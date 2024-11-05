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إربد.. أولياء أمور وسط مأزق إيصال أبنائهم للمدارس بعد إضراب باصات الخصوصي

11/5/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- يعيش أولياء أمور مئات طلبة المدارس في لواء الكورة بمحافظة إربد، وسط مأزق أعقب إضراب نحو 100 باص خصوصي صغير الحجم عن العمل، جراء تكثيف الرقابة عليها من قبل إدارة السير، وتحرير مخالفات بحقها، كونها تعمل بشكل غير قانوني.
ويأتي تكثيف الرقابة بعدما شهد اللواء أخيرا، وقوع حادث تدهور لأحد الباصات الخصوصية في منطقة دير أبي سعيد، وكان بداخله 21 طالبا أعمارهم تقل عن 10 سنوات، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم حسنة.
وشمل توقف عمل تلك الباصات، بلدات كفرابيل وكفرعوان وكفر راكب والأشرفية وكفر الماء ودير أبي سعيد وتبنة في لواء الكورة.
ولي أمر الطالب علي الشريدة من دير أبي سعيد، يقول إنه بات يضطر إلى إيصال ابنه إلى إحدى المدارس الخاصة بعد توقف أصحاب الباصات الخصوصية عن نقل الطلاب وإضرابهم عن العمل بسبب تعرضهم لمخالفات سير (العمل مقابل الأجر).
وقال الشريدة، الموظف في إحدى الدوائر الحكومية، إن توقف أصحاب الباصات الخصوصية عن العمل مشكلة تؤرق أولياء الأمور في ظل عدم وجود بديل آخر لنقل الطلبة، مبينا أن طبيعة دوامه لا تسمح بإيصال ابنه وإعادته إلى المنزل، مما يتطلب من المدارس الخاصة إيجاد الحلول المناسبة لنقل الطلاب.
وأشار إلى أنه مضطر في الأيام المقبلة إلى التعاقد مع إحدى المركبات الخصوصية من أجل إيصال أبنائه إلى المدرسة الخاصة، خصوصا أن المدرسة تبعد عن منزله أكثر من كيلومتر ولا يستطيع ابنه السير على الأقدام للوصول إلى المدرسة.
وأكد المواطن أحمد بني حمد، أنه مضطر إلى نقل ابنه إلى مدرسة يتوفر فيها باصات مرخصة حسب الأصول من أجل إيصال أبنائه، مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب بعد المدرسة ورسومها الأعلى من رسوم المدرسة الحالية.
ودعا بني حمد، الجهات المعنية إلى عدم ترخيص المدارس الخاصة إلا في حال الحصول على تراخيص رسمية للباصات التي تقل الطلبة، خصوصا أن غالبية الباصات العاملة على نقل الطلبة غير مرخصة، ناهيك عن الأعداد الكبيرة من الطلبة داخل تلك المدارس.
أما سائقو تلك الباصات، فيؤكدون من جهتهم، أنهم "يعملون دون مظلة قانونية ويتعرضون لمخالفات مستمرة أثقلت كاهلهم ورتبت عليهم ديونا كبيرة، لكنهم مضطرون للعمل وفي ذات الوقت يخففون عن الأهالي في نقل أبنائهم للمدارس البعيدة في ظل عدم وجود باصات نقل عمومية أو شركات متخصصة بذلك".
وأضافوا، "أن أعدادا كبيرة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستخدمون الباصات الخصوصية للوصول إلى مدارسهم البعيدة عن مكان سكناهم، وأنهم يلتزمون بحمولة باصاتهم المقررة".
وطالبوا، الجهات المعنية بتحويل باصاتهم إلى عمومية أو منحهم تصاريح أسبوعية تحدد فيها ساعات نقل الطلبة في الفترتين الصباحية والمسائية، ما يجعلهم يسلكون الشوارع المعبدة بدلا من اللجوء إلى شوارع فرعية وعرة كي لا تحرر بحقهم المخالفات.
بدوره، أكد مصدر أمني، أن إدارة السير تنفذ القانون والأنظمة بمخالفة الباصات التي تنقل الركاب دون تصاريح رسمية، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بتحميل ركاب بشكل يزيد على الحمولة المقررة، وانتهاء التراخيص وغيرها، حفاظا على حياة الركاب.
إلى ذلك، أوضحت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن عدد شركات النقل المدرسي المرخصة لغاية الآن 27 شركة، بواقع 2047 وسيلة نقل، موزعة على النحو التالي وبحسب النطاق الجغرافي المقدم من المشغلين في هذا النمط: 1559 في محافظة العاصمة، و2 في محافظة إربد، و339 في البلقاء، و147 في محافظة الزرقاء.
ودعت وشاح، من يرغب في الاستثمار في هذا النمط إلى التقدم للهيئة بطلب تشغيل لتقديم خدمة نقل طلاب المدارس وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث ما تزال بعض مناطق المملكة تفتقر إلى مثل هذه الخدمة وما تزال تعتمد على وسائط النقل المخالفة.
وحسب وشاح، فإن أصحاب الباصات والمدارس في لواء الكورة لم يتقدموا بأي معاملة من أجل ترخيصها حسب الأصول، وأن الهيئة على استعداد لدراسة أي معاملة والسير فيها بترخيص أي مكاتب تتفق مع الأنظمة والتعليمات.
وأشارت إلى أنه بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة لترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية، فإن أسطول وسائط النقل المدرسي هو أسطول حديث حيث لا يزيد عمر هذه الوسائط على 5 سنوات من تاريخ الصنع، وبمدة تشغيلية تبلغ من 15 إلى 20 سنة.
وأضافت وشاح، "كما أن المواصفات والشروط الفنية اللازم توافرها في هذه الوسائط هي مواصفات وفق تعليمات تجهيزات المركبات الصادرة بموجب قانون السير وبما يضمن توفير كافة متطلبات السلامة العامة ورفع مستوى الأمان، ومن هذه المواصفات: ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق عند عبور الطالب للطريق (شاخصة قف يدوية)، وأن تكون النوافذ مؤمنة بحماية تضمن عدم إخراج اليد أو الرأس، كما تؤمن تهوية كافية للمركبات التي نوافذها متحركة".
وقالت، إن وسائط النقل المدرسي المرخصة من الهيئة عليها أن تقوم بفحص دوري بمعدل 6 أشهر تبدأ من تاريخ تجديد الترخيص وتمنح تصريح صلاحية فنية صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد كل 6 أشهر، كما يتوجب على كل حافلة من هذه الوسائط أن تضع ملصقا تعريفيا على جانب هذه الواسطة يحتوي على عبارة (النقل المدرسي للطلاب).
أما الشروط التي وضعتها الهيئة ضمن تعليماتها والواجب التزام السائق بها فهي وفق وشاح، "التأكد من صلاحية وسيلة النقل المدرسي قبل الانطلاق من خلال الالتزام بإجراء الفحص اليومي لوسيلة النقل المدرسي قبل القيادة بما في ذلك فحص المصابيح والإطارات وهيكل وسيلة النقل المدرسي والمقاعد، والاحتفاظ بقوائم الفحص وإبلاغ إدارة المكتب بأي خلل، وعدم قيادة وسيلة النقل المدرسي بسرعة تزيد عن الحد القانوني المسموح به، والالتزام بالمواعيد التي تحدد له لتقديم الخدمة على أن يكون حضور الطلاب للمدرسة أو الروضة صباحا قبل بدء الاصطفاف الصباحي مع الالتزام بإحضار وسيلة النقل المدرسي أمام المدرسة أو الروضة قبل نهاية الدوام المدرسي بنصف ساعة على الأقل".
وأشارت إلى أنه "يجب على السائق تشغيل الإضاءة الحمراء المتقطعة عند تحميل وتنزيل الطلاب، وإطفاء الإضاءة عند المسير، وعدم الحركة قبل أن يجلس الطلبة في أماكنهم، وعدم تحميل طلاب زيادة عن العدد المسموح، والتأكد من استخدام جميع ركاب الحافلة لأحزمة الأمان قبل البدء بالمسير، وتنزيل الطلاب في أقرب مكان آمن من باب المدرسة، والالتزام بالسير على المسرب الأيمن باستمرار، إضافة إلى عدم قيادة الحافلة في حالة المرض أو النعاس أو الإجهاد، وعدم تناول الطعام أو الشراب أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم التدخين أو السماح للغير بالتدخين داخل الحافلة في أي وقت من الأوقات".

MENAFN05112024000072011014ID1108853916

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