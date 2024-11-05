مشاريع حضرية وتطويرية في الدرب

(MENAFN
- Al Watan)
شرعت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان في أعمال ومشاريع تطويرية بعدد من المواقع، منها أعمال تنظيم مواقف السيارات وممرات مشاة ومسارات للدراجات وأحواض للزراعة وكراسي للجلوس وإنارة ديكورية، بطول 2000 متر في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أعمال زراعة وتحسين دوار أبويحيى. كما تعمل على تنفيذ ملعب بادل.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس أحمد الأحوس، لـ((الوطن)) أن البلدية تعمل على تنفيذ مشروع تدخل حضري في الشارع العام، ضمن مستهدفات الوزارة لمشاريع أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب تنظيم مواقف للسيارات وإنارة ديكورية، ويبلغ طول المشروع 2000 متر طولي للمرحلة الحالية.
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