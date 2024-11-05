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ليتاو رئيسا لنيوم

11/5/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) عينت إدارة نادي نيوم، ألكس ليتاو، في منصب الرئيس التنفيذي للنادي.
ويأتي تعيين ليتاو التزامًا بضم أفضل الكفاءات الرياضية نحو تحقيق أهداف النادي، ودعم خطط تطوره، مع ما يملكه ليتاو من مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في مجال إدارة الأندية الرياضية، بما فيها نادي ((أورلاندو سيتي)) من الدوري الأمريكي لكرة القدم، نادي ((أتلتيكو باراناينسي)) البرازيلي.

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