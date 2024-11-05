بقلم: أسرة التحرير 5/11/2024





نحو 160 مليون أميركي سيقررون اليوم (أمس)، مَن مِن المرشحين للرئاسة، كمالا هاريس أم دونالد سيكون الرئيس الأميركي التالي. انتخابهما سيقرر المسار الذي تسير فيه الولايات المتحدة في السنوات الأربع التالية، وسيكون له تداعيات هائلة أيضا على الشرق الأوسط الذي يعيش الحرب.

هزيمة ترامب حرجة من ناحية إسرائيل. ترامب يؤيد الانعزالية، المرجعية والقومجية. إذا فاز سيضعف أنماط السلوك والمؤسسات الدولية، الحيوية لحماية إسرائيل. كما أن اعتراضه على أنماط السلوك الديمقراطية وسلطة القانون سيوفر ريح إسناد للجهود المتواصلة من جانب حكومة نتنياهو للدفع قدما بالانقلاب القضائي وضم الضفة الغربية، وفرض احتلال طويل في غزة وربما أيضا في لبنان. استخدام تعبير "فلسطيني" كتشهير في حملته، الإعلانات الغريبة التي تقول إن المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ما كانت لتقع في ورديته، والملاحظات المتضاربة التي أطلقها على مسمع من جماهير مختلفة – هي جزء من السياسة الحقيقية لترامب بالنسبة لإسرائيل، للفلسطينيين وللحرب في غزة وفي لبنان، والتي هي متقلبة وغامضة تماما.

كيف يحتمل أن ثلثين من الإسرائيليين يفضلون ترامب مقابل ثلثين من اليهود الأميركيين الذين يؤيدون هاريس؟ السبب لهذه الفجوة يكمن في أن اليهود الأميركيين رأوا عن كثب اللاسامية والتزمت المناهض للمسلمين اللتين ميزتا ولايته، والتمرض المناهض للديمقراطية الذي أنهى ولايته. هم يسمعون من مصدر أول عن التعابير الظلامية، التحريض العنصري، التهديدات والقومجية المسيحية التي تميز خطاباته.

يهود أميركا يعرفون أن ترامب يهدد إمكانيتهم للعيش بازدهار، يعرفون أن وجوده يشجع اللاسامية والتزمت، إنه يتصدر هجمة على حقوق النساء وله التزام صريح للتخريب بالديمقراطية الليبرالية. بالنسبة لإسرائيل أيضا لا يشتري يهود الولايات المتحدة الادعاءات الديماغوجية وغير المفهومة التي بموجبها سيضع حدا لكل النزاعات في الشرق الأوسط. هم يعرفون أن انعزاليته والسحر الذي يفرضه عليه فلاديمير بوتين، سيمنعان التدخل الأميركي في المنطقة وسيزيدان الهشاشة الاستراتيجية لإسرائيل. فما بالك في ضوء التهديد الإيراني. هم يعرفون السوابق، طابعه غير المستقر، انفجارات الغضب لديه ويعرفون أنها وصفة مؤكدة لترك حلفاء الولايات المتحدة، بمن فيهم إسرائيل لمصيرهم.

على الإسرائيليين أن يستمعوا للأغلبية الساحقة من يهود الولايات المتحدة، إن لم يكن انطلاقا من التضامن فعلى الأقل انطلاقا من المصلحة. الأدعاء بأن ولاية ثانية لترامب ستشكل مصدرا لإنجازات جغرافية سياسية لإسرائيل – وليست تهديدا على أمنها وأساساتها الديمقراطية، التي باتت محدودة على أي حال – هو فكرة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، إن لم تكن وهما خطيرا.