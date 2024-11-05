استشهاد حوالي 12 ألف طالب فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن عدد الطلبة الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية بلغ 11 ألفا و 923 طالبا، فيما أصيب 19 ألفا و 199 طالبا.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وصل إلى أكثر من 11 ألفا و 808، والذين أصيبوا 18 ألفا و 596 طالبا، فيما استُشهد في الضفة 115 طالبا وأصيب 603 آخرون، إضافة إلى اعتقال 450.
وأشارت إلى أن 561 معلما وإداريا استُشهدوا، فيما أصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 148 في الضفة.
ولفتت إلى أن 341 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 138 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
وأكدت التربية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية وظروف صحية صعبة.
وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم تسببت في ترويع الطلبة في مدارسهم.-(بترا)
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