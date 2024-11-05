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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو طولكرم.. ويعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

11/5/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طولكرم - دفع جيش الاحتلال الصهيوني، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم، وواصل اقتحاماته في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 4 فلسطينيين واعتقال 15 آخرين منذ فجر أمس وفق مصادر فلسطينية.
وقالت مصادر إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم مصحوبة بجرافات، ونشر قناصته في عدة مواقع بالمدينة وفي محيط مخيمي نور شمس وطولكرم.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال شرعت في عملية تجريف شوارع وبنية تحتية في عدة مواقع بمدينة طولكرم.
وأفادت مصادر بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الصهيوني في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم فجر أمس، وحاصرت منزلا في حي ذنابة واعتقلت مواطنا فلسطينيا.
وفي مدينة طوباس، يواصل الجيش الاحتلالي عملياته في مخيم الفارعة للاجئين جنوبي المحافظة، وسط مداهمة عدة منازل وتفتيشها.
وفي بورين ومادما جنوبي نابلس، شمال الضفة المحتلة، يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية نفذ خلالها سلسلة اقتحامات طالت عشرات المنازل، حيث عاثت قواته فسادا في منازل الفلسطينيين بالبلدتين، واعتقلت عددا من السكان.
وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أغلق طرقا في بلدتي بورين ومادما بالسواتر الترابية وحظر التجوال فيها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، خلال عمليات اقتحام وقصف جوي في بلدة طمون بطوباس وقرية الشهداء بجنين شمالي الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة أن اثنين من الشهداء من عائلة واحدة تعرضت لقصف جوي نفذته قوات الاحتلال على منزل في قرية الشهداء قرب قباطيا جنوبي جنين.
كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيَّين آخرين برصاص الاحتلال خلال عملية عسكرية نفذتها صباح أمس في بلدة طمون ومخيم الفارعة المجاور بمحافظة طوباس وقد احتجز الاحتلال جثمان أحد الشهيدين.
وقالت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة واشتبكوا مع قوات الاحتلال.
وصعّد الاحتلال اقتحاماته وعملياته العسكرية بالضفة منذ فجر أمس، والتي طالت العديد من المدن والبلدات من بينها بلدة قباطية جنوبي جنين، وطمون جنوبي طوباس، وطولكرم ومخيميها، ومدينة قلقيلية، وبلدتي بورين ومادما جنوب نابلس.
ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية معززة بجرافات ونحو 30 آلية عسكرية، وانتشرت قوات عسكرية صهيونية بشكل مكثف في عدد من قرى جنين وسط تحليق كثيف للمسيّرات.
وقالت مصادر إن طائرات مسيّرة استهدفت فلسطينيين في قرية الشهداء جنوب جنين، كما ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف على القرية.
كما أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي بورين ومادما جنوبي نابلس، وقامت بعمليات اقتحام وتفتيش لعدد من المنازل في القريتين.
كما تعرضت بلدة قفين شمالي مدينة طولكرم للاقتحام، حيث جابت مركبات الجيش الصهيوني شوارع البلدة وحاراتها "وسط تحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض".
أما وسط الضفة فذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش المحتل اقتحم مخيم الجلزون وقرية بدرس شمال مدينة رام الله.
كما اقتحم الجيش الصهيوني بلدات الرام والعيزرية وأبو ديس شمال القدس وشرقها.
وداهمت القوات الاحتلالية منازل في العيزرية وفتشتها، من دون أن يبلّغ عن اعتقالات.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.
في غضون ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جيش الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا، بينهم طفل وأسرى سابقون، خلال حملة الاقتحامات التي شنها أمس بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وتوزعت عمليات الاعتقال على مدن الخليل جنوبي الضفة، وقلقيلية وطولكرم وجنين في شمالها، ورام الله وسط الضفة المحتلة، وفق البيان.
وأكدت المؤسستان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين التي تتعرض للتفتيش.
وقالت المنظمتان إن الاحتلال اعتقل 11 ألفا و600 فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان المستمر على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023.
وفي ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 60 ناشطا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، وإحباط عمل ناشطين عسكريين تابعة للجبهة في لبنان.
وأضاف الجيش في بيان عسكري أن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) شنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة ضد الجبهة الشعبية في الضفة الغربية بذريعة مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات كبيرة في السنوات الأخيرة ضد أهداف صهيونية والترويج لتنفيذ هجمات أخرى وعملها على استعادة البنية التحتية للتنظيم ميدانيا، بحسب وصف البيان.-(وكالات)

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