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نتنياهو يقيل غالانت

11/5/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وتعيين يسرائيل كاتس بدلا منه، كما عين غدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.


وبرر نتنياهو قراره بإقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، قائلا: "إن أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".


وأضاف نتنياهو أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

من جهته، قال غالانت بعد إعلان إقالته، "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى رسالتي في الحياة".

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