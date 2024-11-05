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مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات

11/5/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مسار الإصابات في تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة مواطنة في العقد السادس من عمرها، تعرضت لحادث مروري خطير، حيث تم نقلها على الفور إلى طوارئ مستشفى الملك خالد بالخرج.
عند وصولها، كانت المريضة تعاني من آلام حادة في الجانب الأيسر من الصدر، وصعوبة في التنفس مع انخفاض حاد في مستوى الأكسجين. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أظهرت النتائج وجود كسور متداخلة في الأضلاع اليسرى وقصور في التجويف البلوري، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.
وفي إطار التنسيق الفعّال مع مركز القيادة والتحكم في تجمع الرياض الصحي الأول، تم إرسال فريق طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية إلى مستشفى الملك خالد بالخرج . وقد أُجريت عملية ترميم جدار الصدر بقيادة د. محمد السناني، قائد مسار الإصابات بالتجمع، وبمساعدة د. محمد خيري، استشاري جراحة الصدر في مستشفى الملك خالد. استغرقت العملية ساعتين، وتكللت بالنجاح .
يعكس هذا النجاح أهمية دور مسار الإصابات في تقديم الرعاية الصحية العاجلة والفعّالة، ويبرز تكامل الجهود بين الفرق الطبية المختلفة. كما يؤكد التزام تجمع الرياض الصحي الأول بتطوير خدماته بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول في القطاع الصحي بالمملكة.

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