قرارات مجلس الوزراء



أوَّلاً: قرارات اقتصاديَّة استكمالاً لحُزمة التَّسهيلات التي أتاحتها الحكومة للتَّحفيز الاقتصادي:

- الموافقة على تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات.

- إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام شركات التَّمويل لسنة 2024.

ثانياً: قرارات لاستكمال كُبرى وتعديل أنظمة لسُلطة العقبة الاقتصاديَّة:

- اتّفاقيَّة منحة تكميليَّة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 15 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع النَّاقل الوطني للمياه بين العقبة وعمَّان لتحلية ونقل المياه.

- إقرار نظام إدارة المناطق السَّاحليَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024.

- إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024.

ثالثاً: أنظمة واتّفاقيَّات حقوقيَّة:

-إقرار نظام الخبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعيَّة لسنة 2024.

- الموافقة من حيث المبدأ على مسوَّدة إعلان القمَّة العالميَّة الثَّالثة للإعاقة التي تنظّمها ألمانيا بالشَّراكة مع الأردن بخصوص جعل المشاريع والبرامج التَّنمويَّة التي تستهدف الجميع شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة .



قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بما يتيح إجراء تسوية للملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث كانت في السَّابق للمبالغ الأقلّ من ذلك.

كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم وفقاً لأحكام ومعايير محدَّدة، وحتى نهاية دوام يوم 31/12/2024.



ويأتي هذان القراران استكمالاً لحُزمة من التَّسهيلات التي أتاحتها الحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد وتحصيل المطالبات المستحقَّة لصالح الخزينة، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء المتَّخذ قبل نحو أسبوعين، والمتضمّن إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة.



وتنسجم هذه القرارات مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي، إذ أنَّها تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وحلّ العديد من القضايا والإشكاليَّات العالقة من خلال التَّسهيل على أصحابها وتسهيل بيئة الأعمال.



وبشأن قرار تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، فإنَّه يهدف إلى توسيع قاعدة المكلَّفين من الشَّركات والمنشآت الرَّاغبة بإبراء ذمَّتها وتعزيز مركزها المالي من خلال تسديد المبالغ المستَحقَّة عليها وفقاً لبياناتها الماليَّة، وإنهاء مطالباتهم الضَّريبيَّة العالقة، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة.



ومن شأن القرار أن يحقّق العدالة بين جميع المكلَّفين الذين استُحقَّت عليهم مطالبات لضريبة الدَّخل أو المبيعات، بغض النَّظر عن قيمة المطالبة؛ فهو يتيح إجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات.



أمَّا قرار إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم فيهدف إلى التَّخفيف عن المواطنين ممَّن استُحقَّت عليهم مطالبات وغرامات وفقاً لأحكام وشروط، حيثُ يُعفى المكلَّف من 100بالمئة من غرامة الأموال العامَّة في حال قيامه بتسديد كامل أصل المطالبة أو المبلغ المتبقِّي عليه، وممَّا نسبته 50 بالمئة في حال تسديده لـ 50 بالمئة من أصل المطالبة التي لم يسبق تسويتها وذلك شريطة تقسيط المبلغ المتبقِّي بالإضافة إلى غرامة الأموال المتبقِّية بموجب ضمانات كافية وعلى فترة زمنيَّة لا تتجاوز 6 أشهر.



وإذا كان المبلغ المتبقِّي على المكلَّف يمثِّل غرامات أموال عامَّة فقط بعد تسديد أصل المطالبة، فإنَّه يُعفى من 90 بالمئة من الغرامة المتبقِّية، شريطة تسديد 10بالمئة دفعة واحدة.



وفوَّض مجلس الوزراء بموجب القرار، وزارة الماليَّة بإصدار آليَّة لتنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلِّقة به، على أن يُعمل به حتى نهاية دوام يوم 31/12/2024.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام شركات التَّمويل لسنة 2024.



وتهدف التَّعديلات المقترحة على النِّظام إلى حوكمة عمل شركات التَّمويل، وتعزيز المنظومة التَّشريعيَّة النَّاظمة لها، وتوفير إطار مؤسَّسي يتضمَّن معايير واضحة وموضوعيَّة لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتَّشريعات الأردنيَّة ورقابة البنك المركزي؛ بما يلبِّي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التَّمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنيَّة.



وتواكب التَّعديلات المقترحة المستجدَّات والتطوُّرات في قطاع التَّمويل، وذلك في ضوء التَّغذية الرَّاجعة والمتابعة المستمرَّة لأثر التَّشريعات النَّاظمة له على أرض الواقع، كما توفِّر إطاراً تنظيميَّاً يتميَّز بالشُّمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسيَّة القطاع ودعم استقراره.



وتوفِّر التعديلات قدراً أوسع من المرونة في تطبيق أحكام النَّظام على شركات التَّمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشَّركات وحجمها وبما يمكِّنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتِّفاقيَّة منحة تكميليَّة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 15 مليون يورو؛ كجزء من المساهمة المرحليَّة في تمويل مشروع النَّاقل الوطني للمياه بين العقبة وعمَّان لتحلية ونقل المياه.



وتأتي الاتفاقيَّة استكمالاً لإجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، الذي يشكِّل مشروعاً استراتيجيَّاً مهمَّاً للأردن؛ باعتباره ثالث أكبر مشروع تحلية في الشَّرق الأوسط، ويشكِّل حلَّاً فعَّالاً لمواجهة العجز المائي باعتبار المملكة من أكثر الدُّول فقراً في المياه.



ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع عند اكتماله مياهاً صالحة للشُّرب بواقع 300 مليون متر مكعب، وهو مشروع وطني ينسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وله انعكاسات إيجابيَّة على باقي القطاعات، مثل القطاع الزراعي والسياحي، وسيسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المائية في مختلف القطاعات.



ويتكوَّن مشروع الناقل الوطني للمياه من محطَّة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطَّة تحلية وضخّ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم.



وكانت لجنة الشّراء الخاصَّة الحكوميَّة أعلنت في شهر آب الماضي عن المناقِص المفضَّل لمشروع النَّاقل الوطني وهو شركة "ميريديام سويز" وذلك بعد تقييم العرض المحدَّث الخاص، والذي لبَّى متطلَّبات التَّأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشُّروط المرجعيَّة.



كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام إدارة المناطق السَّاحليَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024.



ويهدف النِّظام إلى إدارة النَّشاطات السَّاحليَّة المقامة على السَّاحل ومنع الاعتداءات أو المخالفات التي قد تحدث، وذلك في إطار المخطَّط التَّنظيمي الشَّامل لمدينة العقبة الذي يشمل كذلك تنظيم شؤون محميَّة العقبة البحريَّة وخطَّة استخدام البحر وكذلك تنظيم المناطق السكنيَّة.



ويهدف النِّظام كذلك إلى حماية البيئة البحريَّة والأنظمة البيئيَّة والمناطق السَّاحليَّة ومواردها المائيَّة والطَّبيعيَّة من التلوُّث، وتحقيق التَّوازن بين الاستغلال الاقتصادي للمنطقة السَّاحليَّة ومواردها المائيَّة والطَّبيعيَّة وخدمات النُّظم البيئيَّة التي تحتويها واستدامة الموارد الطَّبيعيَّة فيها، وبما ينسجم مع متطلَّبات رفع جودة الحياة للمواطنين الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.



ويحقِّق النِّظام مبدأ المشاركة المجتمعيَّة في إدارة المناطق السَّاحليَّة بطريقة تفاعليَّة وتشاركيَّة مرنة ومستمرَّة، تضمن استخدام المنطقة السَّاحليَّة على نحو مستدام وتراعي تنوُّع الأنشطة فيها، وبما يُمكّن سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة من التَّنسيق مع المؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة والقطاعات المختلفة ومؤسَّسات المجتمع المدني في إدارة المناطق السَّاحليَّة وتنظيمها.



كما أقرَّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024؛ بهدف تطوير عمل السُلطة وتمكينها من القيام بواجباتها ومهامها بها بموجب التَّشريعات النَّافذة بكفاءة، وذلك من خلال استحداث وحدات جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي تتناسب مع المستجدَّات والحاجات اللازمة لتطوير عمل السُّلطة كجهة معنيَّة بتطوير الاستثمار والسِّياحة في العقبة ومأسسة دور السُلطة في مجالات الرّيادة والتحوُّل الرَّقمي.



على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظام الخبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعيَّة لسنة 2024؛ بهدف تنظيم هذه أعمال الخبرة والتَّحكيم وفق أفضل الممارسات.

وبموجب النّظام، يتشكَّل مجلس في دائرة قاضي القضاة يتولَّى تنظيم شؤون الخبرة والتَّحكيم، وتُنشأ وحدة للخبرة والتَّحكيم في الدَّائرة؛ بهدف مأسسة أعمال الخبرة والتَّحكيم وتطويرها وضمان أقصى استفادة ممكن للمواطنين منها.



ويُحدِّد النِّظام مهامِّ المجلس والوحدة وصلاحيَّاتهما والمهام المناطة بهما.



كما قرَّر المجلس الموافقة على مسوَّدة إعلان القمَّة العالميَّة الثَّالثة للإعاقة التي تنظِّمها ألمانيا بالشَّراكة مع الأردن بخصوص جعل المشاريع والبرامج التَّنمويَّة التي تستهدف الجميع شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.



ويهدف الإعلان إلى تعزيز دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج والمشاريع التَّنمويَّة، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.