السراب الأحمر والتحول الأزرق.. كيف يؤثران على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

تتجه الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في 2024 الرئاسية، ويتوقع أن تلعب ظواهر "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق" دورًا هامًا مرة أخرى. وقد تُظهر النتائج الأولية تقدم الجمهوريين بسبب التصويت الشخصي في يوم الانتخابات، بينما يتوقع أن يتحول هذا التقدم إلى الأزرق لصالح الديمقراطيين مع فرز بطاقات البريد والبطاقات المؤقتة التي تفضل الديمقراطيين.



ما هو "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق"؟

يشير "السراب الأحمر" إلى تقدم مبكر للجمهوريين يظهر في ليلة الانتخابات، حيث تُحسب أصوات التصويت الشخصي التي تفضل الجمهوريين أولاً. بينما يعكس "التحول الأزرق" زيادة تدريجية لصالح الديمقراطيين عند إضافة بطاقات البريد والبطاقات المؤقتة بعد الانتخابات.

وبحسب دراسة أجرتها شركة "Hawkfish" الممولة من قبل عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ في 2020، كان من المتوقع أن يظهر ترامب متقدماً في ليلة الانتخابات، بينما يبدأ بايدن باللحاق به مع احتساب بطاقات البريد. إدوارد فولي ، خبير قانون الانتخابات بجامعة ولاية أوهايو، كان أول من لاحظ هذا التحول الأزرق في دراسة عام 2019، حيث وجد أن المرشح الديمقراطي غالباً ما يكسب المزيد من الأصوات بعد يوم الانتخابات بفضل بطاقات البريد والبطاقات المؤقتة.



لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتًا في الولايات المتحدة؟



يتأخر إعلان نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة نتيجة عوامل متعددة، أبرزها أن الديمقراطيين يتفوقون عادة في المناطق الحضرية الكبيرة التي تستغرق وقتاً أطول لفرز الأصوات بسبب كثافة السكان، مما يسبب في تأخير ظهور نتائجها.

على سبيل المثال، في انتخابات 2016، كانت هيلاري كلينتون لا تزال متأخرة عندما اعترفت بالهزيمة، رغم أنها في النهاية فازت بالأصوات الشعبية بعد احتساب جميع الأصوات المتأخرة.



وفي انتخابات 2020، شهد الرئيس جو بايدن نفس الأمر، حيث وجد الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن المقاطعات التي تميل لصالح بايدن أبلغت عن نتائجها ببطء أكثر مقارنةً بالمقاطعات التي تدعم ترامب.و أدى هذا إلى زيادة واضحة في تقدم بايدن بعد ليلة الانتخابات، حيث زاد تقدمه بنحو نقطة مئوية واحدة خلال الأيام التي تلت يوم الاقتراع.



الولايات التي قد تشهد حالات من "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق"





ولايات السراب الأحمر:

-ويسكونسن: حيث لا يمكن معالجة بطاقات البريد حتى يوم الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تأخير النتائج من المناطق الديمقراطية مثل ميلووكي.

-ميشيغان: سمحت السلطات المحلية بمعالجة بطاقات البريد مبكرًا، لكن من المتوقع ظهور سراب أحمر طفيف في المقاطعات الصغيرة.

-نيفادا: قد يتم فرز بطاقات البريد ببطء في مقاطعة كلارك، مما قد يتسبب في سراب أحمر يتبعه تحول أزرق.



ولايات السراب الأزرق:

-جورجيا: يُسمح للمقاطعات بمعالجة بطاقات البريد مسبقًا، ومن المتوقع صدور معظم النتائج فور إغلاق صناديق الاقتراع، مما قد يُظهر تقدمًا ديمقراطيًا مبكرًا قد يتلاشى مع إضافة الأصوات الشخصية.

-كارولاينا الشمالية: يتم معالجة بطاقات البريد أولاً، مما قد يؤدي إلى ظهور سراب أزرق أولي.

-أريزونا: يتم الإبلاغ عن بطاقات البريد المبكرة أولاً، مما قد يُظهر سرابًا أزرق يتقلص مع إضافة الأصوات الجمهورية.

ولاية بنسلفانيا واحتمال ظهور كلا الظاهرتين

قد تشهد ولاية بنسلفانيا ظهوراً مزدوجاً لظاهرتي "السراب الأحمر" و"التحول الأزرق"، حيث تُظهر بطاقات البريد تقدماً مبكراً للديمقراطيين، يليها تحول نحو الجمهوريين عند إدخال نتائج يوم الانتخابات.



وصرح بوب كيسي ، السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، بأن فرز جميع البطاقات قد يستمر لعدة أيام بعد يوم الانتخابات، كما حدث في عام 2020.



جدالات سابقة حول هذه الظواهر

واستغل الرئيس السابق دونالد ترامب ظاهرة "السراب الأحمر" في انتخابات 2020، حيث أعلن الفوز مبكراً في ليلة الانتخابات وأثار الشكوك حول بطاقات البريد. وقال في تصريح له: "نريد أن يتوقف التصويت... لا نريد أن يجدوا أي بطاقات في الساعة الرابعة صباحاً ويضيفوها إلى القائمة."



ولم تُعلن نتائج الانتخابات لصالح جو بايدن حتى بعد أيام، حين حقق انتصارات حاسمة في ولايات مثل بنسلفانيا. ثم أكدت ولايات أخرى مثل جورجيا وكارولاينا الشمالية النتائج في 19 و13 نوفمبر على التوالي.



في السياق نفسه، أثار ترامب الشكوك حول انتخابات 2018 النصفية، زاعماً دون أدلة أن تضييق الفارق لصالح الديمقراطيين في سباقات مثل سباقي ريك سكوت ورون ديسانتيس كان بسبب بطاقات غير قانونية.



الاستعدادات لتسريع عمليات العد في انتخابات 2024

استجابةً لمخاوف التأخير، قامت عدة ولايات بتحديث عمليات العد لضمان سرعة أكبر في إعلان النتائج.

وقامت جورجيا وميشيغان بتحديث قواعدهما للسماح بمعالجة بطاقات البريد بشكل مبكر، ما قد يسهم في تسريع عملية العد وتجنب التأخير.

في المقابل، لا تزال بنسلفانيا وويسكونسن تمنعان معالجة بطاقات البريد قبل يوم الانتخابات، مما قد يسبب تأخيراً.

ومن الجدير بالذكر أن المواعيد النهائية للتصديق تسمح لجميع الولايات حتى 11 ديسمبر/كانون الأول بالانتهاء من عمليات التعداد وإعادة الفرز وحل النزاعات، إذا لزم الأمر.



وصرحت جوسلين بنسون ، وزيرة خارجية ولاية ميشيغان، لشبكة CBS قائلةً: "سنظل نضع الدقة والأمان في مقدمة الأولويات على الكفاءة.، بحسب موقع فيرست بوس .