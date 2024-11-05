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المشروع العربي المفقود

11/5/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد ثمانمائة عام من اتباع المذهب السني، نقل صفي الدين الحلي الأردبيلي الصوفي إيران رسميا للمذهب الشيعي، وفي سعيه للبحث عن مشروعية تاريخية ذهب إلى استرجاع الصحابي سلمان الفارسي وموقفه الداعم آنذاك لتولي الإمام علي الخلافة بعد الرسول عليه السلام ، لا بل وجد في زوجة الإمام الحسين شهربانور. ابنة كسرى التي أسرها المسلمون الفاتحون أيام عمر بن الخطاب، وتزوجها الإمام الحسين، وابنها أحد الأئمة الاثني عشر الإمام السجاد وجد فيها مشروعية مصاهرة تربطه بالمذهب الشيعي الإمامي.
ومنذ ذلك الحين ومنذ القرن السادس عشر والمذهب الشيعي هو المذهب الرسمي في إيران، علما بأن الصفويين هم أتراك وليسوا فرساً. دستور إيران الحديث في المادة الرابعة عشرة التي تنص ((الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى مدى الدهر غير قابلة للتغيير، والدستور. يعترف بالمذاهب الأخرى والمدارس الإسلامية، وكذلك بالأقليات غير المسلمة اليهودية والمسيحية والزرادشتية!
في العودة إلى سبب تحويل إيران للمذهب الشيعي، فإنه سياسي بحت والهدف منه عدم تصادم الدولة الصفوية الناشئة مع الإمبراطورية العثمانية السنية، وتبرير وجود خليفتين للمسلمين في الوقت ذاته، ودليل ذلك أن تحول الإيرانيين إلى المذهب الشيعي كان بالسيف والإكراه من الدولة الصفوية، وهذا أمر أيضا قام به المذهب السني في أنحاء مختلفة في أرض المسلمين وأكثر من مرة. بعيدا عن إيمان العوام الصادق فإن الدولة الحيّة هي أي دولة لها مشروعها، وهذا المشروع، وإن غلفه أي خطاب ديني أو سياسي فان المصلحة هدفه الأعلى والحفاظ على النظام والدستور هي غاية أي دولة حديثة كانت أم قديمة! لقد تغلف الغرب في علاقته مع دول المنطقة بغلاف حقوق الإنسان والتحديث ونشر الديمقراطية، وقد كشفت الدول الغربية وأميركا عن وجهها الحقيقي الاستعماري الداعم لإقامة المشروع الصهيوني.
غاية القول، ومن الناحية النظرية السياسية فإن العيب في الدولة هو غياب مشروع لها، ولا يعيبها إن كانت وراء مشروع ما تحاول تحقيقه ذاتيا أو مع تحالفاتها الدولية المتاحة لها.
في العالم العربي ظنت دولنا المستقلة عن الاستعمار الغربي في الشرق العربي وكذلك في العالم العربي الغنية منها أو الفقيرة أن تقوقعها في دول منعزلة نجاة لها، وذهبت في تكاملها الاقتصادي والسياسي مع المستعمر الذي رحل عنها عسكريا، وبقي في تلافيف وحدها اقتصاديا وسياسيا، وقد ثبت اليوم بالوجه الشرعي أن التحالف مع الاستعمار يربط مستقبل وجودك مع العدم.
أفهم قول المتنبي ((ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ليس من صداقته بد))، لكن هذا يجب أن تكون صداقة مؤقتة إلى حين امتلاك القدرة على الاستقلال والانعتاق، وأعرف أن مشاريعنا العربية السابقة بنيت على قادة ملهمين، وليس على شعوب حية مشاركة في الحكم. ولكن في نهضة الأمة والشعوب ليس هناك من وقت غير مناسب لإعادة بناء مشروع للدولة العربية قائم على وحدة المصالح الاقتصادية والسياسية للوطن العربي.
العيب ليس في وجود مشروع لإيران وهي في سبيل مصالحها قد تكون جاهزة للعودة إلى المذهب السني. العيب في غياب مشروع تكاملي اقتصادي سياسي اجتماعي ثقافي. أليس كذلك جنابك؟

MENAFN05112024000072011014ID1108853925

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