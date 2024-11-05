الأردن يعزي مصر بارتقاء ضابطين إثر سقوط مروحية عسكرية

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشلوفة، اليوم الثلاثاء، وارتقاء ضابطين، أثناء قيامهما بمهام تدريبية.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وعائلاتهما.

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