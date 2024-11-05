الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى لندن في زيارة عمل.



ويلتقي جلالته في الزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.



وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.