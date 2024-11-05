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استثنائية المهندسين تقر نظامين لهيئة المكاتب الهندسية

11/5/2024 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان– أعلنت الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين أمس، إقرار نظامي التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب الهندسية، والصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية.
جاء ذلك في اجتماع غير عادي عقدته الهيئة العامة للنقابة في مجمع النقابات المهنية برئاسة نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة، ومندوب وزير الأشغال العامة والإسكان جمانة عطيات.
وقال غوشة، إن التشريعين مرّا على الهيئة العامة للمكاتب العام الماضي، مؤكدا أنه وفي نيسان (إبريل) الماضي، أقر التشريعان من الهيئة المركزية للنقابة، وأضاف أنه سيتم رفعهما للحكومة للسير بالمراحل القانونية لإقرارهما والعمل بهما، بعد أن تمت الموافقة عليهما في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية.
وأكد غوشة أن النظام الأول، هو نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية، مبينا أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى وضعه تتبلور في توفير الحماية للمكاتب الهندسية، مما يترتب عليهم من تبعات مالية أو قضائية، ناتجة عن أي أعمال هندسية وأخطاء يقوم بها المكتب الهندسي على نحو غير مقصود.
وأضاف "أن النظام يعدّ مظلة نقابية للتأمين على أعمال المكاتب الهندسية، يقوم بالتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنيا وماليا بشكل موحّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة".
ولفت غوشة إلى أن نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية يعتبر من الممارسات العالمية للعمل الهندسي، بحيث يجب أن يكون أي عمل هندسي استشاري مؤمّنا عليه أسوة بالمعايير العالمية للعمل الاستشاري العالمي.
وقال إن هناك مكاتب هندسية تعمل داخل الأردن أو خارجه، مبينا أن النظام يتماشى مع متطلبات العطاءات والشركات المحلية والعالمية، وفتح مجالات لأعمال الهندسة التي تشترط توفير التأمين على أعمال المكاتب الهندسية ضد المسؤولية المهنية والمدنية.
وأشار غوشة إلى أن النظام، يأتي لحماية المكاتب الهندسية والمالكين والمتضررين، عبر إيجاد هذه المظلة التأمينية التي ستكون تحت مظلة النقابة.
وبشأن النظام الثاني، وهو نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، أكد غوشة أن أهمية وجوده تكمن في إنشاء صندوق مستقل لأصحاب المكاتب كصندوق تعاوني وتأميني، وأيضا لتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والمنتفعين من ذويهم.
وأوضح أن المكاتب الهندسية ومنذ تأسيس النقابة ومع وجود العديد من البرامج التأمينية، لا يوجد أي برنامج أو مظلة خاصة بها.
وأضاف غوشة أن هذا النظام جاء لتأمين حياة كريمة لأصحاب المكاتب وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة والحالات الاضطرارية، والمساهمة بتخفيف العبء المالي عنهم بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، أكان لصندوق النقابة عبر الاشتراك السنوي أو حتى لصندوق التأمين الصحي.
وقال إن هذا الصندوق موجود في العديد من النقابات المهنية مثل نقابتي المحامين والمقاولين وغيرها من ذوات المهن.

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