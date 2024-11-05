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فصل مبرمج للتيار الكهربائي بالأغوار الشمالية غداً

11/5/2024 2:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الأغوار الشمالية 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة ،في بيان، اليوم الاثنين إن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا وحتى ة 3 عصرا، وسيشمل مناطق : حي ابو ايوب وحي الزهور والساخنة والحمامرة .

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