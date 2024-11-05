17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضية، 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 17 شهيدا و 86 جريحا.
وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام إلى 43391 شهيدا و 102347جريحا.
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