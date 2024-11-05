اربد: التنمية والتشغيل يقدم قروضا بثلاثة ملايين دينار حتى الشهر الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية والتشغيل في محافظة اربد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، 3 ملايين و 350 ألفا، استفاد منها 240 مقترضا، ووفرت 420 فرصة عمل، وفقا لمدير فرع الصندوق في اربد الدكتور عيسى عواودة.
وقال الدكتور عواودة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والبحث عن بدائل بعيدة عن الوظائف التقليدية لإدماج الشباب فيها، وذلك بهدف تمكينهم للاعتماد على الذات وتشجيعهم على العمل الحر والريادي وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأضاف أن الدور التنموي لصندوق التنمية والتشغيل، لا ينحصر فقط في تأمين التمويل وفق آليات الإقراض المعروفة، بل يتعداه إلى تعريف الشباب بكيفية إطلاق مشاريعهم وتوضيح فرص النجاح في قطاعات معينة، مؤكدا أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير برامجه الإقراضية.
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