Tuesday, 05 November 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القطريون يصوتون على التعديلات الدستورية

11/5/2024 2:31:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توجه القطريون اليوم الثلاثاء إلى مقار الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية المقترحة.


وتتضمن التعديلات إلغاء نظام انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الشورى.


ودعت اللجنة العامة للاستفتاء المواطنين الذين بلغوا 18 عامًا لممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، مع تحديد 21 لجنة للاستفتاء تغطي مختلف مناطق البلاد .

MENAFN05112024000072011014ID1108853950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث