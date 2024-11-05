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الاحتلال يعسكر فيلادلفيا ويثبت وجوده الدائم

11/5/2024 2:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - على وقع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، استشهد أمس عشرات الفلسطينيين في القطاع، في حين، قرر رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، حسم نتيجة المفاوضات حول محور "فيلادلفيا" الإستراتيجي لصالحه، بالشروع في إنشاء مواقع عسكرية من الإسمنت المسلح فيه تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه، رغم أنه أحد قضايا الخلاف مع مصر وحركة "حماس"، وسط تنديد فلسطيني واسع.
وفي خطوة لتثبيت وجود الاحتلال بشكل دائم في المحور؛ بدأ جيش الاحتلال بإنشاء المواقع العسكرية الصلبة في المنطقة الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، مما ينذر بعرقلة جهود الوسطاء الدبلوماسية لإحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين "حماس" و"الاحتلال"، والتي تعتبر متعثرة بسبب تعنت "نتنياهو" نفسه.
ومن المقرر أن يقوم جيش الاحتلال لاحقا بتزويد المرافق التي يتم تشييدها في محور "فيلادلفيا" بالكهرباء والإنترنت، وذلك بعد إعلانه سابقا فرض "السيطرة العملياتية" عليه، مما تسبب بتصاعد حدة الأزمة بين القاهرة وحكومة الاحتلال.
وخلال الأشهر الماضية خلال حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، كان المحور مسار تجاذب وخلاف بين مصر والاحتلال في تصريحات عدة، فيما أعلن "نتنياهو" في أكثر من مناسبة منذ بدء عدوانه ضد غزة رغبة الاحتلال في السيطرة عليه.
ويعتبر محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) شريطا حدوديا ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر "كرم أبو سالم" على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.
ويعد المحور الإستراتيجي منطقة عازلة بموجب "اتفاقية كامب ديفيد" الموقعة بين القاهرة والاحتلال عام 1979. ومن بعد "اتفاقية أوسلو 2" سنة 1995، وافق الاحتلال على إبقاء المحور بطول الحدود كشريط آمن، تحت ذريعة منع تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات.
يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب المجازر واستهداف كافة المناطق، لاسيما شمال القطاع، بقصف جوي ومدفعي كثيف، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
من جانبها، حملت حركة "حماس"، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته، المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار جرائم الاحتلال ومجازر الوحشية.
وقالت إن حرب الاحتلال على المنظومة الصحية في قطاع غزة، إلى جانب محاصرته شمال القطاع بهدف تهجير سكانه، تعد جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الأممية والقانون الدولي الإنساني.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني، ومنعه من تعطيل عمل المنظمات الطبية والإنسانية وأداء واجبهم إنقاذا لأرواح المدنيين.
وأوضحت بأن الحجج الواهية التي بنى عليها الاحتلال ارتكاب جرائمه الوحشية ضد المستشفيات في قطاع غزة، قصفا واقتحاما وحرقا، بداعي وجود مقاتلين من الحركة داخلها، قد ثبت كذبها وافتضح زيفها ودعايتها السوداء، وقد دحضتْها عدة تقارير دولية وتحقيقات إعلامية.
وفي سياق متصل؛ قال القيادي في حركة ""حماس"، أسامة حمدان، إن حركته بحثت مع حركة "فتح"، في القاهرة بدعوة مصرية، خلال الأيام الأخيرة، تشكيل هيئة لإدارة قطاع غزة ومتابعة احتياجاتها، في ظل حرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ أكثر من عام.
وأضاف حمدان، خلال تصريحات له، إن المباحثات مع وفد "فتح" في القاهرة دارت حول تشكيل هيئة لمتابعة الأوضاع في غزة، إلى حين تشكيل حكومة وطنية.
وأوضح "أن اللقاءات كانت إيجابية، وستواصل "حماس" لقاءاتها مع "فتح" والفصائل الفلسطينية للوصول إلى أفضل الصيغ التي تخدم الحقوق الفلسطينية المشروعة".
وأكد حمدان "أن حماس" تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، وعودة النازحين، وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى حقيقية، داعيا للعودة إلى اتفاق 2 يوليو الماضي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735، لإنهاء الحرب.
وأضاف أن هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، وكان آخرها على مدينة البيرة، تصعيد خطير يستوجب التصدي له، داعيا الفلسطينيين إلى مواجهة جرائم المستوطنين بكل السبل، وردع استباحتهم لجميع مناطق الضفة الغربية بوسائل المقاومة كافة.
وقال "إن مرور 107 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، في ظل معركة "طوفان الأقصى" المستمرة، يؤكد فشل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني، وأن العدوان الصهيوني المدعوم أميركيا وغربيا مهما بلغ في إجرامه وقوته لن يتمكن من كسر إرادة الشعب والمقاومة في تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وندد بقرار الاحتلال قطع العلاقات مع وكالة (الأونروا)، بعد حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنها محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، سعيا لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.
وشدد على أن قرار الاحتلال يؤكد إصرار الكيان الصهيوني على التمرد والاستهتار بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، مما يجعله كيانا مارقا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك الجاد والفعلي لتجريمه، وعزله، وطرده من كل مؤسسات الأمم المتحدة، حفاظا على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

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