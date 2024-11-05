Tuesday, 05 November 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل

11/5/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى لندن في زيارة عمل.


ويلتقي جلالته في الزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

MENAFN05112024000072011014ID1108853959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث