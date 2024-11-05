Tuesday, 05 November 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لا بديل عن الأونروا في غزة

11/5/2024 2:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: نير حسون 5/11/2024

"لا يوجد لدى إسرائيل أي بديل لنشاطات "الأونروا" في القطاع، ووقف عملها يمكن أن يؤدي الى الانهيار الكامل لآلية نقل المساعدات الإنسانية الى مليوني شخص من سكان القطاع"، هذا ما حذرت منه مديرة الإعلام في الأونروا جولييت توما في مقابلة مع "هآرتس". وزارة الخارجية أعلنت، أمس، عن نية إلغاء الاتفاق بين دولة إسرائيل والأمم المتحدة من العام 1967، الذي يعد الأساس لعمل الأونروا في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية. في البيان، كتب أنه فقط 13 % من المساعدات التي يتم إدخالها الى القطاع تنقل عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، لكنهم في الوكالة قالوا إن وزارة الخارجية لا تعرف كيفية الآلية التي يتم فيها نقل المساعدات، وأن الأونروا فقط هي التي تستطيع توزيع المساعدات في أرجاء القطاع.
الأونروا تشغل العدد الأكبر من العاملين في قطاع غزة، الذي وصل الى 13 ألف موظف قبل الحرب، معظمهم معلمون، والآن يبلغ عددهم 5 آلاف -بعضهم حسب الوكالة عملهم ضروري لمنع كارثة إنسانية في القطاع. منظمات مساعدات أخرى تعتمد على قدرة الوكالة على نقل المساعدات التي تشتريها، وعلى التنسيق بين الأجسام المختلفة التي تعمل في القطاع. "يوجد لدينا أطباء وممرضات وممرضون وسائقون وطواقم تقنية وما شابه، هذه تشبه الحكومة المصغرة. فكيف سيتم استبدال ذلك، بالذات أثناء حرب وحشية؟"، تساءلت توما.
منذ بداية الحرب، وفرت الأونروا الغذاء لـ1.9 مليون مواطن في القطاع، وفي عياداتها سجل حوالي 6 ملايين زيارة. في منشآت الأونروا يعيش منذ بداية الحرب مئات آلاف اللاجئين -هي توفر مأوى لعدد أكبر من الغزيين أكثر من أي منظمة أخرى في القطاع. ولأنها وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن منشآت اللاجئين التابعة للأونروا تحظى بحماية الأمم المتحدة، التي بفضلها يجب على إسرائيل الامتناع عن المس بها- هذه الحماية مثل إدارة هذه المنشآت سيتم فقدانها عند إغلاق الوكالة. الموظفون في الوكالة هم الذين قاموا بالفعل بتطعيم 600 ألف طفل في القطاع ضد شلل الأطفال، والوكالة هي المنظمة الوحيدة التي تنقل الوقود للنشاطات الإنسانية في القطاع.
قبل الحرب شغلت الأونروا منظومة التعليم الأكبر في القطاع، التي تعلم فيها حوالي نصف أطفال القطاع. ولكن هذه هي السنة الدراسية الثانية على التوالي التي لا يتم فيها التعليم في القطاع، وتقريبا فقط 50 ألف طالب يأتون الى مراكز التعليم التي تشغلها اليونسيف. "إذا حدث وقف لإطلاق النار فماذا سيكون مصير هؤلاء الأطفال؟ من سيوفر التعليم لهم؟ هل السلطة الفلسطينية التي لا تنجح في دفع روتب المعلمين لديها؟ ببساطة لا يمكن استبدال الأونروا"، قالت توما. الأونروا أيضا تشغل بعض المدارس في شرقي القدس والضفة الغربية التي يتعلم فيها حوالي 50 ألف طالب.
في الوقت الذي يقولون فيه في إسرائيل إن مدارس الأونروا تقوم بالتحريض، أوضحت توما أن الكتب التعليمية في مدارس الوكالة تشبه الكتب التي يتم تعليمها في مدارس السلطة الفلسطينية. "فقط نحن لدينا يجب تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، لذلك فإن مدارسنا هي الوحيدة التي تعلم حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط. وهناك أسطورة أخرى يجب تفنيدها، وهي أننا نعمل بصورة وثيقة مع حماس. منظومتنا هوجمت من قبل حماس بسبب المواد التي نعلمها"، قالت توما.
حسب أقوال توما، فإن الجمهور الإسرائيلي سقط ضحية حملة نشر معلومات كاذبة عن هذه المنظمة كجزء من محاولة متعمدة لتصويرها بأنها غير شرعية. في الأونروا، يقولون إن إسرائيل نقلت في الأشهر الأولى للحرب أدلة على أن 18 موظفا في هذه المنظمة كانت لهم علاقة بالمذبحة في 7 تشرين الأول (اكتوبر) أو بحماس أو بتنظيمات مسلحة أخرى. ولكن نحن نذكر بأنه يعمل في هذه الوكالة آلاف العاملين. في أشهر الصيف، أرسلت إسرائيل قائمة تشمل 100 اسم آخر للعاملين في الوكالة والمرتبطين بحماس، ولكنهم في الأونروا يقولون إنه لم يتم عرض أي أدلة عليهم بخصوص هذه العلاقات.
"أنا أريد القول للجمهور في إسرائيل بأنه في نهاية المطاف يعيش في غزة بشر"، قالت توما. "على رأس سلم الأولويات، يجب أن تكون ثلاثة أمور -وقف إطلاق النار وتحرير جميع المخطوفين وإعادة التموين للقطاع كما كان الأمر قبل الحرب. هذه هي الأمور المهمة وليس مقاطعة الأونروا. هناك افتراض بأنه إذا تم إغلاق الأونروا فعندها سنلغي اللجوء الفلسطيني. ولكن هذه رؤية ساذجة لا يوجد للأونروا أي تفويض لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مهمتها فقط هي توفير الخدمات لهم. إذا قمنا بوقف الخدمات الصحية والتعليمية لهم فلن تحل أي مشكلة. الحل يجب أن يكون من خلال المفاوضات السياسية".
بعد ثلاثة أشهر، يتوقع أن يدخل الى حيز التنفيذ قوانين تمت المصادقة عليها في الأسبوع الماضي. الأول هو وقف عمل الأونروا في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. 92 عضوا في الكنيست أيدوا القانون الذي يحظر عمل الأونروا في إسرائيل و10 أعضاء عارضوا ذلك. وحسب هذا القانون "الأونروا لن تشغل أي ممثلية ولن توفر أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المناطق السيادية لدولة إسرائيل". المعنى هو أنه سيتم وقف عمل الوكالة في شرقي القدس، الذي تعمل فيه في مخيم شعفاط وتوفر للسكان هناك خدمة النظافة والتعليم والصحة وغيرها.
القانون الذي تمت المصادقة عليه يمكن أن يصعب أيضا على البنوك الإسرائيلية العمل مع الأونروا. موظفون كبار في الوكالة قالوا إنهم يخشون من أن القانون الذي تمت المصادقة عليه سيؤدي الى انهيار المنظومة الإدارية للوكالة في الضفة وفي القطاع، بسبب الصعوبة في دفع الرواتب والدفع للمزودين الذي يتم من خلال بنك لئومي.
الكنيست صادقت في حينه على قانون آخر ضد الأونروا، الذي بحسبه يجب على أي سلطة في الدولة، بما في ذلك جهات وأشخاص آخرون يشغلون وظائف عامة حسب القانون، عدم إجراء أي اتصال مع الأونروا أو أي جهة من قبلها. لذلك، قسم منسق أعمال الحكومة في المناطق سيضطر الى وقف عمله مع الأونروا. أيضا القانون ينص على أنه سيتم إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة. 87 عضو كنيست صوتوا مع القانون و9 ضده.
في المجتمع الدولي، يعتقدون أنه بعد الانتخابات في الولايات المتحدة سيستخدم ضغط سياسي على إسرائيل من أجل الامتناع عن إغلاق الوكالة. الحكومة البريطانية أعلنت، في السابق، بأن هذا القانون سيؤدي الى تشديد العقوبات ضد إسرائيل. رغم أن أغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست صوتوا مع هذه القوانين، إلا أن وزير الحكومة ووزير الخارجية لم يشاركا في التصويت في الكنيست. مصادر دبلوماسية في القدس تعتقد أنهما فعلا ذلك كي يستطيعا الادعاء أمام دول أخرى بأن القرار تم اتخاذه بضغط من أعضاء الكنيست وليس بدفع من الحكومة.

MENAFN05112024000072011014ID1108853942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث