والأذواق والنظريات. فالأعمال النقدية العظيمة التي تركها أرسطو وهوراس ولونجاينوس تمتاز بـ"هيبة" و"جلال"، ما يجعلها ترفض أن تفرض عليها أساليبنا وعصبياتنا النقدية الجاهزة. ولهذا رأيت أن من الأجدى أن أدع النصوص تقدم نفسها للقارئ بشكل عادل وواضح؛ فليس هنالك أفضل من تركها تقدم ذاتها وتكشف عن مدلولاتها. وقد جعلت العلاقة بيني وكقارئ وبينها كنوصوص علاقة قائمة على احترام حقها في أن تشرح لا أن "تشرح"، وأن توصف لا أن "تُصنف"، ولهذا السبب عينه، يجد القارئ أن المؤلف أكثر من الاقتباسات المأخوذة من هذه النصوص للحفاظ على حضورها أمام القارئ".
وينوه الدحيات إلى أن مقولة أرتشيبولد ماكليش من أن القصيدة "وجود حي"، "هو ما هو"، وليست معنى فحسب، تنطبق أيضا على النص النقدي. ففي عمل أرسطو النقدي الخالد صناعة الشعر يشارك النص الناقد في عملية التفسير، ويتفاعل مع الفكر أحيانا، ويتحدى التحليل أحيانا أخرى؛ ولكنه، في كل مرة يتعامل القارئ معه، يكشف عن معنى جديد وعن بعد مستجد، ولسان حاله يقول "إن عظمة النص تكمن في عصيانه على الفهم السريع المتعجل، وإصراره على أن يجهد الشارح ويتعب للكشف عن مكنوناته ومعانيه".
ويشير المؤلف إلى أنه خلال قراءة تلك النصوص النقدية، قد سعد بها وزادت سعادته لأنه بذل جهدا متأنيا في التعامل معها يتناسب مع رفعتها ومكانتها. ولقد علمته هذه التجربة أن لا شيء يعادل التعاطي مع "الأشياء"، بشكل مباشر. وإن من الخطأ أن ننسى النص ونضعه جانبا، ونلجأ إلى قراءة ما كتب الآخرون عنه. إن منهجية "المواجهة مع النص"، بطريقة مباشرة قد غابت، مع الأسف، عند الكثير من الأكاديميين من دراسي الأدب والنقد الذين أثروا قراءة ملخصات لهذه النصوص أو تفسيرات لها، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم أفكار وآراء تشرح نصوصا في أذهان الشارحين وخيالهم فحسب.
ويبين الدحيات أن القارئ سيجد في هذه النصوص العائدة إلى ما يسمى بـ"العصر الكلاسيكي اليوناني والروماني"، تخاطب، على الرغم من إيغالها في الماضي، للمستقبل وتجيب عن كثير من الاستفسارات النقدية المعاصرة. والمعاصرة ليست فترة زمنية تاريخية، ولكنها، بالتأكيد، حالة ذهنية ومنظور عقلي وإنساني. ففيها إجابات عن طبيعة الأدب ووظيفته وتأثيره واختلافه عن غيره من النشاط الإنساني الوجداني. وقد كان هذا هو السبب، مبينا أنه قام بحذف ما كتبه كونتليان وتاستوس، عن الخطابة والبلاغة من هذا الكتاب واقتصاره فقط على الأعمال اللصيقة بطبيعة الأدب كفن مستقل بذاته. لقد كانت ملاحظة السير فيليب سدني في دفاعه عن الشعر، قبل أكثر من خمسة قرون، وقال فيها إنه "يستحق اللوم لأنه خلط بين الشعر والخطابة".
ويضيف المؤلف أنه حرص على عدم الإطالة والتكرار في التفسير، وحاول جاهدا أن يكون الشرح مختصرا وموجزا ينفذ إلى جوهر المسائل النقدية المطروحة، ويبين الرأي النقدي في النص بوضوح ودقة وسلاسة. لقد كانت ملاحظات أرسطو فيما يتعلق بحسن الاختيار في الكل والجزء، وملاحظات لونجاينوس في حسن اختيار الكلمات ماثلة أمام عيني، لافتا إلى أن طبيعة الأدب وغايته وأهميته تشكل القضايا الرئيسية التي حظيت بعناية خاة في هذا الكتاب. إن أهم مبرر لوجود النقد الأدبي، في أي زمان ومكان، كونه يساعد على فهم هذه القضايا، وبالتالي توضيح هدف العلوم الإنسانية ومبرر وجودها.
ثم يتحدث الدحيات عن أهم ما يميز العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أنها لا تقدم تحليلا من دون معاينة للجزئيات والتفاصيل، ولا توصف من دون تقييم، ولا تقدم المجرد إلا ومعه العواطف والمشاعر والجوانب الإنسانية. ولهذا السبب، فإن نقد العلوم الإنسانية يجب أن يكون إنسانيا كذلك. ويجب أن يكون مدركا للقيم الإنسانية الأساسية وأن يدفع عنها ويظهرها كأمور أسمى من التجريد وأكثر رفعة. ومن ناحية أخرى، فلربما كان أهم مردود نحصل عليه من ممارسة النقد الأدبي "أو حتى من قراءته"، هو أنه يثير فينا الرغبة في أن نفكر فيما نقرأ. وكلما قرأنا أكثر، تطورت ملكة التفكير لدينا وصقلت بطريقة تجعلها إحدى أهم أدواتنا للعيش في عالم مضطرب ومشوش، اختلطت فيه الرؤى واختلفت فيه الاتجاهات.
ويرى المؤلف أن هذا ليس إنجازا عابرا، ولكنه مكافأة وتشجيع لنا أن نستمر في طريق نستخدم فيه أفضل قدراتنا الإنسانية لتمييز الحقيقة من نقيضها. وكم كان الفيلسوف الناقد أرسطو مصيبا عندما فرق بين ما أسماه "النفون المفيدة، والفنون الجملية"، وتفريقه هذا مرتبط بالوسيلة التي يحقق كل منهما الهدف الأساسي للفن بعموميته، ألا وهو "محاولة الإنسان إكمال عمل الطبيعة"، فالفنون المفيدة، مثل فن المعمار والطب المهن والحرف الأخرى، تتعاون مع الطبيعة للإنسان. أما الفنون الجميلة فتتعاون كذلك مع الطبيعة ولكن عن طريق محاكاتها بشكل ينافسها ولكنه لا يختلف عنها ومعها. فالفنون الجميلة تكمل الحياة من خلال محاكاتها مما يساعد على توسيع الإدراك وصقل البصيرة وتطويرها نحو الكمال.
وخلص الدحيات إلى أن الفن يساعد الإنسان على تحقيق غايته في معرفة الحقيقة؛ حقيقة ذاته وحقيقة العالم الذي يعيش فيه. وعن طريق هذه المعرفة يصبح الفرد إنسانا حرا. لقد كان صاموئيل جونسون "وهو أحد أعمدة المدرسة الكلاسيكية الجديدة في القرن الثامن عشر"، مدركا لهذا كله عندما قال "إن الحرية وتحقيق الذات لا يتوافران إلا عندما يتكئ الفرد براحة واطمئنان على ثبات الحقيقة. لقد وفر لنا الأديب سبيلا للحقيقة عن طريق رسم المثال وتقديم رؤى للكمال والثبات، بحيث أصبح الإنسان ميدان البحث وغايته في آن واحد. أما النقد الأدبي فهو ولوج إلى داخل عالم الأدب "المصنوع" من الصور والكلمات والأحاسيس لكشف رحلة الإنسان وسعيه نحو الكمال. وهذه الغاية النبيلة تجعله من أهم فروع المعرفة الإنسانية وأسماها.
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