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اتفاقية تعاون أكاديمي بين الأمن العام والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية

11/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع اللواء الدكتور عبيدالله عبدربه المعايطة، مدير الأمن العام /رئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، والدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، والدكتور أحمد العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، اتفاقية تعاون أكاديمي تهدف إلى تحديد وتنظيم المهام الأكاديمية والإدارية والمالية لأكاديمية الأمير الحسين، بما يعزز الشراكة ويدعم العملية التعليمية وفق معايير علمية.
وأشاد اللواء المعايطة بالدور الريادي للجامعتين في دعم الأكاديمية، التي تقدم تخصصات متميزة على مستوى الشرق الأوسط، تشمل برامج الماجستير في إدارة الكوارث والأزمات، والدبلوم العالي في تقنيات التعامل مع المواد الخطرة، وتخصصات البكالوريوس والدبلوم في مجالات الهندسة الميكانيكية والإطفاء والطاقة المتجددة والإسعاف الطبي المتخصص و ادارة الكوارث والازمات .

من جانبه، أكد الدكتور عبيدات أن التعاون مع الأمن العام ساهم في تحقيق إنجازات واضحة للأكاديمية على الصعيدين الأكاديمي والإداري، معرباً عن اعتزازه بتجديد هذا التعاون. فيما أكد الدكتور العجلوني على ضرورة استمرار التنسيق بين الأطراف لتحقيق التميز الأكاديمي والمهني لخريجي الأكاديمية.

كما افتتح اللواء المعايطة مركز الاستشارات والتدريب للحماية المدنية في الأكاديمية، الذي يوفر دورات تدريبية معتمدة محلياً ودولياً في مجالات السلامة المهنية والإدارية وتقنيات الحاسوب والترجمة. كما أُطلق الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في أبريل 2025 تحت عنوان "إدارة الأزمات في بيئة ديناميكية ومعقدة".

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