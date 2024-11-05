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الشرق الأوسط الجديد في مخاضه الأخير

11/5/2024 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر الماضي، انخرط القوميون واليساريون والرومانسيون العرب، في تحليلات فوق واقعية، حاولت قراءة المشهد المستقبلي للحرب التي كانت تتسع أطرافها بالتدريج، مؤملين أنها ستكون بداية النهاية للكيان الاستعماري الصهيوني. لكنّ الوقائع وردود الأفعال العالمية من عواصم القرار، كانت تقدم بيانات مخالفة كثيرا لتلك القراءات الرومانسية.
تدمير قطاع غزة، وقتل عشرات آلاف المدنيين، وتشريد الملايين، إضافة إلى ارتكاب مئات المجازر، والتفنن بجرائم الحرب تحت أبصار العالم كله، والذي لم يتحرك فعليا لوقف أي من هذه الجرائم، جميعها كانت تؤكد أن الكيان الصهيوني يريد أن يستغل الحدث حتى آخر لحظة، وأنه لن يترك الفرصة، خصوصا مع وجود رئيس وزراء فاسد تهدده الملاحقات القانونية، ويرى أن خلاصه الوحيد بالاستمرار بإشعال الحرائق في المنطقة.
بالتزامن مع المحرقة التي أدارها الكيان الصهيوني في غزة، كانت الضفة الغربية تحت إرهاب اليمين المتطرف والمستوطنين الإرهابيين النازيين، ما كان يشي بأن كيان القتلة يريد تنفيذ final solution، خاص بالفلسطينيين، للخلاص منهم إلى الأبد.
الأمر بدا واضحا تماما، من خلال وحشية العدوان على القطاع، وأيضا من خلال محاولات جرّ إيران وحزب الله اللبناني، إلى النزاع المسلح، رغبة من الكيان بأن ينهي التهديد المزمن في شمال فلسطين المحتلة. وقد استطاع توريط حزب الله في "اللعبة" التي أعد لها جيدا، والتي كان يرجو ألا تبدأ قبل أن يستطيع كبح جماح قوة حركة حماس العسكرية، بحيث لا يضطر إلى فتح جبهتين معا.
رأينا كيف أن الكيان تحول سريعا إلى الجبهة اللبنانية حالما تأكد أن حركة حماس فقدت الكثير من قدراتها، ولم تعد فاعلة في قوتها النارية الهجومية، بينما استطاع "تحييد" إيران بعض الشيء، فيما جاءت الردود الهجومية بين الطرفين من باب تأكيد مبدأ الردع. لكن بقاء إيران خارج معادلة التصعيد ليس مضمونا تماما حتى الآن، وهي تجري حساباتها الدقيقة لرد محتمل قد يدفع بالأمور كثيرا إلى الأمام.
تحليلات الرومانسيين العرب لا تمتّ إلى الواقع بأيّ صلة، فالثابت أن الشرق الأوسط الجديد الذي بشّرت به وزيرة الخارجية الأميركية المتطرفة كونداليزا رايس في العام 2006، يتم تحقيقه بالتدريج، وبكثير من الجرائم والإبادة الجماعية على يد أكبر قوة متوحشة تعيش اليوم في العالم، ويطلق عليها اسم "واحة الديمقراطية"!
في ذلك التاريخ، حالت التزامات الولايات المتحدة العسكرية في العراق وأفغانستان دون توسعها بالمواجهات المباشرة لفرض نظام جديد بالقوة، لتستبدله لاحقا بمحاولات داخلية لزعزعة الأنظمة القائمة، عبر "حركات" أوحت بأنها شعبية، وهي ما سمّيت جزافا بـ"الربيع العربي"، الذي عملت فيه الولايات المتحدة مع قوى إقليمية لتدشين النظام الجديد، والمبني على "تفتيت" دول المنطقة إلى دويلات و"دوقيات" مذهبية وطائفية وإثنية صغيرة منزوعة القوة ومتناحرة، وهو الهدف الذي حققت جزءا منه خلال احتلال العراق و "الربيع العربي".
المقاربتان فشلتا في تغيير الواقع الشرق أوسطي، والمبتلى بكثير من المخططات التي تم تنفيذها، وأخرى ما تزال في الأدراج في حال لم ينجح المخطط الراهن. لكن واشنطن اليوم ترى أن تل أبيب قادرة على تنفيذ ما لم يكن واقعيا في السابق، لذلك فهي تطلق يديها لارتكاب أبشع إبادة جماعية في التاريخ الحديث، وكل ذلك من أجل ألا تبقى المنطقة بلا وصاية، أو "نخاسين"!
بصرف النظر عمّن ستجلبه نتائج الانتخابات الحالية إلى المكتب البيضاوي في واشنطن، فكلا الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، متفقان على تغيير جذري في المنطقة، ولعل الخلاف يكمن في الطريقة التي ينظر فيها الحزبان للتغيير. وبعدها سنعرف الدول التي ستدفع الثمن الأكبر من هذا التغيير العبثي!

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