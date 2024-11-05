لا بديل عن الأونروا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: نير حسون 5/11/2024
"لا يوجد لدى إسرائيل أي بديل لنشاطات "الأونروا" في القطاع، ووقف عملها يمكن أن يؤدي الى الانهيار الكامل لآلية نقل
المساعدات الإنسانية الى مليوني شخص من سكان القطاع"، هذا ما حذرت منه مديرة الإعلام في الأونروا جولييت توما في مقابلة مع "هآرتس". وزارة الخارجية أعلنت، أمس، عن نية إلغاء الاتفاق بين دولة إسرائيل والأمم المتحدة من العام 1967، الذي يعد الأساس لعمل الأونروا في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية. في البيان، كتب أنه فقط 13 % من المساعدات التي يتم إدخالها الى القطاع تنقل عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، لكنهم في الوكالة قالوا إن وزارة الخارجية لا تعرف كيفية الآلية التي يتم فيها نقل المساعدات، وأن الأونروا فقط هي التي تستطيع توزيع المساعدات في أرجاء القطاع.
الأونروا تشغل العدد الأكبر من العاملين في قطاع غزة، الذي وصل الى 13 ألف موظف قبل الحرب، معظمهم معلمون، والآن يبلغ عددهم 5 آلاف -بعضهم حسب الوكالة عملهم ضروري لمنع كارثة إنسانية في القطاع. منظمات مساعدات أخرى تعتمد على قدرة الوكالة على نقل المساعدات التي تشتريها، وعلى التنسيق بين الأجسام المختلفة التي تعمل في القطاع. "يوجد لدينا أطباء وممرضات وممرضون وسائقون وطواقم تقنية وما شابه، هذه تشبه الحكومة المصغرة. فكيف سيتم استبدال ذلك، بالذات أثناء حرب وحشية؟"، تساءلت توما.
منذ بداية الحرب، وفرت الأونروا الغذاء لـ1.9 مليون مواطن في القطاع، وفي عياداتها سجل حوالي 6 ملايين زيارة. في منشآت الأونروا يعيش منذ بداية الحرب مئات آلاف اللاجئين -هي توفر مأوى لعدد أكبر من الغزيين أكثر من أي منظمة أخرى في القطاع. ولأنها وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن منشآت اللاجئين التابعة للأونروا تحظى بحماية الأمم المتحدة، التي بفضلها يجب على إسرائيل الامتناع عن المس بها- هذه الحماية مثل إدارة هذه المنشآت سيتم فقدانها عند إغلاق الوكالة. الموظفون في الوكالة هم الذين قاموا بالفعل بتطعيم 600 ألف طفل في القطاع ضد شلل الأطفال، والوكالة هي المنظمة الوحيدة التي تنقل الوقود للنشاطات الإنسانية في القطاع.
قبل الحرب شغلت الأونروا منظومة التعليم الأكبر في القطاع، التي تعلم فيها حوالي نصف أطفال القطاع. ولكن هذه هي السنة الدراسية الثانية على التوالي التي لا يتم فيها التعليم في القطاع، وتقريبا فقط 50 ألف طالب يأتون الى مراكز التعليم التي تشغلها اليونسيف. "إذا حدث وقف لإطلاق النار فماذا سيكون مصير هؤلاء الأطفال؟ من سيوفر التعليم لهم؟ هل السلطة الفلسطينية التي لا تنجح في دفع روتب المعلمين لديها؟ ببساطة لا يمكن استبدال الأونروا"، قالت توما. الأونروا أيضا تشغل بعض المدارس في شرقي القدس والضفة الغربية التي يتعلم فيها حوالي 50 ألف طالب.
في الوقت الذي يقولون فيه في إسرائيل إن مدارس الأونروا تقوم بالتحريض، أوضحت توما أن الكتب التعليمية في مدارس الوكالة تشبه الكتب التي يتم تعليمها في مدارس السلطة الفلسطينية. "فقط نحن لدينا يجب تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، لذلك فإن مدارسنا هي الوحيدة التي تعلم حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط. وهناك أسطورة أخرى يجب تفنيدها، وهي أننا نعمل بصورة وثيقة مع حماس. منظومتنا هوجمت من قبل حماس بسبب المواد التي نعلمها"، قالت توما.
حسب أقوال توما، فإن الجمهور الإسرائيلي سقط ضحية حملة نشر معلومات كاذبة عن هذه المنظمة كجزء من محاولة متعمدة لتصويرها بأنها غير شرعية. في الأونروا، يقولون إن إسرائيل نقلت في الأشهر الأولى للحرب أدلة على أن 18 موظفا في هذه المنظمة كانت لهم علاقة بالمذبحة في 7 تشرين الأول (اكتوبر) أو بحماس أو بتنظيمات مسلحة أخرى. ولكن نحن نذكر بأنه يعمل في هذه الوكالة آلاف العاملين. في أشهر الصيف، أرسلت إسرائيل قائمة تشمل 100 اسم آخر للعاملين في الوكالة والمرتبطين بحماس، ولكنهم في الأونروا يقولون إنه لم يتم عرض أي أدلة عليهم بخصوص هذه العلاقات.
"أنا أريد القول للجمهور في إسرائيل بأنه في نهاية المطاف يعيش في غزة بشر"، قالت توما. "على رأس سلم الأولويات، يجب أن تكون ثلاثة أمور -وقف إطلاق النار وتحرير جميع المخطوفين وإعادة التموين للقطاع كما كان الأمر قبل الحرب. هذه هي الأمور المهمة وليس مقاطعة الأونروا. هناك افتراض بأنه إذا تم إغلاق الأونروا فعندها سنلغي اللجوء الفلسطيني. ولكن هذه رؤية ساذجة لا يوجد للأونروا أي تفويض لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مهمتها فقط هي توفير الخدمات لهم. إذا قمنا بوقف الخدمات الصحية والتعليمية لهم فلن تحل أي مشكلة. الحل يجب أن يكون من خلال المفاوضات السياسية".
بعد ثلاثة أشهر، يتوقع أن يدخل الى حيز التنفيذ قوانين تمت المصادقة عليها في الأسبوع الماضي. الأول هو وقف عمل الأونروا في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. 92 عضوا في الكنيست أيدوا القانون الذي يحظر عمل الأونروا في إسرائيل و10 أعضاء عارضوا ذلك. وحسب هذا القانون "الأونروا لن تشغل أي ممثلية ولن توفر أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المناطق السيادية لدولة إسرائيل". المعنى هو أنه سيتم وقف عمل الوكالة في شرقي القدس، الذي تعمل فيه في مخيم شعفاط وتوفر للسكان هناك خدمة النظافة والتعليم والصحة وغيرها.
القانون الذي تمت المصادقة عليه يمكن أن يصعب أيضا على البنوك الإسرائيلية العمل مع الأونروا. موظفون كبار في الوكالة قالوا إنهم يخشون من أن القانون الذي تمت المصادقة عليه سيؤدي الى انهيار المنظومة الإدارية للوكالة في الضفة وفي القطاع، بسبب الصعوبة في دفع الرواتب والدفع للمزودين الذي يتم من خلال بنك لئومي.
الكنيست صادقت في حينه على قانون آخر ضد الأونروا، الذي بحسبه يجب على أي سلطة في الدولة، بما في ذلك جهات وأشخاص آخرون يشغلون وظائف عامة حسب القانون، عدم إجراء أي اتصال مع الأونروا أو أي جهة من قبلها. لذلك، قسم منسق أعمال الحكومة في المناطق سيضطر الى وقف عمله مع الأونروا. أيضا القانون ينص على أنه سيتم إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة. 87 عضو كنيست صوتوا مع القانون و9 ضده.
في المجتمع الدولي، يعتقدون أنه بعد الانتخابات في الولايات المتحدة سيستخدم ضغط سياسي على إسرائيل من أجل الامتناع عن إغلاق الوكالة. الحكومة البريطانية أعلنت، في السابق، بأن هذا القانون سيؤدي الى تشديد العقوبات ضد إسرائيل. رغم أن أغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست صوتوا مع هذه القوانين، إلا أن وزير الحكومة ووزير الخارجية لم يشاركا في التصويت في الكنيست. مصادر دبلوماسية في القدس تعتقد أنهما فعلا ذلك كي يستطيعا الادعاء أمام دول أخرى بأن القرار تم اتخاذه بضغط من أعضاء الكنيست وليس بدفع من الحكومة.
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