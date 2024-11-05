هل يمكن لدونالد ترامب الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا خسر؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحليل: هل يمكن لدونالد ترامب الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا خسر؟
بعد شهور من الحملات الانتخابية الشرسة، يصل السباق بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبته الحالية كامالا هاريس إلى لحظة الحسم اليوم. وبينما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يثار التساؤل حول ما إذا كان ترامب سيعلن النصر مبكرًا وسيحاول قلب نتائج الانتخابات في حالة خسارته. فهل يمكن للرئيس السابق فعلاً الطعن في النتائج؟ نستعرض هنا الخيارات المحتملة.
التلاعب في نتائج الانتخابات والتشكيك في النزاهة
من المتوقع أن يعلن ترامب عن مزاعم تتعلق بتزوير الانتخابات لتبرير أي هزيمة محتملة، حيث يرجح أن يتأخر فرز الأصوات في بعض الولايات لأيام بعد يوم الانتخابات بسبب التصويت بالبريد وعمليات التحقق، بحسب موقع "فيرست بوست".
ومن المرجح أن يستخدم ترامب هذا التأخير للترويج لفكرة التزوير ومحاولة التأثير على ثقة الجمهور في النظام الانتخابي. فقد صرح في أكثر من مناسبة أنه لا يمكنه الخسارة إلا إذا كانت الانتخابات "مزورة"، وهو خطاب يتماشى مع نظريات مؤامرة سبقتها في انتخابات 2020.
ويحسب ريتشارد هاسن ، الخبير في قانون الانتخابات من جامعة كاليفورنيا، فإن نغمة التزوير في عام 2024 ستستند إلى مزاعم مشاركة غير شرعية من قبل مهاجرين غير قانونيين. بينما يرى كايل ميلر، خبير الاستراتيجية بمجموعة "حماية الديمقراطية"، أن ترامب وحلفاءه قد استوعبوا دروس انتخابات 2020 ويعملون الآن على زراعة الشكوك بشكل مسبق.
في انتخابات 2020، أعلن ترامب فوزه قبل إتمام فرز الأصوات بشكل كامل، ولا يزال حتى اليوم يصر على أن الانتخابات قد سُرقت منه عن طريق التزوير الواسع.
موجة من الدعاوى القضائية
من المتوقع أن يواجه النظام الانتخابي الأمريكي سيلًا من الدعاوى القضائية المقدمة من حملة ترامب وحزبه الجمهوري للطعن في نتائج الانتخابات. ففي عام 2020، حاول ترامب وحلفاؤه قلب النتائج من خلال عشرات الدعاوى القضائية التي لم تفلح في تغيير أي من النتائج.
وقد بدأت بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية في الولايات المتأرجحة التي ستحدد الفائز، بزعم أن المهاجرين غير الشرعيين سيصوتون بأعداد كبيرة، دون تقديم أدلة قوية.
يصف المحامي بن بيرويك من مجموعة "حماية الديمقراطية" الدعاوى القضائية بأنها تعتمد على بيانات غير موثوقة ومنهجيات ضعيفة تهدف إلى نشر روايات مضللة لتقويض الثقة في النظام الانتخابي.
خلق الفوضى
تُمنح الطريقة الفريدة للولايات المتحدة لاختيار الرئيس عبر المجمع الانتخابي فرصة لترامب لتقويض نتائج الانتخابات على المستويات المحلية والولائية والوطنية. قد يحاول ترامب وحلفاؤه في بعض الولايات الرئيسية تأخير التصديق على نتائج الانتخابات من خلال ادعاءات التزوير، كما حدث في 2020.
ويعود التاريخ هنا لواقعة 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع نائب الرئيس حينها، مايك بنس، من التصديق على فوز جو بايدن.
ويشير بول بيك ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوهايو، إلى أنه إذا خسر ترامب، فلن يقبل بالنتيجة وسيبذل قصارى جهده لمنع التصديق النهائي، الذي يتم عادة في الكونغرس يوم 5 يناير.
ويرى خبراء قانون الانتخابات أن النزاعات القانونية الجديدة قد تكون غير متوقعة، خاصة إذا تم التعامل معها من قبل قضاة متعاطفين مع مزاعم ترامب.
ويعتقد خبراء أن ترامب وحلفاءه قد أصبحوا أكثر استعداداً للتحدي هذه المرة مقارنةً بانتخابات 2020. يقول شون موراليس دويل من مركز برينان للعدالة إن الجهود الرامية لإحباط نتائج الانتخابات أصبحت أكثر تنظيمًا وتنسيقًا من ذي قبل.
لكن هناك اختلافات جوهرية بين انتخابات 2020 و2024؛ أبرزها أن ترامب لم يعد الرئيس الحالي، وبالتالي ليس لديه سيطرة على أدوات السلطة كما كان سابقاً، حيث كان يحاول عرقلة انتصار بايدن من موقع السلطة.
من جانب آخر، فقد تم إقرار قوانين جديدة على المستوى الفيدرالي والولائي لجعل التأثير على نتائج الانتخابات أكثر صعوبة. من بين هذه الإصلاحات قانون إصلاح تعداد الأصوات الانتخابية، الذي يحد من قدرة نائب الرئيس، والذي سيكون هذه المرة كامالا هاريس، على تأجيل التصديق الوطني أو رفض نتائج ولاية، كما حاول ترامب دفع بنس للقيام به في 2020.
خطر الاضطرابات
قد يؤدي أي ادعاء من ترامب بأن الانتخابات مزورة إلى اضطرابات مدنية، كما حدث في السادس من يناير 2021. يعتقد بيتر مونتغمري من مؤسسة "الشعب من أجل الطريق الأمريكي" أن هناك قلقًا أقل هذه المرة بشأن ردود فعل عنيفة من الجماعات اليمينية المتطرفة، لكنه يخشى من تهديدات ضد العاملين في الانتخابات. وقد يكون هناك أيضًا احتجاجات عنيفة في عواصم الولايات المتأرجحة.
وقد أُدين المئات ممن شاركوا في أحداث العنف في مبنى الكابيتول وسُجنوا، مما يشكل رادعًا قويًا لمن قد يفكرون في اتخاذ خطوات مشابهة.
هذا ويستعد الديمقراطيون للرد بسرعة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والتلفزيونية بالدعوة إلى الهدوء والصبر على فرز الأصوات في حالة محاولة ترامب إعلان النصر مبكرًا. وقد صرحت كامالا هاريس في مقابلة مع شبكة ABC بأنهم جاهزون لمواجهة أي محاولة من ترامب للتلاعب بالإعلام.
وأشار مسؤول كبير في حملة هاريس إلى أنهم يتوقعون أن يعلن ترامب النصر مبكرًا كما فعل في 2020، مؤكدين أن هذه المحاولة ستفشل كما فشلت في المرة السابقة.
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