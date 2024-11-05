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17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

11/5/2024 2:31:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضية، 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 17 شهيدا و 86 جريحا.


وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام إلى 43391 شهيدا و 102347جريحا.

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