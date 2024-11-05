فزعة نشامى عرض مسرحي بمركز زها الثقافي الهاشمية في الزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقام مركز زها فرع الهاشمية، في محافظة الزرقاء، عرضًا مسرحيًا حمل عنوان "فزعة نشامى" وسط حضور كبير من المجتمع المحلي.
المسرحية من تأليف وإخراج بلقيس الزيودي، التي قالت إن فزعة نشامى جاءت فكرتها من مركز زها الثقافي وإقامته على التطوع في المجتمع.
وأضافت الزيودي أنه عند العودة لاصل مصطلح "التطوع "في الوطن العربي وبلاد الشام يعود للحصاد والزراعة والفلاحة بين ابناء المنطقة اي بالفزعة وتقديم العون والمساعدة،
ويدور الحوار في المسرحية بين حكواتي جد جدة وأم وأب وثلاث أطفال، مشيرة إلى أن التجهيز للمسرحية استغرق وقتا، في ظل وجود تحديات كبيرة، لكن تم العرض بشكل جميل جمهور طيّب وكبير.
وشكر مركز زها الهاشمية، الأستاذ قاسم النواصرة ومحلات يزن سليمان للافراح الذين ساهموا في إنجاح العرض المسرحي.
يذكر أن مركز زها الثقافي الهاشمية هو احد فروع مركز زها الثقافي مبادرات ملكية سامية الـ ٢٥ المنتشرة في العاصمة ومحافظات المملكة.
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