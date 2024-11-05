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منذ بدء العدوان.. الاحتلال يدمر 37 بلدة و40 ألف منزل بلبنان

11/5/2024 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت - أفاد مصدر رسمي لبناني، أمس، بأن الجيش الصهيوني مسح 37 بلدة، ودمر أكثر من 49 ألف وحدة سكنية منذ بدء عدوانه على البلاد في 8 تشرين الأول(أكتوبر) 2023.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصا، تم مسح أكثر من 37 بلدة وتدمير منازلها".
وأكدت الوكالة أن "أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، وهذا يحدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات (من الحدود الجنوبية) تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام".
ووثقت الأناضول ووسائل إعلام أخرى، تدميرا صهيونيا ممنهجا لبلدات جنوب لبنان، حيث بدت خاوية وسط أكوام ركام، ونزوح سكانها، فيما يتصدى مقاتلو "حزب الله" لمحاولات توغل بري، موقعين قتلى وجرحى بصفوف الجيش الصهيوني.
إلى ذلك، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 8 آخرون، أمس، في غارات صهيونية على مناطق متفرقة شرق ووسط وجنوب لبنان، وسط استمرار العدوان الشامل الذي تشنه تل أبيب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة صهيونية على بلدة حور تعلا في محافظة البقاع شرق البلاد.
وأوضحت "أن حصيلة استهداف مسيرة معادية (إسرائيلية) لسيارة أسرة نازحة من حي الشميس بمدينة بعلبك إلى بلدة طليا لجهة حور تعلا (شرق)، هي ثلاثة شهداء هم الأشقاء: نتالي ورائد ومحمد ناجي دندش".
كما أُصيبت أم الشهداء "إيمان فوزات حبيب، بجروح استدعت نقلها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لتلقي العلاج"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة أيضا إن شخصين استشهدا بغارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال على سيارة في بلدة طليا بمحافظة البقاع.
وفي غارة صهيونية على إقليم الخروب بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان (وسط)، ذكرت الوكالة بأن الحصيلة الأولية للغارة على بلدة الجية، بلغت 7 جرحى، نقلوا إلى مستشفى "سبلين" الحكومي.
وفي النبطية جنوبا، شن الطيران الصهيوني غارة استهدفت منزلا في حي راس المطل في بلدة دير الزهراني، لم توضح الوكالة نتائجها بعد.
وأوضحت أن المقاتلات الصهيونية شنت ظهر أمس غارة وسط منطقة كفرجوز في النبطية، وغارة على بلدة الشبريحا وأخرى بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو بقضاء صور (جنوب).
وأفادت الوكالة بـ"تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية والمتن وفوق مناطق عدة، على علو منخفض"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وغداة بدء الاحتلال بحرب إبادة جماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، اندلعت اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله"، ووسعت تل أبيب في 23 أيلول(سبتمبر) 2024 نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.-(وكالات)

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