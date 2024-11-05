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سكوت ريتر: لماذا لم أعد أقف مع إسرائيل، ولن أقف معها مرة أخرى‏ (3-2)

11/5/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






سكوت ريتر‏* - (سكوت ريتر إكسترا) 14/10/2024
ناقشنا كلمات ديفيد بن غوريون، أول رئيس لإسرائيل، الذي قال: "لو كنت زعيماً عربياً، لما وقعت اتفاقاً مع إسرائيل. هذا طبيعي؛ لقد أخذنا بلدهم. صحيح أن الله وعدنا بها، ولكن كيف يمكن أن يثير ذلك اهتمامهم؟ إلهنا ليس إلههم. كانت هناك معاداة السامية، والنازيون، وهتلر، وأوشفيتز، ولكن هل كان ذلك خطأهم؟ إنهم لا يرون سوى شيء واحد: لقد جئنا وسرقنا بلدهم. لماذا قد يقبلون بذلك؟‏".
* * *
‏في العام 1998، توقفت فجأة هذه العلاقة بين إسرائيل و"اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، التي رعيناها، مضيفي وأنا، بعناية منذ اجتماعاتنا الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 1994. تحت ضغط من الولايات المتحدة، أنهت إسرائيل علاقتها الاستخباراتية مع "اللجنة الخاصة". وبحلول العام 1998، تم استبدال فريق "أمان" بأكمله الذي نجح في توطيد هذه العلاقة، من موشيه يعالون، إلى يعقوب عميدرور، إلى مضيفي. وقام الفريق الجديد -عاموس مالكين كرئيس لجهاز "أمان"، وعاموس جلعاد كرئيس لقسم الأبحاث والتحليل في الاستخبارات العسكرية، و"مضيف" جديد- بإغلاق عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع "اللجنة الخاصة" على الفور. وقمت بزيارة أخيرة إلى إسرائيل، في أوائل حزيران (يونيو) 1998، حيث استمعت إلى إحاطة إعلامية من نظرائي بشأن الواقع الجديد.‏
‏خلال زيارتي الأولى لإسرائيل، في تشرين الأول (أكتوبر) 1994، تعرفت إلى ضابط مخابرات في سلاح الجو الإسرائيلي، والذي أصبح محاوري الرئيسي على مدى السنوات الأربع التالية. كانت علاقتنا المهنية رائعة -ليس هناك شك في أنه من دون هذا الضابط، الذي كانت طاقته وذكاؤه وخبرته لا مثيل لها، ما كانت العلاقة بين "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" وإسرائيل لتحقق النجاح الذي حققته. كان أكثر ما أدهشني في هذا الرجل، الذي أصبحت أنظر إليه كصديق وزميل، هو مدى رغبته في أن أفهم إسرائيل وأقدّرها -إسرائيل الحقيقية، وليس الدعاية المصممة للتلفزيون التي تشتهر بها إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الأجانب من أمثالي.‏
نعم، أُخذت في جولة بطائرة هليكوبتر في إسرائيل حتى أتمكن، من منظور عين الطائر، من رؤية كم هي إسرائيل صغيرة وهشة ومكشوفة. نعم، هبطت المروحية في مسعدة، حيث تم تثقيفي بشأن مأساة تلك الفترة من التاريخ الإسرائيلي. نعم، تم نقلي إلى مرتفعات الجولان، إلى مركز مراقبة متقدم، حيث أمكنني رؤية مواقع الجيش السوري من خلال عدسة تلسكوب -كل هذا صحيح. لكن مضيفي الإسرائيلي أشار بحكمة إلى أن ما كان يهمني حقاً هو "متحف سكود"، حيث جمعَت إسرائيل الحطام من جميع صواريخ "سكود" التي سقطت على أراضيها خلال عملية "عاصفة الصحراء". وقد أثار هذا اهتمامي حقاً لأن هذه كانت مهمتي.‏ ولم يكن الوقوع في غرام إسرائيل كذلك.
بالتدريج، خفف مضيفي من عناصر التحكم عندما يتعلق الأمر بالأماكن التي يمكنني الذهاب إليها وما يمكنني رؤيته خلال فترة إجازتي من مهمة التخطيط لعمليات التفتيش. زارتني زوجتي في إسرائيل لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة، وأخذتها إلى البحر الميت، وأورشليم (حيث مشينا في "طريق الآلام" في القدس، طريق موكب يسوع إلى صلبه على جبل الفرسان)، والناصرة، وبحيرة طبريا، ونهر الأردن -وكلها أماكن مُستلّة مباشرة من صفحات "العهد الجديد". كانت زوجتي، وهي أرثوذكسية جورجية متدينة، منتشية. وأنا، المؤرخ البسيط، تأثرت بشدة. قال لي مضيفي: "كل حجر تقلبه بقدمك يروي قصة. هذه الأرض مليئة بالتاريخ".‏
سرعان ما انتقلنا إلى مناقشة تاريخ إسرائيل نفسها، بدءاً من الحي الذي تقع فيه وحدة استغلال الصور الإسرائيلية التي عملت معها -حي "سارونا"، المعروف أيضاً باسم "المستعمرة الألمانية". ناقشنا الانتداب البريطاني أثناء زيارتنا لـ"فندق الملك داوود" في القدس، موقع الهجوم الإرهابي سيئ السمعة الذي نفذه مناحيم بيغن، الذي سيصبح لاحقاً رئيس وزراء إسرائيل الحائز على جائزة نوبل، والذي كان وقت الهجوم، في العام 1946، جزءاً من منظمة "الإرغون" الإرهابية. وبالتأكيد، سوف يشتعل معظم الإسرائيليين غضباً من فكرة تصنيف بيغن و"إرغون" بهذه الطريقة. قال مضيفي: "انظر، لقد كان إرهابياً. كان لديه الكثير من القواسم المشتركة مع ياسر عرفات". كان هذا النوع من الصدق هو الذي جعلني أحب مضيفي حتى أكثر.‏
ناقشنا تأسيس إسرائيل أثناء زيارتنا ‏‏لمتحف ‏‏"معوز ملا عزة"‏‏ (معقل غزة)، في "كيبوتس كفار عزة"، وقارنا وتعقبنا تناقضات الرواية الإسرائيلية في ما يتعلق بولادة أمة تحت النار (تم بناء المتحف في موقع "كيبوتس سعد"، الذي دمره الجيش المصري في العام 1948)، والنكبة الفلسطينية‏‏، أو "الكارثة"، التي صنعها الإجلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها -بما في ذلك بالقرب من "كيبوتس كفار عزة" (كان هذا أحد الكيبوتسات التي استهدفتها "حماس" في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وفُقد بشكل مأساوي عشرات السكان بسبب العنف الذي مارسه مقاتلو الحركة).‏
‏ناقشنا كلمات ديفيد بن غوريون، أول رئيس لإسرائيل، الذي قال: "لو كنت زعيماً عربياً، لما وقعت اتفاقاً مع إسرائيل. هذا طبيعي؛ لقد أخذنا بلدهم. صحيح أن الله وعدنا بها، ولكن كيف يمكن أن يثير ذلك اهتمامهم؟ إلهنا ليس إلههم. كانت هناك معاداة السامية، والنازيون، وهتلر، وأوشفيتز، ولكن هل كان ذلك خطأهم؟ إنهم لا يرون سوى شيء واحد: لقد جئنا وسرقنا بلدهم. لماذا قد يقبلون بذلك؟‏".
وثمة اقتباس آخر لبن غوريون يضفي المزيد من الوضوح على هذه الفكرة. قال: "دعونا لا نتجاهل الحقيقة فيما بيننا... سياسياً نحن المعتدون، وهم يدافعون عن أنفسهم. البلد بلدهم، لأنهم يسكنونه، في حين أننا نريد أن نأتي إلى هنا ونستقر، ومن وجهة نظرهم، نحن نريد أن نسلب منهم بلدهم".‏
‏"كان على حق"، قال مضيفي عن بن غوريون. "إسرائيل لديها تاريخ صعب للغاية".‏
‏كانت عواقب هذا التاريخ الصعب وجودية بالنسبة لمضيفي، وعائلته، وزملائه الإسرائيليين. كثيراً ما دُعيت إلى منزله، في حي صغير معشعش في التلال التي تفصل تل أبيب عن القدس. هناك، عوملت بنوع الضيافة الذي يتوقعه المرء من شخص يشترك معه في رابطة خاصة. وبينما نستمتع بالشواء ونستمع إلى الموسيقا التي اختارتها ابنته المراهقة لمتعة استماعنا، أشار مضيفي إلى التلال المطلة على حيّه، حيث يمكن رؤية قرية من بعيد، تكشف مئذنة مسجد أنها عربية.‏
‏"هذا هو الخط الأخضر"، قال، مشيراً إلى التل. حدد "الخط الأخضر" الحدود الأصلية لإسرائيل التي تكوّنت عند إنشائها في العام 1948. بعد حرب الأيام الستة، في العام 1967، سيطرت إسرائيل على الأراضي المعروفة اليوم باسم "الضفة الغربية". وكان الفلسطينيون طوال هذا الوقت يقاتلون من أجل استعادة أراضيهم، وإعادة الحدود بين إسرائيل وفلسطين إلى "الخط الأخضر".‏
‏وأضاف مضيفي: "أنت رجل عسكري. تلك هي الأرض المرتفعة. أنت تفهم الخطر الذي سيتهدد عائلتي وجيراني إذا احتل عدو تلك التضاريس العالية، أو وضع مدفع هاون أو قناصاً هناك"، وقال في صوت شبه هامس، كما لو أنه يريد أن يخفي الكلمات عن زوجته وأطفاله: "كلنا سنموت".
‏"نحن في حاجة إلى السلام"، اختتم مضيفي. "نوع السلام الذي يعيد للفلسطينيين أرضهم ويسمح لعائلتي بالعيش بلا خوف".‏
ومثل معظم ضباط الجيش، حافظ مضيفي على نوع من التجاهل عندما يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية. ولكن، ذات مرة بينما كنا نجلس في مطعم محليّ بالقرب من "سارونا"، أشار مضيفي إلى رجل قصير ممتلئ الجسم يجلس على بُعد بضع طاولات. "هذا هو إيهود باراك"، قال. كان باراك قد تقاعد من الجيش الإسرائيلي في أوائل العام 1995، منهياً حياته المهنية كرئيس للأركان العامة. ولاحظ مضيفي: "إنه يدخل الآن عالم السياسة. عليه الآن أن يتعلم الكذب".‏
في حين أن مضيفي لم يخبرني بانتمائه السياسي (وأنا ولم أسأل)، ثمة شيئان أصبحا واضحين جداً بالنسبة لي. أولاً، كان معجباً بإسحاق رابين، الجندي السابق الذي تحول إلى سياسي. ولاحظ ذات مرة: "إنه يكذب، تماماً مثل كل الآخرين. لكنه يكذب من أجل قضية السلام. يمكنني أن أقبل ذلك".‏
‏وكان يحتقر بنيامين نتنياهو بشكل مُطلق. وحذّر مضيفي: "سوف يكون سبب تدمير إسرائيل. إنه لا يعرف سوى الكراهية فقط".‏
‏خلال زياراتي العديدة إلى إسرائيل، كان تهديد الإرهاب حقيقة دائمة الحضور. في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1994 -خلال زيارتي الأولى لإسرائيل- فجر انتحاري من "حماس" نفسه في حافلة في شارع ديزنغوف، وهو طريق مزدحم في تل أبيب، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً. كان موقع الهجوم على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من فندقي. وفي 24 تموز (يوليو) 1995، خلال زيارتي الثالثة لإسرائيل، فجر انتحاري آخر من "حماس" نفسه في حافلة في ضاحية "رمات غان" في تل أبيب، وأسفر الانفجار عن مقتل ستة أشخاص. وخلال زيارتي الرابعة، في 21 آب (أغسطس) 1995، هاجم انتحاري آخر من "حماس" حافلة في "رمات إشكول"، إحدى ضواحي القدس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
‏وكان أثر هذه الهجمات على الشعب الإسرائيلي واضحاً. تدفقت الدموع بحرية من عيونهم وهم يندبون الموتى. وأتذكر بعد هجوم تموز (يوليو) 1995 عندما التقطني سائق جيش الدفاع الإسرائيلي الذي سيأخذني إلى موعدي داخل الكيرياه**، حرم مقر الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة تل أبيب. سألت: "هل تم إلغاء اجتماعنا؟". وأجاب السائق بتجهم: "لا. يجب أن تستمر الحياة".‏
‏وصلنا إلى المبنى حيث مكتب مضيفي. كان هناك العديد من المجندات الإسرائيليات اللواتي يعملن لديه. أدخلنني إلى غرفة الانتظار وقدمن لي الشاي. لاحظت أن عيونهن حمراء ووجوههن مخضلة بالدموع. سألتُ مضيفي عندما دخل الغرفة: "هل أذهب وأعود لاحقاً؟". دعا مضيفي الفتيات مرة أخرى إلى الغرفة. وقال: "يريد سكوت أن يعرف ما إذا كان يجب أن يذهب يعود لاحقاً. ما ردكُن؟‏".
‏"إذا تراجعتَ، فإن الإرهابيين يفوزون"، أجابت إحدى الفتيات. "لن نتراجع أبداً. ونأمل ألا تفعل أنتَ أيضاً".‏
‏في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1995، كان مضيفي يقلني في سيارته في رحلة عودتي من الكيرياه إلى فندقي. مررنا بميدان "ملوك إسرائيل"، وهو مكان عام كبير حيث يتم في كثير من الأحيان تنظيم التجمعات السياسية. وكان من المقرر تنظيم مسيرة في تلك الليلة -مسيرة مؤيدة للسلام نظمها أنصار إسحاق رابين لدعم عملية أوسلو للسلام. وكان رابين قد التقى برئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، في واشنطن العاصمة في 28 أيلول (سبتمبر) 1995، حيث وقع الرجلان "اتفاقات أوسلو الثانية".
كانت هجمات حماس الإرهابية قد صُممت لتعطيل عملية أوسلو للسلام؛ لكن تصميم إسحاق رابين لم يفتر على رؤية العملية تمضي حتى تطرح الثمار، على الرغم من المقاومة السياسية الداخلية القوية من منافسه الرئيسي، بنيامين نتنياهو.‏
‏كان نتنياهو قد حشد المتطرفين الدينيين اليهود اليمينيين لدعم قضيته، متهماً رابين بأنه ابتعد عن التقاليد والقيم اليهودية. لكن موقف نتنياهو تجاوز الخطاب السياسي البسيط وانحرف إلى العنف السياسي. في آذار (مارس) 1994، بالقرب من بلدة رعنانا، شمال تل أبيب، نظمت الجماعة الدينية اليمينية، "كاهانا تشاي" مسيرة احتجاجية. وسار نتنياهو في المقدمة أمام احتجاج الحركة. وخلفه، حُمل تابوت كُتبت عليه عبارة: "رابين يتسبب في موت الصهيونية". وفي 5 تشرين الأول (أكتوبر) 1995 -اليوم الذي صوّت فيه الكنيست الإسرائيلي على دعم "اتفاقية أوسلو الثانية"- نظم نتنياهو مسيرة شارك فيها 100.000 شخص للتعبير عن معارضة الاتفاقية. وحث نتنياهو الحشد وشجعهم وهم يهتفون: "الموت لرابين".‏
قال مضيفي: "سمعت أنك ستخرج الليلة مع بعض الأشخاص". كانت لدي خطط لتناول العشاء مع اثنين من الضباط الشباب من قسم الأبحاث والتحليل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وخطيبتيهما. "لا تقترب من هذا المكان"، واصل مضيفي، مشيراً إلى ساحة ملوك إسرائيل. "رابين سيتحدث هنا الليلة، وهناك احتمال قوي لوقوع أعمال عنف. يجب أن يلغي الخطاب. الكثير من الناس يتمنون له الأذى، وهناك الكثير جداً من الفرص هنا لإلحاق الأذى به".
‏في تلك الليلة، بعد الساعة 9:30 مساء بقليل، كان العشاء قد قُدم للتو لصديقَيّ وخطيبتيهما ولي، وكنا نستعد للاستمتاع بوجبتنا عندما ظهرت صاحبة المطعم أمامنا. "تم إطلاق النار على إسحق رابين"، قالت المالكة والدموع تنهمر على وجهها. "نقلوه إلى المستشفى. إنه يحتاج إلى الدعوات".‏
من دون أي كلمة، نهض الجميع من على طاولاتهم وغادروا المطعم. ولم يتم دفع أي فواتير. أوصلني رفاق العشاء إلى فندقي، وكانوا يستمعون في الطريق إلى المذياع وأبقوني على اطلاع بالأخبار العاجلة.‏
‏كانت المسيرة قد اجتذبت نحو 100.000 شخص، وألقى رابين فيها خطاباً مثيراً. وقال للحشد المعجب: "اعتقدت دائماً أن معظم الناس يريدون السلام، وأنهم مستعدون للمخاطرة من أجله".‏
‏كان يهودي يميني متدين، يُعتقد أنه تصرّف بناء على تعليمات من أحد الحاخامت لقتل رابين بسبب خيانته إسرائيل، هو الذي ضغط على زناد المسدس الذي أودى بحياة رابين.‏
‏عند الساعة 11:15 مساء، تم الإعلان عن وفاة إسحاق رابين للأمة الإسرائيلية. ومن غرفتي في الفندق حيث شاهدت الإعلان على شاشة التلفاز، كنت أسمع عويل النساء يبكين في غرف الفندق المجاورة، وفي الشوارع في الأسفل.‏
كان الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) يوم حداد وطنيا. ودفنت إسرائيل زعيمهما المقتول في اليوم التالي، 6 تشرين الثاني (نوفمبر).‏
خطايا الأب‏
‏في 5 كانون الثاني (يناير) 1996، اغتالت قوات الأمن الإسرائيلية يحيى عياش، ناشط "حماس" المعروف باسم "المهندس". كان عياش كبير مصممي القنابل في "حماس"، وكانت قنابله مسؤولة عن معظم الأعمال العنيفة التي نفذتها الحركة ضد إسرائيل. وتمكن الأمن الإسرائيلي من الحصول على هاتف محمول وُضعت فيه كمية دقيقة من المواد شديدة الانفجار. وعند جعْل عياش يردّ على الهاتف، فجر الأمن الإسرائيلي العبوة الناسفة، وأسفر الانفجار عن مقتل صانع قنابل "حماس" على الفور.‏
وفي حين أن إسرائيل عادة ما تكون متحفظة بشأن تحمل المسؤولية عن الاغتيالات المستهدفة من هذا النوع، قدم لي مضيفي إحاطة غير رسمية عن كيفية قتلهم عياش. أعتقدُ أنهم اعتقدوا أنني يجب أن أعرف ذلك، نظراً لتأثير تفجيرات عياش على عملي في إسرائيل.‏
‏سرعان ما أثار مقتل عياش رداً عنيفاً من "حماس"، التي شنت في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك حملة إرهاب ضد الشعب الإسرائيلي. ثلاثة تفجيرات إرهابية، تتضمن حافلتين في القدس وواحدة خارج مركز ديزنغوف في تل أبيب، والتي وقعت بين 25 شباط (فبراير) و4 آذار (مارس)، وأسفرت عن مقتل 55 شخصاً وإصابة مئات آخرين، هزت الأمة، وهو ما ساعد في انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء في الانتخابات العامة التي أجريت في 29 أيار (مايو) 1996.‏
‏كانت الفترة بين انتخاب نتنياهو واستقالتي من "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة"، في آب (أغسطس) 1998، مليئة بالاضطراب والتغيير. ومهد نجاح عملية اعتراض قطع الصواريخ في الأردن الطريق لعلاقة أكثر عمقاً بين "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" وإسرائيل، والتي سهلتها كثيراً علاقتي مع مضيفي الإسرائيلي. وقد تمكنا من إنشاء ما يعادل خلية دمج للمعلومات الاستخباراتية، ومزج استغلال الصور، وجمع استخبارات الإشارات والاستخبارات البشرية لتجميع منتج استخباراتي ساعد "اللجنة الخاصة" على فتح قضية الجهود العراقية السابقة لإخفاء الحقيقة حول برامجه لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك الكشف عن أدلة على الأنشطة العراقية المستمرة، المرتبطة بمكتب الرئاسة، والتي انتهكت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجزاءات.‏
‏كانت علاقة عملي مع موشيه يعالون، الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، قوية بقدر ما يمكن للمرء أن يأمل، وبذلَت إسرائيل قصارى جهدها للتأكد من أن يتم تنفيذ كل طلب قدمتُه للدعم. وكانت النتائج واضحة لا يمكن إنكارها -عندما بدأت علاقتي مع المخابرات الإسرائيلية، في العام 1994، كان العراق يتصدر قائمة "أمان" للتهديدات التي تواجهها إسرائيل. وبحلول العام 1998، تراجع العراق إلى المركز الخامس، خلف اليمين الداخلي المتطرف، وإيران، و"حزب الله" و"حماس". حدث هذا التحول بسبب الفهم الذي تمكن التعاون بين "اللجنة الخاصة للأمم المتحدة" وإسرائيل من تحقيقه بشأن القدرات الحقيقية لبرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.‏ (يُتبع)

*وليام سكوت ريتر الابن Scott Ritter: ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية. خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، وفي الخليج العربي/ الفارسي خلال عملية "عاصفة الصحراء" وعمل عضوا في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة التي تشرف على نزع ‏‏أسلحة الدمار الشامل‏‏ في ‏‏العراق‏‏ من العام 1991 إلى العام 1998 واستقال منها احتجاجاً، وأصبح فيما بعد أحد منتقدي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقبل الغزو الأميركي للعراق في آذار (مارس) 2003، صرح ريتر بأن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل. في السنوات الأخيرة، كان مساهما منتظما في وسائل الإعلام الحكومية الروسية "روسيا اليوم" ‏‏RT‏‏ و"سبوتنِك" ‏‏Sputnik‏‏‏. واعتبارا من آذار (مارس) 2024، أصبح عضوا في ‏‏"محترفي الاستخبارات المخضرمين من أجل تحكيم العقل"‏‏.‏ أحدث كتاب له هو "‏‏نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika‏، منشورات (مطبعة كلاريتي).‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why I no longer stand with Israel, and never will again
هامش المترجم:
**Kirya (الكيرياه، بالعبرية "هاكرياه") هو مجمع حكومي وعسكري إسرائيلي يقع في تل أبيب، ويعد أحد أهم مراكز القيادة والتحكم في إسرائيل. يشمل المجمع مقارّ العديد من المؤسسات الحكومية والأمنية، أبرزها وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكاتب القيادة العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي. يعد الكرياه مركزاً أساسياً للتخطيط الاستراتيجي والعمليات العسكرية في إسرائيل، حيث يُشرف منه القادة العسكريون على إدارة العمليات وتنسيق الشؤون الدفاعية.

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