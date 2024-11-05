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رحلات مجانية لمسار بدر في المدينة المنورة

11/5/2024 2:23:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تُستؤنف الأسبوع المقبل رحلات مسار بدر من خلال تيسير رحلات مجانية للمهتمين والأهالي والزوار، بواقع رحلتين كل شهر، تُستخدم فيهما الباصات والجمال والدراجات الهوائية والنارية والجمال. ووضع القائمون على تيسير الرحلات برامج مختلفة مع عودة الشتاء، بينما يشهد السبت المقبل تدشين رحلة درب بدر ضمن برنامج ((دروب الأمين)).
السيرة النبوية
أوضح لـ((الوطن)) الخبير السياحي كايد الحربي أن رحلة درب بدر تبدأ السبت المقبل بواقع رحلتين كل شهر، تستهدفان المهتمين والأهالي والزوار، وذلك بنقلهم عبر الباصات المجهزة من المدينة المنورة حتى محافظة بدر، موقع المعركة، مرورا بعدد من المواقع التاريخية والمرتبطة بالسيرة النبوية، مع الشرح المفصل لكل المستفيدين من خلال مرشدين سياحيين مرخصين. كما تم تخصيص عدد من الرحلات لمحبي الهاكينج، ورحلات للدراجات الهوائية، وأخرى للدراجات النارية والجمال، تلبية لرغبة الكثير، وستكون الرحلات مفتوحة للجميع بشرط التسجيل.
40 موقعا
انطلقت في نهاية شهر شعبان أولى رحلات مسار بدر من ساحة ميدان الملك عبد العزيز في المدينة المنورة وصولا إلى منطقة بدر التاريخية. ويتضمن مسار الرحلة 40 موقعًا ومعلمًا تاريخيًا ترتبط بقصة بدر والأميال الحجرية الموجودة، بالإضافة إلى أكثر من 25 قرية وتجمعًا سكنيًا على امتداد 175 كيلومترًا.
واستغرقت الرحلة قرابة 4 أيام سيرًا على الأقدام وباستخدام الجِمال، بمشاركة أكثر من 25 رحالا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا وماليزيا وإندونيسيا، وعدد من الدول العربية. وتوقفت الرحلة في أول أيامها بوادي ملل، بينما كان المبيت في ثاني أيام الرحلة عند بئر الروحاء، وفي اليوم الثالث وقفت في خيف الحزامي من وادي الصفراء، وفي اليوم الرابع توقفت الرحلة بوادي ذفران، ووصلت في ختام هذا اليوم إلى منطقة بدر التاريخية.

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