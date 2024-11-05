هل يمكن لدونالد ترامب الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا خسر؟

تحليل: هل يمكن لدونالد الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا خسر؟

بعد شهور من الحملات الانتخابية الشرسة، يصل السباق بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبته الحالية كامالا هاريس إلى لحظة الحسم اليوم. وبينما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يثار التساؤل حول ما إذا كان ترامب سيعلن النصر مبكرًا وسيحاول قلب نتائج الانتخابات في حالة خسارته. فهل يمكن للرئيس السابق فعلاً الطعن في النتائج؟ نستعرض هنا الخيارات المحتملة.



التلاعب في نتائج الانتخابات والتشكيك في النزاهة

من المتوقع أن يعلن ترامب عن مزاعم تتعلق بتزوير الانتخابات لتبرير أي هزيمة محتملة، حيث يرجح أن يتأخر فرز الأصوات في بعض الولايات لأيام بعد يوم الانتخابات بسبب التصويت بالبريد وعمليات التحقق، بحسب موقع "فيرست بوست".

ومن المرجح أن يستخدم ترامب هذا التأخير للترويج لفكرة التزوير ومحاولة التأثير على ثقة الجمهور في النظام الانتخابي. فقد صرح في أكثر من مناسبة أنه لا يمكنه الخسارة إلا إذا كانت الانتخابات "مزورة"، وهو خطاب يتماشى مع نظريات مؤامرة سبقتها في انتخابات 2020.



ويحسب ريتشارد هاسن ، الخبير في قانون الانتخابات من جامعة كاليفورنيا، فإن نغمة التزوير في عام 2024 ستستند إلى مزاعم مشاركة غير شرعية من قبل مهاجرين غير قانونيين. بينما يرى كايل ميلر، خبير الاستراتيجية بمجموعة "حماية الديمقراطية"، أن ترامب وحلفاءه قد استوعبوا دروس انتخابات 2020 ويعملون الآن على زراعة الشكوك بشكل مسبق.



في انتخابات 2020، أعلن ترامب فوزه قبل إتمام فرز الأصوات بشكل كامل، ولا يزال حتى اليوم يصر على أن الانتخابات قد سُرقت منه عن طريق التزوير الواسع.



موجة من الدعاوى القضائية

من المتوقع أن يواجه النظام الانتخابي الأمريكي سيلًا من الدعاوى القضائية المقدمة من حملة ترامب وحزبه الجمهوري للطعن في نتائج الانتخابات. ففي عام 2020، حاول ترامب وحلفاؤه قلب النتائج من خلال عشرات الدعاوى القضائية التي لم تفلح في تغيير أي من النتائج.

وقد بدأت بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية في الولايات المتأرجحة التي ستحدد الفائز، بزعم أن المهاجرين غير الشرعيين سيصوتون بأعداد كبيرة، دون تقديم أدلة قوية.



يصف المحامي بن بيرويك من مجموعة "حماية الديمقراطية" الدعاوى القضائية بأنها تعتمد على بيانات غير موثوقة ومنهجيات ضعيفة تهدف إلى نشر روايات مضللة لتقويض الثقة في النظام الانتخابي.



خلق الفوضى

تُمنح الطريقة الفريدة للولايات المتحدة لاختيار الرئيس عبر المجمع الانتخابي فرصة لترامب لتقويض نتائج الانتخابات على المستويات المحلية والولائية والوطنية. قد يحاول ترامب وحلفاؤه في بعض الولايات الرئيسية تأخير التصديق على نتائج الانتخابات من خلال ادعاءات التزوير، كما حدث في 2020.

ويعود التاريخ هنا لواقعة 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع نائب الرئيس حينها، مايك بنس، من التصديق على فوز جو بايدن.



ويشير بول بيك ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوهايو، إلى أنه إذا خسر ترامب، فلن يقبل بالنتيجة وسيبذل قصارى جهده لمنع التصديق النهائي، الذي يتم عادة في الكونغرس يوم 5 يناير.



ويرى خبراء قانون الانتخابات أن النزاعات القانونية الجديدة قد تكون غير متوقعة، خاصة إذا تم التعامل معها من قبل قضاة متعاطفين مع مزاعم ترامب.



ويعتقد خبراء أن ترامب وحلفاءه قد أصبحوا أكثر استعداداً للتحدي هذه المرة مقارنةً بانتخابات 2020. يقول شون موراليس دويل من مركز برينان للعدالة إن الجهود الرامية لإحباط نتائج الانتخابات أصبحت أكثر تنظيمًا وتنسيقًا من ذي قبل.



لكن هناك اختلافات جوهرية بين انتخابات 2020 و2024؛ أبرزها أن ترامب لم يعد الرئيس الحالي، وبالتالي ليس لديه سيطرة على أدوات السلطة كما كان سابقاً، حيث كان يحاول عرقلة انتصار بايدن من موقع السلطة.



من جانب آخر، فقد تم إقرار قوانين جديدة على المستوى الفيدرالي والولائي لجعل التأثير على نتائج الانتخابات أكثر صعوبة. من بين هذه الإصلاحات قانون إصلاح تعداد الأصوات الانتخابية، الذي يحد من قدرة نائب الرئيس، والذي سيكون هذه المرة كامالا هاريس، على تأجيل التصديق الوطني أو رفض نتائج ولاية، كما حاول ترامب دفع بنس للقيام به في 2020.



خطر الاضطرابات



قد يؤدي أي ادعاء من ترامب بأن الانتخابات مزورة إلى اضطرابات مدنية، كما حدث في السادس من يناير 2021. يعتقد بيتر مونتغمري من مؤسسة "الشعب من أجل الطريق الأمريكي" أن هناك قلقًا أقل هذه المرة بشأن ردود فعل عنيفة من الجماعات اليمينية المتطرفة، لكنه يخشى من تهديدات ضد العاملين في الانتخابات. وقد يكون هناك أيضًا احتجاجات عنيفة في عواصم الولايات المتأرجحة.



وقد أُدين المئات ممن شاركوا في أحداث العنف في مبنى الكابيتول وسُجنوا، مما يشكل رادعًا قويًا لمن قد يفكرون في اتخاذ خطوات مشابهة.



هذا ويستعد الديمقراطيون للرد بسرعة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والتلفزيونية بالدعوة إلى الهدوء والصبر على فرز الأصوات في حالة محاولة ترامب إعلان النصر مبكرًا. وقد صرحت كامالا هاريس في مقابلة مع شبكة ABC بأنهم جاهزون لمواجهة أي محاولة من ترامب للتلاعب بالإعلام.



وأشار مسؤول كبير في حملة هاريس إلى أنهم يتوقعون أن يعلن ترامب النصر مبكرًا كما فعل في 2020، مؤكدين أن هذه المحاولة ستفشل كما فشلت في المرة السابقة.