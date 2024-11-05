عقب حادثة مدرسة ماعين.. كيف نضمن الالتزام بالتعليمات الوزارية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان– أثارت حادثة وفاة طالبين إثر تدهور مركبة واصطدامها بباب مدرسة بمنطقة ماعين في محافظة مادبا العديد من التساؤلات، أبرزها كيف نضمن التزام الكوادر التدريسية والإدارية بالتعليمات الوزارية لاسيما المتعلقة بمنع إدخال المركبات إلى ساحات المدارس، وهل يمتلك المعلمون والإداريون الدراية الكافية حول شروط السلامة العامة؟
وكانت وزارة التربية
والتعليم شكلت صباح الأحد الماضي لجنة للتحقيق في تفاصيل الحادث المأساوي في مدرسة بمنطقة ماعين في محافظة مادبا، وأسفر عن وفاة طالبين، للكشف عن ملابساته ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي سابق حصلت "الغد" على نسخة منه آنذاك، إن هناك تعليمات وزارية تمنع إدخال المركبات إلى ساحات المدارس، وتشدد على ضرورة إبعاد الطلبة عن بوابات الدخول، مؤكدةً أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي إطار الجولة التفقدية لوزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة على عدد من المدارس في محافظة جرش أول من أمس، قال إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الآمنة في مدارسها.
وأكد محافظة ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لمديري التربية والتعليم التي تؤكد أهمية توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في المدارس كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي هذا السياق، قال وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي إن ساحات المدارس ليست مخصصة لتكون مرآبا للسيارات، بل هي مرفق حيوي هام للترفيه عن الطلبة.
وبين السعودي أن الوزارة تؤكد دوما على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في المدارس، والتقيد التام بشروط السلامة العامة، لافتا إلى أن هناك دورا للوزارة في سلامة مرافق المدارس، منذ بدء تسلم المدارس الجديدة أو المصانة، إذ يجب تشكيل لجان من الإدارات الفنية والإدارية المختصة التي تتأكد من مطابقة المدارس ومرافقها العامة لشروط السلامة العامة، فضلا عن تثقيف الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية بشروط السلامة العامة من خلال محاضرات توعوية تقدمها الجهات المختصة.
وأكد ضرورة أن تكون تعليمات السلامة العامة واضحة للمعلمين والإداريين في المدارس وأن يوقعوا عليها للتقيد بها.
وبين أهمية استغلال ساحات المدارس وتحويلها إلى حدائق تضم أماكن جلوس للطلبة لكي تكون بيئة تعلمية جاذبة لهم، وتساعدهم في ربط المعرفة بالمهارات الحياتية.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة، إن البيئة التعليمية الآمنة ماديا ومعنويا تعد أساسًا لتحقيق نجاحات أكاديمية وشخصية واجتماعية للطلبة.
ودعا أبو غزلة إلى توفير نظام مستدام للصيانة المدرسية لكل مرافق المدرسة مع الصيانة الدورية لها، وبرمجته إلكترونيا، لأن سلامة الطلبة وحمايتهم من المخاطر تعد من أهم أولويات النظام التعليمي والإدارات التعليمية والمدرسية، مشيرا إلى أن التوجهات الحديثة تطالب بمدارس بلا أسوار ولا بوابات، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، والقيام بالأدوار المهام المطلوبة من كل شخص، وبالتالي فتح المرافق وإدارتها وتنظيمها وخاصة في ظل انتشار التعلم المفتوح عن بعد.
وبين أن هذه الحادثة الأخيرة تستدعي التفكير بمعالجة كل مداخل هذه الأخطار، بدءا بدخول الطلبة من بوابات مداخل المدارس، وطرق تصميمها لتكون واسعة لتسهيل حركة الطلاب ودخولهم وخروجهم، وتزويدها بأنظمة أمان وتنظيم الدخول والخروج من المدرسة بطرق مناسبة، مع توفير آلية للطوارئ تتيح فتح البوابة بسرعة في حالات الطوارئ لضمان الإخلاء السريع للطلاب.
وأكد أهمية أن تعمل الإدارة المدرسية على تخصيص الساحات للطلبة وليس للمواقف، وخاصة في الحالات التي لا يمكن فيها فصل الساحات عن أماكن دخول الطلبة، وفي فترات استراحاتهم أو تنفيذ بعض النشاطات التعليمية في هذه الساحات، لأن لإدارة المدرسية هي المسؤولة مباشرة عن إدارة المدرسة ومرافقها وطلبتها وتوفير الحماية لهم سواء في أثناء وجودهم بين أسوارها وغرفها الصفية ومرافقها أو عند انتقالهم منها وإليها.
كما عليها أيضا، بحسب أبو غزلة، تصميم برامج للتدريب المستمر والتوعية بمصادر المخاطر وسبل الوقاية منها بإشراف المتخصصين، وتعريف الطلبة بالبناء المدرسي، وتدريب فرق طلابية على الإسعافات الأولية، إضافة إلى التوعية المستمرة لأولياء الأمور، وتوضيح مسؤولياتهم.
وأضاف: "كما يستدعي الأمر من المدرسة، اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي شكل من أشكال التهديد أو المخاطر التي يتعرض لها طلبتها، وعليها إعداد الخطط اللازمة لذلك وتوثيقها، فضلا عن مخاطبة المعنيين في مديريات التربية أو مركز الوزارة عن أي تهديد يشكل خطرا على الطلبة والعاملين في المدرسة، وتوثيقه، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته."
ودعا الوزارة إلى منح المدارس الصلاحيات المالية لمعالجة وإزالة المخاطر التي تهدد السلامة العامة.
وبين أن على الوزارة وضع سياسات وإجراءات لتكون مرجعا للإدارات المدرسية لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحماية الطلبة من أي أخطار تهدد سلامتهم، والالتزام بها، فضلا عن وضع نظام للمساءلة للمخالفين.
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