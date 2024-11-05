ملتقى الصناع: تمكين المبتكرين والمبدعين في مختلف القطاعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تطلق مؤسسة ولي العهد
السبت المقبل 9 نوفمبر، ملتقى الصناع والذي يعد من الفعاليات رائدة تهدف إلى تمكين المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات، وتشجيع روح الابتكار والتطوير المستدام خصوصا في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
يركز الملتقى على تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، منها:
1. تحفيز الابتكار: توفير بيئة ملهمة للمبدعين تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.
2. التواصل وبناء الشراكات: فتح قنوات تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، مما يسهم في تكوين شراكات إستراتيجية.
3. دعم ريادة الأعمال: تقديم إرشادات وفرص تمويل للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الواعدة.
4. تعزيز التخصصات التقنية: التركيز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير المنتجات والخدمات.
يُسهم ملتقى الصناع في تحفيز الابتكار من خلال:
- تسريع نمو المشاريع: عبر تقديم دعم فني وتمويلي يساهم في تطوير المنتجات والخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: بدعم الشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار.
- نشر ثقافة الابتكار: من خلال ورش عمل وندوات تفاعلية تشجع على التفكير الخلاق.
في الختام، يمثل ملتقى الصناع منصة شاملة تجمع بين الإبداع والابتكار، مما يتيح للمبتكرين استكشاف آفاق جديدة وتحقيق تطلعاتهم. وبفضل ما يقدمه من دعم معرفي ومالي وشراكات متنوعة، يُتوقع أن يحقق الملتقى تأثيراً إيجابياً مستداماً على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، بما يضمن استمرار نمو الابتكار وريادة الأعمال في المستقبل.
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