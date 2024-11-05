سكوت ريتر: لماذا لم أعد أقف مع إسرائيل، ولن أقف معها مرة أخرى‏ (3-2)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
سكوت ريتر* - (سكوت ريتر إكسترا) 14/10/2024
ناقشنا كلمات ديفيد بن غوريون، أول رئيس لإسرائيل، الذي قال: "لو كنت زعيماً عربياً، لما وقعت اتفاقاً مع إسرائيل. هذا طبيعي؛ لقد أخذنا بلدهم. صحيح أن الله وعدنا بها، ولكن كيف يمكن أن يثير ذلك اهتمامهم؟ إلهنا ليس إلههم. كانت هناك معاداة السامية، والنازيون، وهتلر، وأوشفيتز، ولكن هل كان ذلك خطأهم؟ إنهم لا يرون سوى شيء واحد: لقد جئنا وسرقنا بلدهم. لماذا قد يقبلون بذلك؟".
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في العام 1998، توقفت فجأة هذه العلاقة بين إسرائيل و"اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، التي رعيناها، مضيفي وأنا، بعناية منذ اجتماعاتنا الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 1994. تحت ضغط من الولايات المتحدة، أنهت إسرائيل علاقتها الاستخباراتية مع "اللجنة الخاصة". وبحلول العام 1998، تم استبدال فريق "أمان" بأكمله الذي نجح في توطيد هذه العلاقة، من موشيه يعالون، إلى يعقوب عميدرور، إلى مضيفي. وقام الفريق الجديد -عاموس مالكين كرئيس لجهاز "أمان"، وعاموس جلعاد كرئيس لقسم الأبحاث والتحليل في الاستخبارات العسكرية، و"مضيف" جديد- بإغلاق عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع "اللجنة الخاصة" على الفور. وقمت بزيارة أخيرة إلى إسرائيل، في أوائل حزيران (يونيو) 1998، حيث استمعت إلى إحاطة إعلامية من نظرائي بشأن الواقع الجديد.
خلال زيارتي الأولى لإسرائيل، في تشرين الأول (أكتوبر) 1994، تعرفت إلى ضابط مخابرات في سلاح الجو الإسرائيلي، والذي أصبح محاوري الرئيسي على مدى السنوات الأربع التالية. كانت علاقتنا المهنية رائعة -ليس هناك شك في أنه من دون هذا الضابط، الذي كانت طاقته وذكاؤه وخبرته لا مثيل لها، ما كانت العلاقة بين "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" وإسرائيل لتحقق النجاح الذي حققته. كان أكثر ما أدهشني في هذا الرجل، الذي أصبحت أنظر إليه كصديق وزميل، هو مدى رغبته في أن أفهم إسرائيل وأقدّرها -إسرائيل الحقيقية، وليس الدعاية المصممة للتلفزيون التي تشتهر بها إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الأجانب من أمثالي.
نعم، أُخذت في جولة بطائرة هليكوبتر في إسرائيل حتى أتمكن، من منظور عين الطائر، من رؤية كم هي إسرائيل صغيرة وهشة ومكشوفة. نعم، هبطت المروحية في مسعدة، حيث تم تثقيفي بشأن مأساة تلك الفترة من التاريخ الإسرائيلي. نعم، تم نقلي إلى مرتفعات الجولان، إلى مركز مراقبة متقدم، حيث أمكنني رؤية مواقع الجيش السوري من خلال عدسة تلسكوب -كل هذا صحيح. لكن مضيفي الإسرائيلي أشار بحكمة إلى أن ما كان يهمني حقاً هو "متحف سكود"، حيث جمعَت إسرائيل الحطام من جميع صواريخ "سكود" التي سقطت على أراضيها خلال عملية "عاصفة الصحراء". وقد أثار هذا اهتمامي حقاً لأن هذه كانت مهمتي. ولم يكن الوقوع في غرام إسرائيل كذلك.
بالتدريج، خفف مضيفي من عناصر التحكم عندما يتعلق الأمر بالأماكن التي يمكنني الذهاب إليها وما يمكنني رؤيته خلال فترة إجازتي من مهمة التخطيط لعمليات التفتيش. زارتني زوجتي في إسرائيل لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة، وأخذتها إلى البحر الميت، وأورشليم (حيث مشينا في "طريق الآلام" في القدس، طريق موكب يسوع إلى صلبه على جبل الفرسان)، والناصرة، وبحيرة طبريا، ونهر الأردن -وكلها أماكن مُستلّة مباشرة من صفحات "العهد الجديد". كانت زوجتي، وهي أرثوذكسية جورجية متدينة، منتشية. وأنا، المؤرخ البسيط، تأثرت بشدة. قال لي مضيفي: "كل حجر تقلبه بقدمك يروي قصة. هذه الأرض مليئة بالتاريخ".
سرعان ما انتقلنا إلى مناقشة تاريخ إسرائيل نفسها، بدءاً من الحي الذي تقع فيه وحدة استغلال الصور الإسرائيلية التي عملت معها -حي "سارونا"، المعروف أيضاً باسم "المستعمرة الألمانية". ناقشنا الانتداب البريطاني أثناء زيارتنا لـ"فندق الملك داوود" في القدس، موقع الهجوم الإرهابي سيئ السمعة الذي نفذه مناحيم بيغن، الذي سيصبح لاحقاً رئيس وزراء إسرائيل الحائز على جائزة نوبل، والذي كان وقت الهجوم، في العام 1946، جزءاً من منظمة "الإرغون" الإرهابية. وبالتأكيد، سوف يشتعل معظم الإسرائيليين غضباً من فكرة تصنيف بيغن و"إرغون" بهذه الطريقة. قال مضيفي: "انظر، لقد كان إرهابياً. كان لديه الكثير من القواسم المشتركة مع ياسر عرفات". كان هذا النوع من الصدق هو الذي جعلني أحب مضيفي حتى أكثر.
ناقشنا تأسيس إسرائيل أثناء زيارتنا لمتحف "معوز ملا عزة" (معقل غزة)، في "كيبوتس كفار عزة"، وقارنا وتعقبنا تناقضات الرواية الإسرائيلية في ما يتعلق بولادة أمة تحت النار (تم بناء المتحف في موقع "كيبوتس سعد"، الذي دمره الجيش المصري في العام 1948)، والنكبة الفلسطينية، أو "الكارثة"، التي صنعها الإجلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها -بما في ذلك بالقرب من "كيبوتس كفار عزة" (كان هذا أحد الكيبوتسات التي استهدفتها "حماس" في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وفُقد بشكل مأساوي عشرات السكان بسبب العنف الذي مارسه مقاتلو الحركة).
ناقشنا كلمات ديفيد بن غوريون، أول رئيس لإسرائيل، الذي قال: "لو كنت زعيماً عربياً، لما وقعت اتفاقاً مع إسرائيل. هذا طبيعي؛ لقد أخذنا بلدهم. صحيح أن الله وعدنا بها، ولكن كيف يمكن أن يثير ذلك اهتمامهم؟ إلهنا ليس إلههم. كانت هناك معاداة السامية، والنازيون، وهتلر، وأوشفيتز، ولكن هل كان ذلك خطأهم؟ إنهم لا يرون سوى شيء واحد: لقد جئنا وسرقنا بلدهم. لماذا قد يقبلون بذلك؟".
وثمة اقتباس آخر لبن غوريون يضفي المزيد من الوضوح على هذه الفكرة. قال: "دعونا لا نتجاهل الحقيقة فيما بيننا... سياسياً نحن المعتدون، وهم يدافعون عن أنفسهم. البلد بلدهم، لأنهم يسكنونه، في حين أننا نريد أن نأتي إلى هنا ونستقر، ومن وجهة نظرهم، نحن نريد أن نسلب منهم بلدهم".
"كان على حق"، قال مضيفي عن بن غوريون. "إسرائيل لديها تاريخ صعب للغاية".
كانت عواقب هذا التاريخ الصعب وجودية بالنسبة لمضيفي، وعائلته، وزملائه الإسرائيليين. كثيراً ما دُعيت إلى منزله، في حي صغير معشعش في التلال التي تفصل تل أبيب عن القدس. هناك، عوملت بنوع الضيافة الذي يتوقعه المرء من شخص يشترك معه في رابطة خاصة. وبينما نستمتع بالشواء ونستمع إلى الموسيقا التي اختارتها ابنته المراهقة لمتعة استماعنا، أشار مضيفي إلى التلال المطلة على حيّه، حيث يمكن رؤية قرية من بعيد، تكشف مئذنة مسجد أنها عربية.
"هذا هو الخط الأخضر"، قال، مشيراً إلى التل. حدد "الخط الأخضر" الحدود الأصلية لإسرائيل التي تكوّنت عند إنشائها في العام 1948. بعد حرب الأيام الستة، في العام 1967، سيطرت إسرائيل على الأراضي المعروفة اليوم باسم "الضفة الغربية". وكان الفلسطينيون طوال هذا الوقت يقاتلون من أجل استعادة أراضيهم، وإعادة الحدود بين إسرائيل وفلسطين إلى "الخط الأخضر".
وأضاف مضيفي: "أنت رجل عسكري. تلك هي الأرض المرتفعة. أنت تفهم الخطر الذي سيتهدد عائلتي وجيراني إذا احتل عدو تلك التضاريس العالية، أو وضع مدفع هاون أو قناصاً هناك"، وقال في صوت شبه هامس، كما لو أنه يريد أن يخفي الكلمات عن زوجته وأطفاله: "كلنا سنموت".
"نحن في حاجة إلى السلام"، اختتم مضيفي. "نوع السلام الذي يعيد للفلسطينيين أرضهم ويسمح لعائلتي بالعيش بلا خوف".
ومثل معظم ضباط الجيش، حافظ مضيفي على نوع من التجاهل عندما يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية. ولكن، ذات مرة بينما كنا نجلس في مطعم محليّ بالقرب من "سارونا"، أشار مضيفي إلى رجل قصير ممتلئ الجسم يجلس على بُعد بضع طاولات. "هذا هو إيهود باراك"، قال. كان باراك قد تقاعد من الجيش الإسرائيلي في أوائل العام 1995، منهياً حياته المهنية كرئيس للأركان العامة. ولاحظ مضيفي: "إنه يدخل الآن عالم السياسة. عليه الآن أن يتعلم الكذب".
في حين أن مضيفي لم يخبرني بانتمائه السياسي (وأنا ولم أسأل)، ثمة شيئان أصبحا واضحين جداً بالنسبة لي. أولاً، كان معجباً بإسحاق رابين، الجندي السابق الذي تحول إلى سياسي. ولاحظ ذات مرة: "إنه يكذب، تماماً مثل كل الآخرين. لكنه يكذب من أجل قضية السلام. يمكنني أن أقبل ذلك".
وكان يحتقر بنيامين نتنياهو بشكل مُطلق. وحذّر مضيفي: "سوف يكون سبب تدمير إسرائيل. إنه لا يعرف سوى الكراهية فقط".
خلال زياراتي العديدة إلى إسرائيل، كان تهديد الإرهاب حقيقة دائمة الحضور. في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1994 -خلال زيارتي الأولى لإسرائيل- فجر انتحاري من "حماس" نفسه في حافلة في شارع ديزنغوف، وهو طريق مزدحم في تل أبيب، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً. كان موقع الهجوم على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من فندقي. وفي 24 تموز (يوليو) 1995، خلال زيارتي الثالثة لإسرائيل، فجر انتحاري آخر من "حماس" نفسه في حافلة في ضاحية "رمات غان" في تل أبيب، وأسفر الانفجار عن مقتل ستة أشخاص. وخلال زيارتي الرابعة، في 21 آب (أغسطس) 1995، هاجم انتحاري آخر من "حماس" حافلة في "رمات إشكول"، إحدى ضواحي القدس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وكان أثر هذه الهجمات على الشعب الإسرائيلي واضحاً. تدفقت الدموع بحرية من عيونهم وهم يندبون الموتى. وأتذكر بعد هجوم تموز (يوليو) 1995 عندما التقطني سائق جيش الدفاع الإسرائيلي الذي سيأخذني إلى موعدي داخل الكيرياه**، حرم مقر الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة تل أبيب. سألت: "هل تم إلغاء اجتماعنا؟". وأجاب السائق بتجهم: "لا. يجب أن تستمر الحياة".
وصلنا إلى المبنى حيث مكتب مضيفي. كان هناك العديد من المجندات الإسرائيليات اللواتي يعملن لديه. أدخلنني إلى غرفة الانتظار وقدمن لي الشاي. لاحظت أن عيونهن حمراء ووجوههن مخضلة بالدموع. سألتُ مضيفي عندما دخل الغرفة: "هل أذهب وأعود لاحقاً؟". دعا مضيفي الفتيات مرة أخرى إلى الغرفة. وقال: "يريد سكوت أن يعرف ما إذا كان يجب أن يذهب يعود لاحقاً. ما ردكُن؟".
"إذا تراجعتَ، فإن الإرهابيين يفوزون"، أجابت إحدى الفتيات. "لن نتراجع أبداً. ونأمل ألا تفعل أنتَ أيضاً".
في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1995، كان مضيفي يقلني في سيارته في رحلة عودتي من الكيرياه إلى فندقي. مررنا بميدان "ملوك إسرائيل"، وهو مكان عام كبير حيث يتم في كثير من الأحيان تنظيم التجمعات السياسية. وكان من المقرر تنظيم مسيرة في تلك الليلة -مسيرة مؤيدة للسلام نظمها أنصار إسحاق رابين لدعم عملية أوسلو للسلام. وكان رابين قد التقى برئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، في واشنطن العاصمة في 28 أيلول (سبتمبر) 1995، حيث وقع الرجلان "اتفاقات أوسلو الثانية".
كانت هجمات حماس الإرهابية قد صُممت لتعطيل عملية أوسلو للسلام؛ لكن تصميم إسحاق رابين لم يفتر على رؤية العملية تمضي حتى تطرح الثمار، على الرغم من المقاومة السياسية الداخلية القوية من منافسه الرئيسي، بنيامين نتنياهو.
كان نتنياهو قد حشد المتطرفين الدينيين اليهود اليمينيين لدعم قضيته، متهماً رابين بأنه ابتعد عن التقاليد والقيم اليهودية. لكن موقف نتنياهو تجاوز الخطاب السياسي البسيط وانحرف إلى العنف السياسي. في آذار (مارس) 1994، بالقرب من بلدة رعنانا، شمال تل أبيب، نظمت الجماعة الدينية اليمينية، "كاهانا تشاي" مسيرة احتجاجية. وسار نتنياهو في المقدمة أمام احتجاج الحركة. وخلفه، حُمل تابوت كُتبت عليه عبارة: "رابين يتسبب في موت الصهيونية". وفي 5 تشرين الأول (أكتوبر) 1995 -اليوم الذي صوّت فيه الكنيست الإسرائيلي على دعم "اتفاقية أوسلو الثانية"- نظم نتنياهو مسيرة شارك فيها 100.000 شخص للتعبير عن معارضة الاتفاقية. وحث نتنياهو الحشد وشجعهم وهم يهتفون: "الموت لرابين".
قال مضيفي: "سمعت أنك ستخرج الليلة مع بعض الأشخاص". كانت لدي خطط لتناول العشاء مع اثنين من الضباط الشباب من قسم الأبحاث والتحليل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وخطيبتيهما. "لا تقترب من هذا المكان"، واصل مضيفي، مشيراً إلى ساحة ملوك إسرائيل. "رابين سيتحدث هنا الليلة، وهناك احتمال قوي لوقوع أعمال عنف. يجب أن يلغي الخطاب. الكثير من الناس يتمنون له الأذى، وهناك الكثير جداً من الفرص هنا لإلحاق الأذى به".
في تلك الليلة، بعد الساعة 9:30 مساء بقليل، كان العشاء قد قُدم للتو لصديقَيّ وخطيبتيهما ولي، وكنا نستعد للاستمتاع بوجبتنا عندما ظهرت صاحبة المطعم أمامنا. "تم إطلاق النار على إسحق رابين"، قالت المالكة والدموع تنهمر على وجهها. "نقلوه إلى المستشفى. إنه يحتاج إلى الدعوات".
من دون أي كلمة، نهض الجميع من على طاولاتهم وغادروا المطعم. ولم يتم دفع أي فواتير. أوصلني رفاق العشاء إلى فندقي، وكانوا يستمعون في الطريق إلى المذياع وأبقوني على اطلاع بالأخبار العاجلة.
كانت المسيرة قد اجتذبت نحو 100.000 شخص، وألقى رابين فيها خطاباً مثيراً. وقال للحشد المعجب: "اعتقدت دائماً أن معظم الناس يريدون السلام، وأنهم مستعدون للمخاطرة من أجله".
كان يهودي يميني متدين، يُعتقد أنه تصرّف بناء على تعليمات من أحد الحاخامت لقتل رابين بسبب خيانته إسرائيل، هو الذي ضغط على زناد المسدس الذي أودى بحياة رابين.
عند الساعة 11:15 مساء، تم الإعلان عن وفاة إسحاق رابين للأمة الإسرائيلية. ومن غرفتي في الفندق حيث شاهدت الإعلان على شاشة التلفاز، كنت أسمع عويل النساء يبكين في غرف الفندق المجاورة، وفي الشوارع في الأسفل.
كان الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) يوم حداد وطنيا. ودفنت إسرائيل زعيمهما المقتول في اليوم التالي، 6 تشرين الثاني (نوفمبر).
خطايا الأب
في 5 كانون الثاني (يناير) 1996، اغتالت قوات الأمن الإسرائيلية يحيى عياش، ناشط "حماس" المعروف باسم "المهندس". كان عياش كبير مصممي القنابل في "حماس"، وكانت قنابله مسؤولة عن معظم الأعمال العنيفة التي نفذتها الحركة ضد إسرائيل. وتمكن الأمن الإسرائيلي من الحصول على هاتف محمول وُضعت فيه كمية دقيقة من المواد شديدة الانفجار. وعند جعْل عياش يردّ على الهاتف، فجر الأمن الإسرائيلي العبوة الناسفة، وأسفر الانفجار عن مقتل صانع قنابل "حماس" على الفور.
وفي حين أن إسرائيل عادة ما تكون متحفظة بشأن تحمل المسؤولية عن الاغتيالات المستهدفة من هذا النوع، قدم لي مضيفي إحاطة غير رسمية عن كيفية قتلهم عياش. أعتقدُ أنهم اعتقدوا أنني يجب أن أعرف ذلك، نظراً لتأثير تفجيرات عياش على عملي في إسرائيل.
سرعان ما أثار مقتل عياش رداً عنيفاً من "حماس"، التي شنت في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك حملة إرهاب ضد الشعب الإسرائيلي. ثلاثة تفجيرات إرهابية، تتضمن حافلتين في القدس وواحدة خارج مركز ديزنغوف في تل أبيب، والتي وقعت بين 25 شباط (فبراير) و4 آذار (مارس)، وأسفرت عن مقتل 55 شخصاً وإصابة مئات آخرين، هزت الأمة، وهو ما ساعد في انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء في الانتخابات العامة التي أجريت في 29 أيار (مايو) 1996.
كانت الفترة بين انتخاب نتنياهو واستقالتي من "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة"، في آب (أغسطس) 1998، مليئة بالاضطراب والتغيير. ومهد نجاح عملية اعتراض قطع الصواريخ في الأردن الطريق لعلاقة أكثر عمقاً بين "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" وإسرائيل، والتي سهلتها كثيراً علاقتي مع مضيفي الإسرائيلي. وقد تمكنا من إنشاء ما يعادل خلية دمج للمعلومات الاستخباراتية، ومزج استغلال الصور، وجمع استخبارات الإشارات والاستخبارات البشرية لتجميع منتج استخباراتي ساعد "اللجنة الخاصة" على فتح قضية الجهود العراقية السابقة لإخفاء الحقيقة حول برامجه لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك الكشف عن أدلة على الأنشطة العراقية المستمرة، المرتبطة بمكتب الرئاسة، والتي انتهكت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجزاءات.
كانت علاقة عملي مع موشيه يعالون، الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، قوية بقدر ما يمكن للمرء أن يأمل، وبذلَت إسرائيل قصارى جهدها للتأكد من أن يتم تنفيذ كل طلب قدمتُه للدعم. وكانت النتائج واضحة لا يمكن إنكارها -عندما بدأت علاقتي مع المخابرات الإسرائيلية، في العام 1994، كان العراق يتصدر قائمة "أمان" للتهديدات التي تواجهها إسرائيل. وبحلول العام 1998، تراجع العراق إلى المركز الخامس، خلف اليمين الداخلي المتطرف، وإيران، و"حزب الله" و"حماس". حدث هذا التحول بسبب الفهم الذي تمكن التعاون بين "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" وإسرائيل من تحقيقه بشأن القدرات الحقيقية لبرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية. (يُتبع)
*وليام سكوت ريتر الابن Scott Ritter: ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية. خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، وفي الخليج العربي/ الفارسي خلال عملية "عاصفة الصحراء" وعمل عضوا في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة التي تشرف على نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق من العام 1991 إلى العام 1998 واستقال منها احتجاجاً، وأصبح فيما بعد أحد منتقدي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقبل الغزو الأميركي للعراق في آذار (مارس) 2003، صرح ريتر بأن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل. في السنوات الأخيرة، كان مساهما منتظما في وسائل الإعلام الحكومية الروسية "روسيا اليوم" RT و"سبوتنِك" Sputnik. واعتبارا من آذار (مارس) 2024، أصبح عضوا في "محترفي الاستخبارات المخضرمين من أجل تحكيم العقل". أحدث كتاب له هو "نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika، منشورات (مطبعة كلاريتي).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why I no longer stand with Israel, and never will again
هامش المترجم:
**Kirya (الكيرياه، بالعبرية "هاكرياه") هو مجمع حكومي وعسكري إسرائيلي يقع في تل أبيب، ويعد أحد أهم مراكز القيادة والتحكم في إسرائيل. يشمل المجمع مقارّ العديد من المؤسسات الحكومية والأمنية، أبرزها وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكاتب القيادة العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي. يعد الكرياه مركزاً أساسياً للتخطيط الاستراتيجي والعمليات العسكرية في إسرائيل، حيث يُشرف منه القادة العسكريون على إدارة العمليات وتنسيق الشؤون الدفاعية.
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