ليتاو رئيسا لنيوم

(MENAFN
- Al Watan)
عينت إدارة نادي نيوم، ألكس ليتاو، في منصب الرئيس التنفيذي للنادي.
ويأتي تعيين ليتاو التزامًا بضم أفضل الكفاءات الرياضية نحو تحقيق أهداف النادي، ودعم خطط تطوره، مع ما يملكه ليتاو من مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في مجال إدارة الأندية الرياضية، بما فيها نادي ((أورلاندو سيتي)) من الدوري
الأمريكي لكرة القدم، نادي ((أتلتيكو باراناينسي)) البرازيلي.
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