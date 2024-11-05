نتنياهو يقيل غالانت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وتعيين يسرائيل كاتس بدلا منه، كما عين غدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.
وبرر نتنياهو قراره بإقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا
بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، قائلا: "إن أزمة الثقة التي حلت
بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه
الطريقة".
وأضاف نتنياهو أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.
من جهته، قال غالانت بعد إعلان إقالته، "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى رسالتي في الحياة".
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