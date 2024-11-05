اتفاقية تعاون أكاديمي بين الأمن العام والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع اللواء الدكتور عبيدالله عبدربه المعايطة، مدير الأمن العام /رئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، والدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، والدكتور أحمد العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، اتفاقية تعاون أكاديمي تهدف إلى تحديد وتنظيم المهام الأكاديمية والإدارية والمالية لأكاديمية الأمير الحسين، بما يعزز الشراكة ويدعم العملية التعليمية وفق معايير علمية.
وأشاد اللواء المعايطة بالدور الريادي للجامعتين في دعم الأكاديمية، التي تقدم تخصصات متميزة على مستوى الشرق الأوسط، تشمل برامج الماجستير في إدارة الكوارث والأزمات، والدبلوم العالي في تقنيات التعامل مع المواد الخطرة، وتخصصات البكالوريوس والدبلوم في مجالات الهندسة الميكانيكية والإطفاء والطاقة المتجددة والإسعاف الطبي المتخصص و ادارة الكوارث والازمات .
من جانبه، أكد الدكتور عبيدات أن التعاون مع الأمن العام ساهم في تحقيق إنجازات واضحة للأكاديمية على الصعيدين الأكاديمي والإداري، معرباً عن اعتزازه بتجديد هذا التعاون. فيما أكد الدكتور العجلوني على ضرورة استمرار التنسيق بين الأطراف لتحقيق التميز الأكاديمي والمهني لخريجي الأكاديمية.
كما افتتح اللواء المعايطة مركز الاستشارات والتدريب للحماية المدنية في الأكاديمية، الذي يوفر دورات تدريبية معتمدة محلياً ودولياً في مجالات السلامة المهنية والإدارية وتقنيات الحاسوب والترجمة. كما أُطلق الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في أبريل 2025 تحت عنوان "إدارة الأزمات في بيئة ديناميكية ومعقدة".
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