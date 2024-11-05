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مشاريع حضرية وتطويرية في الدرب

11/5/2024 2:23:22 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان في أعمال ومشاريع تطويرية بعدد من المواقع، منها أعمال تنظيم مواقف السيارات وممرات مشاة ومسارات للدراجات وأحواض للزراعة وكراسي للجلوس وإنارة ديكورية، بطول 2000 متر في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أعمال زراعة وتحسين دوار أبويحيى. كما تعمل على تنفيذ ملعب بادل.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس أحمد الأحوس، لـ((الوطن)) أن البلدية تعمل على تنفيذ مشروع تدخل حضري في الشارع العام، ضمن مستهدفات الوزارة لمشاريع أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب تنظيم مواقف للسيارات وإنارة ديكورية، ويبلغ طول المشروع 2000 متر طولي للمرحلة الحالية.

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