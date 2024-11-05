السراب الأحمر والتحول الأزرق.. كيف يؤثران على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتجه الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات 2024
الرئاسية، ويتوقع أن تلعب ظواهر "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق" دورًا
هامًا مرة أخرى. وقد تُظهر النتائج الأولية تقدم الجمهوريين بسبب التصويت
الشخصي في يوم الانتخابات، بينما يتوقع أن يتحول هذا التقدم إلى الأزرق
لصالح الديمقراطيين مع فرز بطاقات البريد والبطاقات المؤقتة التي تفضل
الديمقراطيين.
ما هو "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق"؟
يشير "السراب الأحمر" إلى تقدم مبكر للجمهوريين يظهر في ليلة الانتخابات، حيث تُحسب أصوات التصويت الشخصي التي تفضل الجمهوريين أولاً. بينما يعكس "التحول الأزرق" زيادة تدريجية لصالح الديمقراطيين عند إضافة بطاقات البريد والبطاقات المؤقتة بعد الانتخابات.
وبحسب دراسة أجرتها شركة "Hawkfish" الممولة من قبل عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ في 2020، كان من المتوقع أن يظهر ترامب متقدماً في ليلة الانتخابات، بينما يبدأ بايدن باللحاق به مع احتساب بطاقات البريد. إدوارد فولي ، خبير قانون الانتخابات بجامعة ولاية أوهايو، كان أول من لاحظ هذا التحول الأزرق في دراسة عام 2019، حيث وجد أن المرشح الديمقراطي غالباً ما يكسب المزيد من الأصوات بعد يوم الانتخابات بفضل بطاقات البريد والبطاقات المؤقتة.
لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتًا في الولايات المتحدة؟
يتأخر إعلان نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة نتيجة عوامل متعددة، أبرزها أن الديمقراطيين يتفوقون عادة في المناطق الحضرية الكبيرة التي تستغرق وقتاً أطول لفرز الأصوات بسبب كثافة السكان، مما يسبب في تأخير ظهور نتائجها.
على سبيل المثال، في انتخابات 2016، كانت هيلاري كلينتون لا تزال متأخرة عندما اعترفت بالهزيمة، رغم أنها في النهاية فازت بالأصوات الشعبية بعد احتساب جميع الأصوات المتأخرة.
وفي انتخابات 2020، شهد الرئيس جو بايدن نفس الأمر، حيث وجد الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن المقاطعات التي تميل لصالح بايدن أبلغت عن نتائجها ببطء أكثر مقارنةً بالمقاطعات التي تدعم ترامب.و أدى هذا إلى زيادة واضحة في تقدم بايدن بعد ليلة الانتخابات، حيث زاد تقدمه بنحو نقطة مئوية واحدة خلال الأيام التي تلت يوم الاقتراع.
الولايات التي قد تشهد حالات من "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق"
ولايات السراب الأحمر:
-ويسكونسن: حيث لا يمكن معالجة بطاقات البريد حتى يوم الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تأخير النتائج من المناطق الديمقراطية مثل ميلووكي.
-ميشيغان: سمحت السلطات المحلية بمعالجة بطاقات البريد مبكرًا، لكن من المتوقع ظهور سراب أحمر طفيف في المقاطعات الصغيرة.
-نيفادا: قد يتم فرز بطاقات البريد ببطء في مقاطعة كلارك، مما قد يتسبب في سراب أحمر يتبعه تحول أزرق.
ولايات السراب الأزرق:
-جورجيا: يُسمح للمقاطعات بمعالجة بطاقات البريد مسبقًا، ومن المتوقع صدور معظم النتائج فور إغلاق صناديق الاقتراع، مما قد يُظهر تقدمًا ديمقراطيًا مبكرًا قد يتلاشى مع إضافة الأصوات الشخصية.
-كارولاينا الشمالية: يتم معالجة بطاقات البريد أولاً، مما قد يؤدي إلى ظهور سراب أزرق أولي.
-أريزونا: يتم الإبلاغ عن بطاقات البريد المبكرة أولاً، مما قد يُظهر سرابًا أزرق يتقلص مع إضافة الأصوات الجمهورية.
ولاية بنسلفانيا واحتمال ظهور كلا الظاهرتين
قد تشهد ولاية بنسلفانيا ظهوراً مزدوجاً لظاهرتي "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق"، حيث تُظهر بطاقات البريد تقدماً مبكراً للديمقراطيين، يليها تحول نحو الجمهوريين عند إدخال نتائج يوم الانتخابات.
وصرح بوب كيسي ، السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، بأن فرز جميع البطاقات قد يستمر لعدة أيام بعد يوم الانتخابات، كما حدث في عام 2020.
جدالات سابقة حول هذه الظواهر
واستغل الرئيس السابق دونالد ترامب ظاهرة "السراب الأحمر" في انتخابات 2020، حيث أعلن الفوز مبكراً في ليلة الانتخابات وأثار الشكوك حول بطاقات البريد. وقال في تصريح له: "نريد أن يتوقف التصويت... لا نريد أن يجدوا أي بطاقات في الساعة الرابعة صباحاً ويضيفوها إلى القائمة."
ولم تُعلن نتائج الانتخابات لصالح جو بايدن حتى بعد أيام، حين حقق انتصارات حاسمة في ولايات مثل بنسلفانيا. ثم أكدت ولايات أخرى مثل جورجيا وكارولاينا الشمالية النتائج في 19 و13 نوفمبر على التوالي.
في السياق نفسه، أثار ترامب الشكوك حول انتخابات 2018 النصفية، زاعماً دون أدلة أن تضييق الفارق لصالح الديمقراطيين في سباقات مثل سباقي ريك سكوت ورون ديسانتيس كان بسبب بطاقات غير قانونية.
الاستعدادات لتسريع عمليات العد في انتخابات 2024
استجابةً لمخاوف التأخير، قامت عدة ولايات بتحديث عمليات العد لضمان سرعة أكبر في إعلان النتائج.
وقامت جورجيا وميشيغان بتحديث قواعدهما للسماح بمعالجة بطاقات البريد بشكل مبكر، ما قد يسهم في تسريع عملية العد وتجنب التأخير.
في المقابل، لا تزال بنسلفانيا وويسكونسن تمنعان معالجة بطاقات البريد قبل يوم الانتخابات، مما قد يسبب تأخيراً.
ومن الجدير بالذكر أن المواعيد النهائية للتصديق تسمح لجميع الولايات
حتى 11 ديسمبر/كانون الأول بالانتهاء من عمليات التعداد وإعادة الفرز وحل
النزاعات، إذا لزم الأمر.
وصرحت جوسلين بنسون ، وزيرة خارجية ولاية ميشيغان، لشبكة CBS قائلةً: "سنظل نضع الدقة والأمان في مقدمة الأولويات على الكفاءة.، بحسب موقع فيرست بوس .
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