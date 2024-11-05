الأردن يعزي مصر بارتقاء ضابطين إثر سقوط مروحية عسكرية

الأردن يعزي مصر بارتقاء ضابطين إثر سقوط مروحية عسكرية
التاريخ
11/5/2024 2:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشلوفة، اليوم الثلاثاء، وارتقاء ضابطين، أثناء قيامهما بمهام تدريبية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وعائلاتهما.
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