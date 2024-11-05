Tuesday, 05 November 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اربد: التنمية والتشغيل يقدم قروضا بثلاثة ملايين دينار حتى الشهر الماضي

11/5/2024 2:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية والتشغيل في محافظة اربد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، 3 ملايين و 350 ألفا، استفاد منها 240 مقترضا، ووفرت 420 فرصة عمل، وفقا لمدير فرع الصندوق في اربد الدكتور عيسى عواودة.


وقال الدكتور عواودة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والبحث عن بدائل بعيدة عن الوظائف التقليدية لإدماج الشباب فيها، وذلك بهدف تمكينهم للاعتماد على الذات وتشجيعهم على العمل الحر والريادي وتحسين ظروفهم المعيشية.


وأضاف أن الدور التنموي لصندوق التنمية والتشغيل، لا ينحصر فقط في تأمين التمويل وفق آليات الإقراض المعروفة، بل يتعداه إلى تعريف الشباب بكيفية إطلاق مشاريعهم وتوضيح فرص النجاح في قطاعات معينة، مؤكدا أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير برامجه الإقراضية.

MENAFN05112024000072011014ID1108853920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث