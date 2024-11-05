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منذ المعرة إلى غزة حيث دفن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

11/5/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. عبدالله يوسف الزعبي









ذات مساء مظلم في تاريخ البشر، توارت فيه شمس الحق وخار ضياء القمر في عتمة الظلم، وتحديدا يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) 1098، حين تضرجت معرة النعمان بالدم وأضحت حفلة شواء للطفولة، مارس فيها الصليبيون اشنع ألوان الرعب والقسوة وأقصى أصناف البشاعة؛ فافترسوا الأطفال وأكلوا لحوم الناس ثم أحتفوا بسلخ الجلد على كأس من الدم السافح. عشرون ألفا من سكان المدينة، مسلمون ومسيحيون، قضوا في تلك الليلة حسب المؤرخين الفرنجة أنفسهم ومنهم ريموند أوف أكويلرز وبيتر توديبودي، إثنان من المشاركين في الحصار وشهود العيان. تلك الهمجية امتدت على مدى مائتين عاما وعقد من الزمان، من انطاكيا العربية إلى القدس وعسقلان، وحملة تلو حملة حتى تاسعة نابليون والعاشرة إذ تبدل الصليب بالشمعدان.
وذات نهار قارس البرودة من أيام أوسلو النرويجية، وتحديدا في 11 كانون الثاني 1968، وفي قاعة معهد نوبل وأمام لجنتها العريقة، ألقى الحقوقي الفرنسي رينيه كاسان محاضرة بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام لجهوده في اعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة قبل ذلك بعشرين عاماً، وبصفته العقل المدبر والقوة الدافعة وراءه، إذ أكد في المحاضرة على أنه بالنسبة لأولئك الناس الذين أجبروا على القتال لوقف آلة تدمير الحرية والكرامة الإنسانية، كانت الحرب العالمية الثانية بمثابة ((حملة صليبية حقيقية من أجل حقوق الإنسان)). ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مادته الأولى تحديداً، يؤكد على أن ((جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، إذ وهبوا العقل والضمير وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء))، إلا أن كاسان نفسه ناقض جوهر الإعلان في محاضرته تلك حين وقع في خطيئة استحضار تاريخ الدم والخراب الذي جلبته الحروب الصليبية على بلاد الشام، وبالذات فلسطين، مثلما فعلت الحرب العالمية الثانية بأوروبا. ومثلما أغفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نكبة فلسطين عام 1948 التي حدثت قبل تبنيه بأقل من خمسة أشهر، فقد تجاهل كاسان صاحب السلام النكسة الأخرى التي حلت بفلسطين عام 1967 وقبل محاضرته بعام ونصف.
ولعل ذاك الفرق البسيط والتفاوت الضئيل في المصطلح أو التعبير يعبر عن البون الشاسع والتباعد السحيق ما بين الحضارتين الغربية والعربية الإسلامية حين يتعلق الأمر بجوهرهما واسسهما العميقين، ذاك أن الحروب الصليبية تعتبر في الغرب حملة من أجل حقوق الإنسان في حين أنها عند العرب والمسلمين اعتداء وإبادة وإحلال. كما يضفي ذاك الاستحضار على الإعلان طابعاً غربيا خالصا متجاهلا طبيعته الإنسانية أينما كانت وحلت، ما يعكس الخلل العميق في الفكر الغربي عندما يتعلق الأمر بالآخر، مهما كان لون أو عرق أو معتقد ذلك الآخر.
لقد اعتاد الشرق عقدة الأبيض، صاحب الرسالة، إذ يطل عليه بين الفينة وحين اسكندر أو قيصر، أرناط أو شيرتشل، بوش أو جولدا مئير، كلهم سواسية، يلوحون بالإعلان وحقوق الإنسان، بالديمقراطية وحقوق المرأة والطفل والحيوان، بالعدالة والمساواة والقانون والحرية وكافة تلك المفردات المسكينة التي سئمت النفاق والخديعة وحضارة ما نطقت يوماً سوى لغة الدم.
اليوم، وفي لحظات فارقة من تاريخ البشرية، يتهاوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسبعين معاهدة التي انبثقت عنه، ومعه الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها وأذرعها، مثلما تتوارى جميع اللغات الخمسمائة التي ترجم إليها وراء خجلها وخزيها؛ إذ تقف عاجزة عن نصرة شعب يباد بالبث المباشر، وبجميع ألسُن العار والصَغار منذ عام ونيف.
اليوم تتفتح أعين الإنسان على مصراعيها؛ إذ ترى الإنسان ذاته يتضرج أمام وحشية لطخت ضمير البشر، إنسان قد لا يستطيع رؤية الحقيقة أو قد يتعامى عنها، لكنه يمكن أن يكونها هو نفسه ذات يوم، خصوصاً عندما يكون الغرب الذي يشهد سقوط حضارته على أسوار غزة وتخر هدا، ومعها جذورها التي تجسد فلسفة اليونان وقانون الرومان ووصايا المسيح بالتسامح والغفران ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان.

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