تقرير: نتنياهو يعرض على حماس ملايين الدولارات مقابل الإفراج عن كل محتجز

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين يستعد لعرض ((عدة ملايين من الدولارات)) على حركة ((حماس)) مقابل إطلاق سراح كل محتجز في غزة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى ((حماس)).



وأضافت أن نتنياهو يستعد لضمان توفير ((ممر آمن)) للخروج من غزة لعناصر ((حماس)) وعائلاتهم، وقد أصدر تعليمات بهذا الشأن في مشاورة أمنية عقدت الليلة، وفقاً لما نقلته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).



ولفتت إلى أن نتنياهو سبق أن أعلن عن ذلك الشهر الماضي، لكن لم يكتسب هذا العرض أي زخم بعد.



وتوعدت إسرائيل بـ((القضاء)) على ((حماس)) بعد هجومها على الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كما احتجزت خلال الهجوم 251 شخصاً. وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين عدوانا غاشما وعمليات برية في قطاع غزة.-(وكالات)