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عقب حادثة مدرسة ماعين.. كيف نضمن الالتزام بالتعليمات الوزارية؟

11/5/2024 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان– أثارت حادثة وفاة طالبين إثر تدهور مركبة واصطدامها بباب مدرسة بمنطقة ماعين في محافظة مادبا العديد من التساؤلات، أبرزها كيف نضمن التزام الكوادر التدريسية والإدارية بالتعليمات الوزارية لاسيما المتعلقة بمنع إدخال المركبات إلى ساحات المدارس، وهل يمتلك المعلمون والإداريون الدراية الكافية حول شروط السلامة العامة؟
وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت صباح الأحد الماضي لجنة للتحقيق في تفاصيل الحادث المأساوي في مدرسة بمنطقة ماعين في محافظة مادبا، وأسفر عن وفاة طالبين، للكشف عن ملابساته ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي سابق حصلت "الغد" على نسخة منه آنذاك، إن هناك تعليمات وزارية تمنع إدخال المركبات إلى ساحات المدارس، وتشدد على ضرورة إبعاد الطلبة عن بوابات الدخول، مؤكدةً أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي إطار الجولة التفقدية لوزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة على عدد من المدارس في محافظة جرش أول من أمس، قال إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الآمنة في مدارسها.
وأكد محافظة ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لمديري التربية والتعليم التي تؤكد أهمية توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في المدارس كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي هذا السياق، قال وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي إن ساحات المدارس ليست مخصصة لتكون مرآبا للسيارات، بل هي مرفق حيوي هام للترفيه عن الطلبة.
وبين السعودي أن الوزارة تؤكد دوما على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في المدارس، والتقيد التام بشروط السلامة العامة، لافتا إلى أن هناك دورا للوزارة في سلامة مرافق المدارس، منذ بدء تسلم المدارس الجديدة أو المصانة، إذ يجب تشكيل لجان من الإدارات الفنية والإدارية المختصة التي تتأكد من مطابقة المدارس ومرافقها العامة لشروط السلامة العامة، فضلا عن تثقيف الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية بشروط السلامة العامة من خلال محاضرات توعوية تقدمها الجهات المختصة.
وأكد ضرورة أن تكون تعليمات السلامة العامة واضحة للمعلمين والإداريين في المدارس وأن يوقعوا عليها للتقيد بها.
وبين أهمية استغلال ساحات المدارس وتحويلها إلى حدائق تضم أماكن جلوس للطلبة لكي تكون بيئة تعلمية جاذبة لهم، وتساعدهم في ربط المعرفة بالمهارات الحياتية.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة، إن البيئة التعليمية الآمنة ماديا ومعنويا تعد أساسًا لتحقيق نجاحات أكاديمية وشخصية واجتماعية للطلبة.
ودعا أبو غزلة إلى توفير نظام مستدام للصيانة المدرسية لكل مرافق المدرسة مع الصيانة الدورية لها، وبرمجته إلكترونيا، لأن سلامة الطلبة وحمايتهم من المخاطر تعد من أهم أولويات النظام التعليمي والإدارات التعليمية والمدرسية، مشيرا إلى أن التوجهات الحديثة تطالب بمدارس بلا أسوار ولا بوابات، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، والقيام بالأدوار المهام المطلوبة من كل شخص، وبالتالي فتح المرافق وإدارتها وتنظيمها وخاصة في ظل انتشار التعلم المفتوح عن بعد.
وبين أن هذه الحادثة الأخيرة تستدعي التفكير بمعالجة كل مداخل هذه الأخطار، بدءا بدخول الطلبة من بوابات مداخل المدارس، وطرق تصميمها لتكون واسعة لتسهيل حركة الطلاب ودخولهم وخروجهم، وتزويدها بأنظمة أمان وتنظيم الدخول والخروج من المدرسة بطرق مناسبة، مع توفير آلية للطوارئ تتيح فتح البوابة بسرعة في حالات الطوارئ لضمان الإخلاء السريع للطلاب.
وأكد أهمية أن تعمل الإدارة المدرسية على تخصيص الساحات للطلبة وليس للمواقف، وخاصة في الحالات التي لا يمكن فيها فصل الساحات عن أماكن دخول الطلبة، وفي فترات استراحاتهم أو تنفيذ بعض النشاطات التعليمية في هذه الساحات، لأن لإدارة المدرسية هي المسؤولة مباشرة عن إدارة المدرسة ومرافقها وطلبتها وتوفير الحماية لهم سواء في أثناء وجودهم بين أسوارها وغرفها الصفية ومرافقها أو عند انتقالهم منها وإليها.
كما عليها أيضا، بحسب أبو غزلة، تصميم برامج للتدريب المستمر والتوعية بمصادر المخاطر وسبل الوقاية منها بإشراف المتخصصين، وتعريف الطلبة بالبناء المدرسي، وتدريب فرق طلابية على الإسعافات الأولية، إضافة إلى التوعية المستمرة لأولياء الأمور، وتوضيح مسؤولياتهم.
وأضاف: "كما يستدعي الأمر من المدرسة، اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي شكل من أشكال التهديد أو المخاطر التي يتعرض لها طلبتها، وعليها إعداد الخطط اللازمة لذلك وتوثيقها، فضلا عن مخاطبة المعنيين في مديريات التربية أو مركز الوزارة عن أي تهديد يشكل خطرا على الطلبة والعاملين في المدرسة، وتوثيقه، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته."
ودعا الوزارة إلى منح المدارس الصلاحيات المالية لمعالجة وإزالة المخاطر التي تهدد السلامة العامة.
وبين أن على الوزارة وضع سياسات وإجراءات لتكون مرجعا للإدارات المدرسية لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحماية الطلبة من أي أخطار تهدد سلامتهم، والالتزام بها، فضلا عن وضع نظام للمساءلة للمخالفين.

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