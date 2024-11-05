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أجواء لطيفة اليوم وحالة عدم استقرار غدا

11/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول احيانا الى شمالية غربية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول .
ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، واعتبارا من ساعات ما بعد العصر تتأثر المملكة تتدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب المملكة، ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في جنوب المملكة قد تكون في بعض المناطق غزيرة لفترات قصيرة يصحبها الرعد احيانا وهطول حبات البرد.
ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع ان تمتد الهطولات لتشمل اجزاء من وسط وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة لغبار في مناطق البادية.
وتبقى المملكة يوم الخميس، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في شرق المملكة واجزاء من المناطق الوسطى قد تكون في بعض المناطق غزيرة احياناً يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة لغبار في مناطق البادية.
ويكون الطقس الجمعة، لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 20 - 9, وفي مناطق البادية 25 - 12, وفي مناطق السهول 23 - 14, وفي الأغوار الشمالية 29 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.
-- (بترا)


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