يزيد من مخاطر الخرف.. انتبهوا من انقطاع التنفس أثناء النوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دبي- كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة، أن مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم تزيد من مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، لا سيما بالنسبة للنساء.
وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي ميشيغان وكاليفورنيا سان فرانسيسكو 18500 متطوع من البالغين.
وكشفت النتائج أن المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم خمسين عاماً أو أكثر ممن يعانون من مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم تتزايد مخاطر إصابتهم بالخرف خلال السنوات التالية، وأن احتمالات الإصابة تزيد لدى النساء مقارنة بالرجال.
ولم تكشف الدراسات أسباب الاختلاف بين الرجال والنساء فيما يتعلق باحتمالات الإصابة بالمرض، ولكن باحثة من المشاركين في الدراسة أرجعت السبب إلى تغيرات مستوى هرمون الاستروجين في الجسم لدى المرأة في مرحلة انقطاع الطمث، موضحة أن هذه التغيرات قد يكون لها تأثير على المخ.
ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة، قولها: "خلال تلك الفترة، تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بتغيرات تتعلق بالذاكرة والنوم والتقلبات المزاجية، مما قد يؤدي إلى تراجع الوظائف الإدراكية في المخ".
وتشير الدلائل العلمية إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم يقترن بشكل ملموس بمرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ولكن في كثير من الأحيان، لا يتم تشخيص هذه المشكلة.-(العربية نت)
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