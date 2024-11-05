Tuesday, 05 November 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترفيعات لكبار ضباط الأمن (أسماء)

11/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قلّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم.
وهنأ اللواء المعايطة الضباط المرفعين بالثقة الملكية السامية، داعياً إياهم لمواصلة العمل والعطاء، ليكونوا على الدوام عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللعمل بتوجيهات جلالته في الدفاع عن أمن الوطن، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفيما يلي أسماء الضباط الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم من رتب عميد وعقيد.

من رتبة عقيد الى رتبة عميد

1)عقيد عماد ماجد سعيد الذيب
2)عقيد عمر لطفي ناجي القرعان
3)عقيد قاضي امن عام رامي علي احمد الدرادكه
4)عقيد ركن ينال صايل حمد الجازي
5)عقيد محمد فايز عبد القادر المهايره
6)عقيد يزن يحيى عبدالرحمن الجراح
7)عقيد امجد جميل احمد العبادي
8)عقيد علاء عبدالله فرحان المومني
9)عقيد ركن علاء صلاح عبدالرحيم الجعافره
10)عقيد محمد جميل يوسف شابسوغ
11)عقيد محمود خلف علي النعيمات
12)عقيد بشار عبدالعزيز مسلم الهباهبه
13)عقيد سامي صقر العبد الرعود
14)عقيد هيثم محمود مفضي العلي
15)عقيد نايف محمد حسين الزيود
16)عقيد هاني حسين موسى العويدات
17)عقيد قيس فايض قطيش القبيلات
18)عقيد عيسى سالم عواد النجادات
19)عقيد جلال عاطف عبدالكريم القاضي
20)عقيد زياد ذيب فليحان النسور
21)عقيد ركن موسى احمد موسى وديان
22)عقيد قاضي امن عام عماد ابراهيم احمد العدوان
23)عقيد عمر خليفه حرب الجبور
24)عقيد منير محمود محمد الشخانبه
25)عقيد ركن فاروق محمد عبدالرحيم الحياري
26)عقيد صالح احمد عساف الرقاد
27)عقيد ركن بشار عقله سليم الدويري
28)عقيد فوزي مصطفى احمد الخوالده
29)عقيد قيس محمود جميل ابوهلاله
30)عقيد ركن محمد فرج قطيش الدعجة
31)عقيد حاتم عبدالكريم يونس الطراونه
32)عقيد ابراهيم محمد حسين الخرشه

من رتبة مقدم الى رتبة عقيد

1)مقدم زياد احمد مجلي القضاه
2)مقدم بلال محمد احمد الملكاوي
3)مقدم فراس علي ابراهيم الشقران
4)مقدم خالد سالم عفاش القطعان
5)مقدم ركن بلال محمود محمد مصاروه
6)مقدم فادي فتحي ابراهيم الفقير
7)مقدم سلطان عمران احمد صالح

MENAFN05112024000072011014ID1108853967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث