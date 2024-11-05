فزعة نشامى عرض مسرحي بمركز زها الثقافي الهاشمية في الزرقاء

أقام مركز زها فرع الهاشمية، في محافظة الزرقاء، عرضًا مسرحيًا حمل عنوان "فزعة نشامى" وسط حضور كبير من المجتمع المحلي.



المسرحية من تأليف وإخراج بلقيس الزيودي، التي قالت إن فزعة نشامى جاءت فكرتها من مركز زها الثقافي وإقامته على التطوع في المجتمع.



وأضافت الزيودي أنه عند العودة لاصل مصطلح "التطوع "في الوطن العربي وبلاد الشام يعود للحصاد والزراعة والفلاحة بين ابناء المنطقة اي بالفزعة وتقديم العون والمساعدة،



ويدور الحوار في المسرحية بين حكواتي جد جدة وأم وأب وثلاث أطفال، مشيرة إلى أن التجهيز للمسرحية استغرق وقتا، في ظل وجود تحديات كبيرة، لكن تم العرض بشكل جميل جمهور طيّب وكبير.



وشكر مركز زها الهاشمية، الأستاذ قاسم النواصرة ومحلات يزن سليمان للافراح الذين ساهموا في إنجاح العرض المسرحي.



يذكر أن مركز زها الثقافي الهاشمية هو احد فروع مركز زها الثقافي مبادرات ملكية سامية الـ ٢٥ المنتشرة في العاصمة ومحافظات المملكة.













