منذ بدء العدوان.. الاحتلال يدمر 37 بلدة و40 ألف منزل بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت - أفاد مصدر رسمي لبناني، أمس، بأن الجيش الصهيوني مسح 37 بلدة، ودمر أكثر من 49 ألف وحدة سكنية منذ بدء عدوانه على البلاد في 8 تشرين الأول(أكتوبر) 2023.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصا، تم مسح أكثر من 37 بلدة وتدمير منازلها".
وأكدت الوكالة أن "أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، وهذا يحدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات (من الحدود الجنوبية) تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام".
ووثقت الأناضول ووسائل إعلام أخرى، تدميرا صهيونيا ممنهجا لبلدات جنوب لبنان، حيث بدت خاوية وسط أكوام ركام، ونزوح سكانها، فيما يتصدى مقاتلو "حزب الله" لمحاولات توغل بري، موقعين قتلى وجرحى بصفوف الجيش الصهيوني.
إلى ذلك، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 8 آخرون، أمس، في غارات صهيونية على مناطق متفرقة شرق ووسط وجنوب لبنان، وسط استمرار العدوان الشامل الذي تشنه تل أبيب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة صهيونية على بلدة حور تعلا في محافظة البقاع شرق البلاد.
وأوضحت "أن حصيلة استهداف مسيرة معادية (إسرائيلية) لسيارة أسرة نازحة من حي الشميس بمدينة بعلبك إلى بلدة طليا لجهة حور تعلا (شرق)، هي ثلاثة شهداء هم الأشقاء: نتالي ورائد ومحمد ناجي دندش".
كما أُصيبت أم الشهداء "إيمان فوزات حبيب، بجروح استدعت نقلها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لتلقي العلاج"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة أيضا إن شخصين استشهدا بغارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال على سيارة في بلدة طليا بمحافظة البقاع.
وفي غارة صهيونية على إقليم الخروب بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان (وسط)، ذكرت الوكالة بأن الحصيلة الأولية للغارة على بلدة الجية، بلغت 7 جرحى، نقلوا إلى مستشفى "سبلين" الحكومي.
وفي النبطية جنوبا، شن الطيران الصهيوني غارة استهدفت منزلا في حي راس المطل في بلدة دير الزهراني، لم توضح الوكالة نتائجها بعد.
وأوضحت أن المقاتلات الصهيونية شنت ظهر أمس غارة وسط منطقة كفرجوز في النبطية، وغارة على بلدة الشبريحا وأخرى بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو بقضاء صور (جنوب).
وأفادت الوكالة بـ"تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية والمتن وفوق مناطق عدة، على علو منخفض"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وغداة بدء الاحتلال بحرب إبادة جماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، اندلعت اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله"، ووسعت تل أبيب في 23 أيلول(سبتمبر) 2024 نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.-(وكالات)
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