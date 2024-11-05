استثنائية المهندسين تقر نظامين لهيئة المكاتب الهندسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان– أعلنت الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين أمس، إقرار نظامي التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب الهندسية، والصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية.
جاء ذلك في اجتماع غير عادي عقدته الهيئة العامة للنقابة في مجمع النقابات المهنية برئاسة نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة، ومندوب وزير
الأشغال العامة والإسكان جمانة عطيات.
وقال غوشة، إن التشريعين مرّا على الهيئة العامة للمكاتب العام الماضي، مؤكدا أنه وفي نيسان (إبريل) الماضي، أقر التشريعان من الهيئة المركزية للنقابة، وأضاف أنه سيتم رفعهما للحكومة للسير بالمراحل القانونية لإقرارهما والعمل بهما، بعد أن تمت الموافقة عليهما في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية.
وأكد غوشة أن النظام الأول، هو نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية، مبينا أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى وضعه تتبلور في توفير الحماية للمكاتب الهندسية، مما يترتب عليهم من تبعات مالية أو قضائية، ناتجة عن أي أعمال هندسية وأخطاء يقوم بها المكتب الهندسي على نحو غير مقصود.
وأضاف "أن النظام يعدّ مظلة نقابية للتأمين على أعمال المكاتب الهندسية، يقوم بالتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنيا وماليا بشكل موحّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة".
ولفت غوشة إلى أن نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية يعتبر من الممارسات العالمية للعمل الهندسي، بحيث يجب أن يكون أي عمل هندسي استشاري مؤمّنا عليه أسوة بالمعايير العالمية للعمل الاستشاري العالمي.
وقال إن هناك مكاتب هندسية تعمل داخل الأردن أو خارجه، مبينا أن النظام يتماشى مع متطلبات العطاءات والشركات المحلية والعالمية، وفتح مجالات لأعمال الهندسة التي تشترط توفير التأمين على أعمال المكاتب الهندسية ضد المسؤولية المهنية والمدنية.
وأشار غوشة إلى أن النظام، يأتي لحماية المكاتب الهندسية والمالكين والمتضررين، عبر إيجاد هذه المظلة التأمينية التي ستكون تحت مظلة النقابة.
وبشأن النظام الثاني، وهو نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، أكد غوشة أن أهمية وجوده تكمن في إنشاء صندوق مستقل لأصحاب المكاتب كصندوق تعاوني وتأميني، وأيضا لتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والمنتفعين من ذويهم.
وأوضح أن المكاتب الهندسية ومنذ تأسيس النقابة ومع وجود العديد من البرامج التأمينية، لا يوجد أي برنامج أو مظلة خاصة بها.
وأضاف غوشة أن هذا النظام جاء لتأمين حياة كريمة لأصحاب المكاتب وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة والحالات الاضطرارية، والمساهمة بتخفيف العبء المالي عنهم بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، أكان لصندوق النقابة عبر الاشتراك السنوي أو حتى لصندوق التأمين الصحي.
وقال إن هذا الصندوق موجود في العديد من النقابات المهنية مثل نقابتي المحامين والمقاولين وغيرها من ذوات المهن.
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