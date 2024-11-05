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ترامب: سأعترف بنتيجة الانتخابات إذا كانت نزيهة

11/5/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدلى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية والرئيس السابق دونالد ترامب بصوته في ولاية فلوريدا اليوم الثلاثاء، وقال إنه يتوقع "نصرا كبيرا".


وقال ترامب للصحفيين عقب إدلائه بصوته رفقة زوجته في مركز اقتراع بمدينة بالم بيتش "أداؤنا جيد في كل مكان، وقد أندم على هذا القول لكني واثق من الفوز".

وأوضح أنه سيعترف بخسارته إذا كانت الانتخابات "نزيهة"، دون أن يخوض في التفاصيل. وتابع قائلا "أعتقد أن الانتخابات نزيهة حتى الآن".

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