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ملتقى الصناع: تمكين المبتكرين والمبدعين في مختلف القطاعات

11/5/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تطلق مؤسسة ولي العهد السبت المقبل 9 نوفمبر، ملتقى الصناع والذي يعد من الفعاليات رائدة تهدف إلى تمكين المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات، وتشجيع روح الابتكار والتطوير المستدام خصوصا في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
يركز الملتقى على تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، منها:
1. تحفيز الابتكار: توفير بيئة ملهمة للمبدعين تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.
2. التواصل وبناء الشراكات: فتح قنوات تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، مما يسهم في تكوين شراكات إستراتيجية.
3. دعم ريادة الأعمال: تقديم إرشادات وفرص تمويل للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الواعدة.
4. تعزيز التخصصات التقنية: التركيز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير المنتجات والخدمات.
يُسهم ملتقى الصناع في تحفيز الابتكار من خلال:
- تسريع نمو المشاريع: عبر تقديم دعم فني وتمويلي يساهم في تطوير المنتجات والخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: بدعم الشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار.
- نشر ثقافة الابتكار: من خلال ورش عمل وندوات تفاعلية تشجع على التفكير الخلاق.
في الختام، يمثل ملتقى الصناع منصة شاملة تجمع بين الإبداع والابتكار، مما يتيح للمبتكرين استكشاف آفاق جديدة وتحقيق تطلعاتهم. وبفضل ما يقدمه من دعم معرفي ومالي وشراكات متنوعة، يُتوقع أن يحقق الملتقى تأثيراً إيجابياً مستداماً على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، بما يضمن استمرار نمو الابتكار وريادة الأعمال في المستقبل.

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