(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 5/11/2024
نحو 160 مليون أميركي سيقررون اليوم (أمس)، مَن مِن المرشحين للرئاسة، كمالا هاريس أم دونالد ترامب سيكون الرئيس الأميركي التالي. انتخابهما سيقرر المسار الذي تسير فيه الولايات المتحدة في السنوات الأربع التالية، وسيكون له تداعيات هائلة أيضا على الشرق الأوسط الذي يعيش الحرب.
هزيمة ترامب حرجة من ناحية إسرائيل. ترامب يؤيد الانعزالية، المرجعية والقومجية. إذا فاز سيضعف أنماط السلوك والمؤسسات الدولية، الحيوية لحماية إسرائيل. كما أن اعتراضه على أنماط السلوك الديمقراطية وسلطة القانون سيوفر ريح إسناد للجهود المتواصلة من جانب حكومة نتنياهو للدفع قدما بالانقلاب القضائي وضم الضفة الغربية، وفرض احتلال طويل في غزة وربما أيضا في لبنان. استخدام تعبير "فلسطيني" كتشهير في حملته، الإعلانات الغريبة التي تقول إن المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ما كانت لتقع في ورديته، والملاحظات المتضاربة التي أطلقها على مسمع من جماهير مختلفة – هي جزء من السياسة الحقيقية لترامب بالنسبة لإسرائيل، للفلسطينيين وللحرب في غزة وفي لبنان، والتي هي متقلبة وغامضة تماما.
كيف يحتمل أن ثلثين من الإسرائيليين يفضلون ترامب مقابل ثلثين من اليهود الأميركيين الذين يؤيدون هاريس؟ السبب لهذه الفجوة يكمن في أن اليهود الأميركيين رأوا عن كثب اللاسامية والتزمت المناهض للمسلمين اللتين ميزتا ولايته، والتمرض المناهض للديمقراطية الذي أنهى ولايته. هم يسمعون من مصدر أول عن التعابير الظلامية، التحريض العنصري، التهديدات والقومجية المسيحية التي تميز خطاباته.
يهود أميركا يعرفون أن ترامب يهدد إمكانيتهم للعيش بازدهار، يعرفون أن وجوده يشجع اللاسامية والتزمت، إنه يتصدر هجمة على حقوق النساء وله التزام صريح للتخريب بالديمقراطية الليبرالية. بالنسبة لإسرائيل أيضا لا يشتري يهود الولايات المتحدة الادعاءات الديماغوجية وغير المفهومة التي بموجبها سيضع حدا لكل النزاعات في الشرق الأوسط. هم يعرفون أن انعزاليته والسحر الذي يفرضه عليه فلاديمير بوتين، سيمنعان التدخل الأميركي في المنطقة وسيزيدان الهشاشة الاستراتيجية لإسرائيل. فما بالك في ضوء التهديد الإيراني. هم يعرفون السوابق، طابعه غير المستقر، انفجارات الغضب لديه ويعرفون أنها وصفة مؤكدة لترك حلفاء الولايات المتحدة، بمن فيهم إسرائيل لمصيرهم.
على الإسرائيليين أن يستمعوا للأغلبية الساحقة من يهود الولايات المتحدة، إن لم يكن انطلاقا من التضامن فعلى الأقل انطلاقا من المصلحة. الأدعاء بأن ولاية ثانية لترامب ستشكل مصدرا لإنجازات جغرافية سياسية لإسرائيل – وليست تهديدا على أمنها وأساساتها الديمقراطية، التي باتت محدودة على أي حال – هو فكرة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، إن لم تكن وهما خطيرا.
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