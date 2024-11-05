ترامب: سأعترف بنتيجة الانتخابات إذا كانت نزيهة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدلى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية والرئيس السابق دونالد ترامب بصوته في ولاية فلوريدا اليوم الثلاثاء، وقال إنه يتوقع "نصرا كبيرا".
وقال ترامب للصحفيين عقب إدلائه بصوته رفقة زوجته في مركز اقتراع بمدينة
بالم بيتش "أداؤنا جيد في كل مكان، وقد أندم على هذا القول لكني واثق من
الفوز".
وأوضح أنه سيعترف بخسارته إذا كانت الانتخابات "نزيهة"، دون أن يخوض في التفاصيل. وتابع قائلا "أعتقد أن الانتخابات نزيهة حتى الآن".
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