اربد: التنمية والتشغيل يقدم قروضا بثلاثة ملايين دينار حتى الشهر الماضي

بلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية والتشغيل في محافظة اربد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، 3 ملايين و 350 ألفا، استفاد منها 240 مقترضا، ووفرت 420 فرصة عمل، وفقا لمدير فرع الصندوق في اربد الدكتور عيسى عواودة.



وقال الدكتور عواودة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والبحث عن بدائل بعيدة عن الوظائف التقليدية لإدماج الشباب فيها، وذلك بهدف تمكينهم للاعتماد على الذات وتشجيعهم على العمل الحر والريادي وتحسين ظروفهم المعيشية.



وأضاف أن الدور التنموي لصندوق التنمية والتشغيل، لا ينحصر فقط في تأمين التمويل وفق آليات الإقراض المعروفة، بل يتعداه إلى تعريف الشباب بكيفية إطلاق مشاريعهم وتوضيح فرص النجاح في قطاعات معينة، مؤكدا أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير برامجه الإقراضية.