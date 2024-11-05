القطريون يصوتون على التعديلات الدستورية
التاريخ
11/5/2024 2:31:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توجه القطريون اليوم الثلاثاء إلى مقار الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية المقترحة.
وتتضمن التعديلات إلغاء نظام انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
ودعت اللجنة العامة للاستفتاء المواطنين الذين بلغوا 18 عامًا لممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، مع تحديد 21 لجنة للاستفتاء تغطي مختلف مناطق البلاد .
MENAFN05112024000072011014ID1108853950
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.