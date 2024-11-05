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مشهد يتكرر كل شتاء.. مياه الأمطار تداهم منازل ومحالا تجارية في الغور الشمالي

11/5/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- ما يزال تدفق مياه الأمطار في كل موسم شتاء إلى الطريق الدولي الذي يمر من منطقة الكريمة، التابعة لبلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الغور الشمالي، يضع أصحاب المحال التجارية في مواجهة خسائر كبيرة يسببها ذلك لهم، وتعطيل لأعمالهم.
فقد داهمت مياه الأمطار العديد من المحال والمنازل في منطقة أبو سيدو مع تساقط الأمطار يوم الأحد الماضي، وتسببت في خسائر مالية كبيرة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها أهالي اللواء بشكل عام.
ودفع ذلك، العديد من المواطنين، لمطالبة الجهات المعنية بصرف تعويضات مالية لهم لتغطية بعض الخسائر التي طالت منازلهم، مؤكدين أن سبب ذلك هو "عدم قيام الجهات المعنية بفتح العبارات وتنظيف الأودية والشوارع"، مؤكدين أن "الأمطار تسببت بإغلاقات لطريق الأغوار الدولي في الكريمة، جراء سوء أوضاع مناهل تصريف المياه، ما كبد أصحاب المحلات التجارية خسائر كبيرة، وأعاق حركة المارة والسائقين".
وشددوا على أهمية، "تأهيل الطريق بالعبارات الصندوقية، لتستوعب تدفق المياه القادمة من الجبال والأودية المجاورة، وتنظيف ما هو قائم منها".
بالإضافة إلفى ما سبق، ما تزال البرك والتجمعات المائية في اللواء، التي تخلفها مياه الأمطار، تسبب إرباكا وخطورة كبيرة على حياة المواطنين، وبالأخص الأطفال منهم وكبار السن.
وقال المواطن محمد القويسم، إن "البرك والتجمعات المائية تلك تسبب أيضا أزمات سير خانقة، مطالبا الجهات المعنية بـ"وضع خطة وتنفيذها بأسرع وقت ممكن لحل مشكلة هذه البرك والتجمعات المائية، التي تنتشر بين الأحياء السكنية".
وأضاف، أن "البعض يقوم بإلقاء النفايات في تلك البرك والتجمعات المائية أو حولها أو بالقرب منها، ما يؤدي إلى انتشار الحشرات الضارة والبعوض وانبعاث روائح كريهة"، مقترحا حلولا قد يكون من شأنها معالجة المشكلة أو جزء منها كـ"ردم الحفر العميقة القريبة من المنازل والواقعة بين الأحياء السكنية، وعدم ترك النفايات لأيام".
أما المواطن علي الرياحنة، فيقول إن "البرك والتجمعات المائية بين الأحياء السكنية والتي خلفتها مياه الأمطار تشكل خطرا يهدد صحة المواطنين وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى ما تسببه من أمراض لهم جراء تلوثها"، داعيا في الوقت ذاته، الجهات المختصة إلى ضرورة إيجاد حل لهذه التجمعات والبرك المائية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن.
وأكدت المواطنة أم محمد، "أن البرك المائية قد تداهم المنازل نظرا لعدم وجود شبكة صرف صحي في منطقتها، وبالتالي قد تدخل إلى أساسات المنزل مع ما يتضمن ذلك من سلبيات تؤثر على البناء ككل، بالإضافة إلى ما تسببه من زيادة في رطوبة الجدران، ناهيك عما تشكله من مشاكل بيئية وصحية".
وأضافت، أن "بعض السكان يقومون بإلقاء النفايات في تلك البرك والتجمعات المائية أو حولها، ما يؤدي إلى انتشار الحشرات الضارة والبعوض فضلا عن انبعاث روائح كريهة، وجميعها تضر بصحة الإنسان".
ووفق المواطنة، علياء الدبيس، فإن "تلك البرك والتجمعات المائية لها تأثيرات سلبية على الخدمات والحياة العامة، إذ تسبب أزمات مرورية خانقة، الأمر الذي يزيد من صعوبة التنقل من مكان لآخر داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعذر دخول المركبات إليها، كما تتسبب بعرقلة عمل رجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في حالات الطوارئ كـنقل المرضى وحوادث الحرق والسير والدهس".
وأضافت الدبيس، أنها تسبب كذلك "أضرارا لمركبات وتعطلها".
في المقابل، أكد عضو اللجنة في اللامركزية عقاب العوادين، "أن كوادر البلدية تعمل على شفط المياه من تلك التجمعات والبرك"، قائلا إن المسؤولية في ذلك "لا تقع على عاتق البلدية وحدها، إذ يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون مشترك مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة وادي الأردن وكذلك أبناء المجتمع المحلي".
وأشار العوادين، إلى أن "الإمكانيات المتاحة في البلدية لا تكفي في مواجهة تلك الأوضاع، إذ إن البلدية بحاجة إلى المزيد من الكوادر العاملة والمعدات".

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