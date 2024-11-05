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الحديد: الدول العربية في المجموعة تمثل صوتا موحدا ثقافيا وتربويا وعلميا

11/5/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت السفيرة الأردنية في فرنسا رئيسة المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، لينا الحديد، أن المجموعة حققت عدة نجاحات في الفترة الماضية، تمثلت بمتابعة ملف القضية الفلسطينية والمؤسسات التعليمية في فلسطين، كما طرحت مشروع قرار إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، مع ضرورة تنفيذ برنامج المساعدة الطارئة لغزة.
وقالت في حوار صحفي على هامش فعاليات الأسبوع العربي في العاصمة الفرنسية باريس، أنجزه المركز الإعلامي لمبادرة الأسبوع العربي الذي نظمته المجموعة في "اليونيسكو" خلال اليومين الماضيين، إن المجموعة نجحت في إدراج مواقع تراثية عربية على قائمة التراث العالمي بمنظمة "اليونيسكو"، وقدمت دعماً لمبادرات الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في المنطقة العربية.
وأكدت أن المجموعة، تمثل حلقة وصل بين الدول العربية و"اليونيسكو"، إذ تسعى لتمثيل القضايا المشتركة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية على الساحة العالمية.

. ما هي المجموعة العربية لدى "اليونيسكو" ولماذا هذه المجموعة؟
- هي تجمع رسمي، يضم الدول العربية الأعضاء في "اليونيسكو"، تأسست لتعزيز التعاون والتنسيق بين دولنا في المنظمة، لضمان تمثيل القضايا والمصالح المشتركة لمنطقتنا، في إطار أهداف المنظمة الأممية، ويتبلور الهدف الأساس في هذا النطاق، بضمان وحدة الصوت العربي، وتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين الدول العربية وأعضاء المنظمة الآخرين، وتعتبر كل الدول العربية أعضاء في المجموعة، أسوة بباقي المجموعات الجغرافية الأخرى، ووفق الأحرف الأبجدية تتسلم كل دولة رئاستها لعام واحد فقط.

. متى تأسست هذه المجموعة وما مهامها؟
- تطورت المجموعة خلال السنوات الماضي مع انضمام مزيد من الدول العربية لـ"اليونيسكو"، ففي البداية، كانت دولنا مع المجموعة الأفريقية المعروفة بمجموعة (5)، ومع تزايد عدد الدول العربية الأعضاء، شهدت هيكلة المجموعة تغييرات، ما أدى لظهور مجموعتين فرعيتين في المجموعة (5)، هما المجموعة (5 أ) الخاصة بالدول الأفريقية والمجموعة (5) الخاصة بالدول العربية، وهذه التقسيمات، أتاحت تمثيلاً أفضل وتعاوناً أكثر تركيزاً بين دولنا، ما مكنها من معالجة أولوياتها الثقافية والتعليمية والعلمية على نحو أكثر فعالية في إطار عمل المنظمة الأممية، كما تمثل هذه الدول في مجموعها صوتًا عربيا موحداً في القضايا الثقافية والتربوية والعلمية دوليا، وتعزز التعاون والتنسيق بينها في مختلف المجالات بـ"اليونيسكو".
والدول العربية المنتسبة لـ"اليونيسكو" (المجموعة V(b) ) هي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سورية، تونس، الإمارات، واليمن، وتقوم بعدة مهام تتبلور بـ: تمثيل المجموعة العربية في لجان وهيئات "اليونيسكو"، والتنسيق بين الدول الأعضاء العربية حول ما يطرح من قضايا في المنظمة، وأيضا مع ما تطرحه مجموعات أخرى من القضايا، كما انها تمثل المصالح العربية والتحدث بصوت موحد في المؤتمرات والفعاليات الدولية، وتدعم المشروعات التعليمية والثقافية والعلمية التي تستفيد منها دولنا، وتسهم بالمحافظة على التراث العربي وتعزيزه دوليا، وتدعم الحوار بين الثقافات وترويج قيم السلام.

. ما أبرز إنجازات وأعمال المجموعة؟
- تتمثل أبرز إنجازاتها بطرح عدة دول في المجموعة مشاريع قرارات خلال دورات المجلس التنفيذي، ومتابعة أهم القضايا العربية، كملف فلسطين المحتلة (مدينة القدس القديمة) والمؤسسات التعليمية في فلسطين، وطرحها لمشروع قرار إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة تنفيذ برنامج المساعدة الطارئة لغزة. كذلك نجحت بإدراج مواقع تراثية عربية على قائمة التراث العالمي للمنظمة الأممية، وتدعم مبادرات تهدف للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في منطقتنا، والترويج لمبادرات تعليمية وتنموية تعزز التعليم العربي، كبرامج محو الأمية وتعزيز جودة التعليم، الى جانب تقديم مبادرات لدعم العلوم والتكنولوجيا، وتنظيم فعاليات وأنشطة لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء في المنظمة.

. كم دولة ترأست المجموعة حتى الآن؟
- تتم رئاسة المجموعة على نحو دوري بين الدول الأعضاء، وتكون دورة الرئاسة سنوية عادة، ويجري تنظيم الدوريات بين الدول وفقاً لتوافق داخلي بينها، ووفق الترتيب الأبجدي في الجامعة العربية.

. كيف تصفين التنسيق والتعاون بين المجموعة و"اليونيسكو"؟
- التنسيق قوي ومثمر، فالمجموعة تعمل بشكل وثيق مع مختلف إدارات المنظمة الاممية لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، ويجري تبادل الأفكار والمقترحات باستمرار لتحسين العمل المشترك وتعزيز مكانة القضايا العربية فيها، والإسهام بصياغة سياسات تخدم مصالح دولنا في الإطار الدولي.

. إلى أي مدى أثرت وخدمت المجموعة دولنا في "اليونيسكو"؟
- بأن قدمت دعما كبيراً للدول العربية في تحقيق أهدافها في المنظمة، فبفضل جهودها سلط الضوء على قضايا التراث الثقافي والتعليم في المنطقة، وأسهمت بتمكين دولنا من الحصول على دعم المنظمة في مشاريع تنموية وتعليمية متعددة، واسهمت بتعزيز الهوية الثقافية العربية دوليا.

. ما أبرز إسهامات الدول العربية في المجموعة لدى "اليونيسكو"؟
- ساهمت الدول العربية بفعالية في تقديم مشاريع ومبادرات تخدم التعليم والثقافة والعلوم، مثل: إدراج مواقع تراثية عربية على قائمة التراث العالمي في المنظمة، ودعم مبادرات لتعزيز التعليم في البلدان العربية، بما في ذلك تحسين الجودة وتوفير الفرص التعليمية للفئات الأكثر احتياجا، وحفظ التراث الثقافي غير المادي، مثل الموسيقا والفنون الشعبية، وتقديم برامج لدعم المرأة والشباب في العلوم والتكنولوجيا.

. هل تطلعينا على آخر التحديثات حول استعدادكم وتجهيزاتكم في المجموعة للأسبوع العربي في "اليونيسكو" من حيث عدد الدول المشاركة، ونوع مشاركة كل منها؟
- سيجري تنظيم 5 أجنحة رئيسة تعكس ثراء وتنوع الثقافة العربية، وهي: جناح الخط العربي، بحيث يسلط الضوء على هذا الفن وتاريخه العريق، مع عرض لمهارات الخطاطين وأنماط الخطوط، أما جناح الموسيقا العربية، فيتضمن عروضا موسيقية حية، تمثل التراث الموسيقي العربي من مختلف المناطق، بالإضافة إلى ورش عمل حول الآلات الموسيقية التقليدية، الى جانب جناح الأزياء العربية، وفيه يجري عرض لتطور الأزياء التقليدية والحديثة في العالم العربي، مع التركيز على تنوع الأقمشة والتصاميم، وكذلك جناح الطعام العربي، بحيث يجري تقديم تجربة مميزة لتذوق المأكولات العربية التقليدية من مختلف الدول، بالإضافة لاستعراض لفن الطهي العربي.
كما سينظم السوق العربي، وفيه يجري توفير مساحة لكل دولة عربية لعرض وبيع منتجاتها التقليدية، مثل الحرف اليدوية والفنون الشعبية، ما يعكس تنوع ثقافتنا، وإلى جانب هذه الأجنحة، سنظم ندوات حول مواضيع متعددة كالرواية العربية، وأدب الأطفال، والذكاء الاصطناعي، وتطور اللغة العربية؛ وغيرها من المواضيع الثقافية والفكرية التي تعكس الإسهامات العربية في هذه المجالات.

. ما رؤيتكم الخاصة حول مبادرة الأسبوع العربي في اليونيسكو؟
- إنها تمثل فرصة لتعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين دولنا ودول العالم، وهذه المبادرة تهدف لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والهوية العربية، عن طريق فعاليات تعليمية وثقافية، اذ تتمحور الرؤية حول تقديم صورة إيجابية عن العالم العربي، وإبراز دوره الثقافي والعلمي دوليا، وتعزيز الحوار بين الثقافات وتقوية التعاون بين المجتمعات الدولية في التعليم والثقافة، وهو مبادرة طيبة أتت أكلها بتعاون من الدول العربية، وكذلك يمثل فرصة لنشر الثقافة العربية وتعريف الدول الاعضاء في المنظمة بالثقافة العربية وتاريخها المتأصل، والمتنوع، وما يعكسه تراثنا الأصيل والغني بتاريخه، كما نسعى في السنوات المقبلة لتطوير عملنا وتوسيع نشاطاتنا.
وهذه النسخة الأولى من الأسبوع العربي أطلقتها السعودية، وتهدف هذه النسخة من الأسبوع لتسليط الضوء على الفنون والثقافات والتقاليد العربية، على غرار ما تقوم به المجموعات الدولية الأخرى كالأفريقية واللاتينية، في مسعى منها لتعزيز هوياتها الثقافية.
وأود هنا أن أشير إلى أن عالم المصريات ووزير السياحة والآثار المصري السابق د. خالد العناني، مرشح بارز لمنصب المدير العام لـ"اليونيسكو" للفترة 2025-2029، ويهدف ترشيحه لمنح الأولوية للتعليم، والعلوم والثقافة، مع التركيز على الحفاظ على التراث الثقافي ومكافحة التطرف عن طريق المبادرات التعليمية، وفي حال انتخابه، سيكون أول مرشح عربي يتولى هذا المنصب.

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