الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو طولكرم.. ويعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طولكرم - دفع جيش الاحتلال الصهيوني، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم، وواصل اقتحاماته في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 4 فلسطينيين واعتقال 15 آخرين منذ فجر أمس وفق مصادر فلسطينية.
وقالت مصادر إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم مصحوبة بجرافات، ونشر قناصته في عدة مواقع بالمدينة وفي محيط مخيمي نور شمس وطولكرم.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال شرعت في عملية تجريف شوارع وبنية تحتية في عدة مواقع بمدينة طولكرم.
وأفادت مصادر بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الصهيوني في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم فجر أمس، وحاصرت منزلا في حي ذنابة واعتقلت مواطنا فلسطينيا.
وفي مدينة طوباس، يواصل الجيش الاحتلالي عملياته في مخيم الفارعة للاجئين جنوبي المحافظة، وسط مداهمة عدة منازل وتفتيشها.
وفي بورين ومادما جنوبي نابلس، شمال الضفة المحتلة، يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية نفذ خلالها سلسلة اقتحامات طالت عشرات المنازل، حيث عاثت قواته فسادا في منازل الفلسطينيين بالبلدتين، واعتقلت عددا من السكان.
وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أغلق طرقا في بلدتي بورين ومادما بالسواتر الترابية وحظر التجوال فيها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، خلال عمليات اقتحام وقصف جوي في بلدة طمون بطوباس وقرية الشهداء بجنين شمالي الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة أن اثنين من الشهداء من عائلة واحدة تعرضت لقصف جوي نفذته قوات الاحتلال على منزل في قرية الشهداء قرب قباطيا جنوبي جنين.
كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيَّين آخرين برصاص الاحتلال خلال عملية عسكرية نفذتها صباح أمس في بلدة طمون ومخيم الفارعة المجاور بمحافظة طوباس وقد احتجز الاحتلال جثمان أحد الشهيدين.
وقالت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة واشتبكوا مع قوات الاحتلال.
وصعّد الاحتلال اقتحاماته وعملياته العسكرية بالضفة منذ فجر أمس، والتي طالت العديد من المدن والبلدات من بينها بلدة قباطية جنوبي جنين، وطمون جنوبي طوباس، وطولكرم ومخيميها، ومدينة قلقيلية، وبلدتي بورين ومادما جنوب نابلس.
ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية معززة بجرافات ونحو 30 آلية عسكرية، وانتشرت قوات عسكرية صهيونية بشكل مكثف في عدد من قرى جنين وسط تحليق كثيف للمسيّرات.
وقالت مصادر إن طائرات مسيّرة استهدفت فلسطينيين في قرية الشهداء جنوب جنين، كما ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف على القرية.
كما أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي بورين ومادما جنوبي نابلس، وقامت بعمليات اقتحام وتفتيش لعدد من المنازل في القريتين.
كما تعرضت بلدة قفين شمالي مدينة طولكرم للاقتحام، حيث جابت مركبات الجيش الصهيوني شوارع البلدة وحاراتها "وسط تحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض".
أما وسط الضفة فذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش المحتل اقتحم مخيم الجلزون وقرية بدرس شمال مدينة رام الله.
كما اقتحم الجيش الصهيوني بلدات الرام والعيزرية وأبو ديس شمال القدس وشرقها.
وداهمت القوات الاحتلالية منازل في العيزرية وفتشتها، من دون أن يبلّغ عن اعتقالات.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.
في غضون ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جيش الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا، بينهم طفل وأسرى سابقون، خلال حملة الاقتحامات التي شنها أمس بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وتوزعت عمليات الاعتقال على مدن الخليل جنوبي الضفة، وقلقيلية وطولكرم وجنين في شمالها، ورام الله وسط الضفة المحتلة، وفق البيان.
وأكدت المؤسستان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين التي تتعرض للتفتيش.
وقالت المنظمتان إن الاحتلال اعتقل 11 ألفا و600 فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان المستمر على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023.
وفي ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 60 ناشطا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، وإحباط عمل ناشطين عسكريين تابعة للجبهة في لبنان.
وأضاف الجيش في بيان عسكري أن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) شنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة ضد الجبهة الشعبية في الضفة الغربية بذريعة مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات كبيرة في السنوات الأخيرة ضد أهداف صهيونية والترويج لتنفيذ هجمات أخرى وعملها على استعادة البنية التحتية للتنظيم ميدانيا، بحسب وصف البيان.-(وكالات)
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