تقرير: نتنياهو يعرض على حماس ملايين الدولارات مقابل الإفراج عن كل محتجز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لعرض ((عدة ملايين من الدولارات)) على حركة ((حماس)) مقابل إطلاق سراح كل محتجز في غزة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى ((حماس)).
وأضافت أن نتنياهو يستعد لضمان توفير ((ممر آمن)) للخروج من غزة لعناصر ((حماس)) وعائلاتهم، وقد أصدر تعليمات بهذا الشأن في مشاورة أمنية عقدت الليلة، وفقاً لما نقلته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).
ولفتت إلى أن نتنياهو سبق أن أعلن عن ذلك الشهر الماضي، لكن لم يكتسب هذا العرض أي زخم بعد.
وتوعدت إسرائيل بـ((القضاء)) على ((حماس)) بعد هجومها على الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كما احتجزت خلال الهجوم 251 شخصاً. وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين عدوانا غاشما وعمليات برية في قطاع غزة.-(وكالات)
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