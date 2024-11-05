استشهاد حوالي 12 ألف طالب فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023

قالت وزارة والتعليم العالي الفلسطينية، إن عدد الطلبة الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية بلغ 11 ألفا و 923 طالبا، فيما أصيب 19 ألفا و 199 طالبا.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وصل إلى أكثر من 11 ألفا و 808، والذين أصيبوا 18 ألفا و 596 طالبا، فيما استُشهد في الضفة 115 طالبا وأصيب 603 آخرون، إضافة إلى اعتقال 450.



وأشارت إلى أن 561 معلما وإداريا استُشهدوا، فيما أصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 148 في الضفة.



ولفتت إلى أن 341 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 138 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.



وأكدت التربية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية وظروف صحية صعبة.



وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم تسببت في ترويع الطلبة في مدارسهم.-(بترا)