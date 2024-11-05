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مشهد بائس يتطلب التدخل

11/5/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قبل سنوات طويلة كتبت عن تراجع جودة الحياة في الأردن، وأرفقت أدلة على ذلك نعيشها بشكل يومي، فاحتج رئيس وزراء سابق، لم يكن في موقعه يومها، وقال في برقية عاجلة مع مشارف الفجر عبر واتس آب بما معناه أنك كاتب صحفي متخصص في الشأن السياسي، وهذه القصص دون مستواك، فما علاقتك بكل هذه القصص، وعليك أن تترفع عنها.
تبسمت يومها، لأن الرئيس السابق يجلس في بيت معزول الزجاج، ولا يسمع ولا يعرف عما يحدث خارج منزله من فوضى عارمة حولت عمان وكل مدن المملكة الى ساحة مفتوحة لمن هبّ ودبّ، دون تنظيم، أو تنبه إلى أين يتم اختطاف المدن الأردنية والحياة فيها.
الذي كتبته يومها يستحق الإعادة، فهذا البلد بدلا من أن تكون لديه شركة حكومية استثمارية بيئية تتولى إعادة تدوير النفايات، وهي مؤكدة الربح، يتم ترك آلاف البشر لنبش الحاويات في الأردن، وما من حي في عمان وشقيقاتها إلا وتهاجمه سيارات متتالية، لنبش ما فيها، والقفز داخل الحاويات، والكل يريد البلاستيك او الخشب او الملابس القديمة، وقد قرأنا في تقرير سابق ان عدد النباشين في إحدى المحافظات بات يزيد على الألف، في مظهر غريب وكأننا في بلد منهار، ومع هؤلاء مئات السيارات التي تجوب الأحياء كل يوم، وتستعمل المكبرات ويصرخ أصحابها لمن يريد بيع غسالته التالفة، والحي الواحد تتزاحم عليه البكبات وتتنافس، شعبيا كان أم حياً ثريا، ولو كنت عربيا أو أجنبيا لما اشتريت شقة في عمان، أمام هذه المشاهد، التي تلحقها مشاهد سيارات الغاز التي تبث الموسيقا وتهين مؤلفها وعازفها، وسط سباق كبير بين البكبات على ذات الحي، برغم أخطار بيع الغاز بهذه الوسيلة، بسيارات متهالكة قديمة قد تسبب الأذى، في الوقت الذي نرى فيه دولا عربية كان بعضنا يطيل اللسان عليها من فرط غرورنا، تبيع ذات الأسطوانات عبر شبكات الهاتف، واتصال المواطن بالموزع الذي يريده، لا تلويث البلد، وإزعاج الناس، دون أن ننسى هنا عواصف بكبات الخضار، والفواكه، والمواد الكيماوية، وأحيانا هناك بكب متخصص في الطماطم، وآخر في البيض، وثالث مؤمن يغير بضاعته يوم الجمعة، ليبيعها أمام المسجد تاركا كل نفاياته أمام المسجد.
القصة ليست شخصية، هنا، لكنك حين تقرأ عن خطط تحديث جودة الحياة، والكلام عن تحسين مستويات العيش والمدن الذكية، ومدن المستقبل، وما يتعلق بالمزايا التنافسية والسعادة والرضى ومستوى المعيشة وأنماط الحياة، وتحسين نوعية الحياة من خلال تحسين نوعية السكن، والبنى التحتية والمرافق، وخدمات التنقل، ونوعية التعليم، والمرافق العامة والخدمات، وتعزيز تطبيق سيادة القانون، ندرك أنها ما تزال بعيدة المنال، فالحياة في المدن الأردنية تتراجع، فلا قانون يطبّق، وهناك ظواهر جديدة تتعاظم من تسونامي المتسولين على أبواب البيوت والإشارات المرورية وأجهزة الصراف الآلي، مرورا بعمليات البناء في الأردن التي تتواصل في الإجازات الأسبوعية، وفي الليل قبل النهار، دون أي قانون أو رقابة، فوق حفلات الزواج والتخرج والطهور التي يتم استباحة الأحياء بصوت مكبراتها.
هذه فوضى عارمة، تؤدي إلى تدني مستويات جودة الحياة، ونحن بشكل متدرج نتحول إلى مدن يفعل من فيها ما يريدون، فلا رقابة ولا قوانين، ثم نتحدث عن جلب الاستثمارات، وعن هدفنا بجلب من يشتري العقارات في الأردن من العرب والأجانب، ونترك الحياة في الوقت ذاته دون معيار، وكأننا وسط سوق شعبي يغرق في الضجيج، بل ونمعن أكثر ونقول إن علينا أن ندع هؤلاء ليترزقوا، ويعيشوا، لأن هناك أزمة اقتصادية، فيما كل المشهد يحفل بالعيوب أصلا.
ما بين رأي رئيس يطالبني بالترفع عن هكذا قصص، ورئيس حالي نتوقع منه أن يتدخل ويجمع كل الجهات المختصة من أجل لملمة هذه الفوضى وتلطيف الحياة على الأردنيين، وتحسين مستوياتها، لا بد أن يقال إن هكذا مطالعة تعد سياسية تستحق المعالجة والإثارة.
نريد هدنة من أجل السكينة أو النوم فقط.

MENAFN05112024000072011014ID1108853923

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