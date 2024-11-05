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يزيد من مخاطر الخرف.. انتبهوا من انقطاع التنفس أثناء النوم

11/5/2024 2:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة، أن مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم تزيد من مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، لا سيما بالنسبة للنساء.
وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي ميشيغان وكاليفورنيا سان فرانسيسكو 18500 متطوع من البالغين.
وكشفت النتائج أن المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم خمسين عاماً أو أكثر ممن يعانون من مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم تتزايد مخاطر إصابتهم بالخرف خلال السنوات التالية، وأن احتمالات الإصابة تزيد لدى النساء مقارنة بالرجال.
ولم تكشف الدراسات أسباب الاختلاف بين الرجال والنساء فيما يتعلق باحتمالات الإصابة بالمرض، ولكن باحثة من المشاركين في الدراسة أرجعت السبب إلى تغيرات مستوى هرمون الاستروجين في الجسم لدى المرأة في مرحلة انقطاع الطمث، موضحة أن هذه التغيرات قد يكون لها تأثير على المخ.
ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة، قولها: "خلال تلك الفترة، تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بتغيرات تتعلق بالذاكرة والنوم والتقلبات المزاجية، مما قد يؤدي إلى تراجع الوظائف الإدراكية في المخ".
وتشير الدلائل العلمية إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم يقترن بشكل ملموس بمرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ولكن في كثير من الأحيان، لا يتم تشخيص هذه المشكلة.-(العربية نت)

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