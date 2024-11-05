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الأمريكيون حائرون

11/5/2024 2:23:18 PM
(MENAFN- Al Watan) واجه الناخبون في أمريكا خيارًا صعبًا بين مرشحين عرضا مزاجين ورؤى مختلفة تمامًا لأكبر اقتصاد في العالم وقوة عسكرية مهيمنة. حيث اقتربت الحملة الرئاسية التي اتسمت بالاضطرابات والحقد من نهايتها في يوم الانتخابات حيث قرر الأمريكيون ما إذا كانوا سيعيدون دونالد ترمب إلى البيت الأبيض أو يرفعون كامالا هاريس إلى المكتب البيضاوي.
وفتحت صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم بالفعل، بالتصويت عن طريق البريد والتصويت المبكر شخصيًا.
تعهدات المرشحين
وتستعد هاريس نائبة الرئيس الديمقراطية، لأن تكون أول رئيسة للولايات المتحدة إذا تم انتخابها. وقد وعدت بالعمل مع الحزبين لمعالجة المخاوف الاقتصادية وغيرها من القضايا دون الانحراف بشكل جذري عن المسار الذي حدده الرئيس جو بايدن. وتعهد ترمب الرئيس الجمهوري السابق، باستبدال آلاف العمال الفيدراليين بالموالين، وفرض تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء والأعداء على حد سواء، وتنظيم أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
وأعرب المسؤولون الفيدراليون والولائيون والمحليون عن ثقتهم في نزاهة أنظمة الانتخابات في البلاد.
ومع ذلك، كانوا مستعدين للتعامل مع ما يقولون إنه مستوى غير مسبوق من التضليل الأجنبي فضلاً عن احتمال وقوع عنف جسدي أو هجمات

تنشيط القواعد
وأمضى المرشحان الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، الولاية الأكثر تنافساً. وكانا يحاولان تنشيط قواعدهما الانتخابية، فضلاً عن الأمريكيين الذين لا يزالون مترددين أو يتجادلون حول ما إذا كان ينبغي لهم التصويت أم لا.
ودخلت هاريس وترمب يوم الانتخابات بالتركيز على سبع ولايات متأرجحة، فاز ترمب بخمس منها في عام 2016 قبل أن يتحول إلى بايدن في عام 2020: ((الجدار الأزرق)) في بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن إضافة إلى أريزونا وجورجيا. كما كانت نيفادا وكارولينا الشمالية اللتان فاز بهما الديمقراطيون والجمهوريون على التوالي في آخر انتخابين متنافستين بشدة.
وأدى تقارب السباق وعدد الولايات المتنافسة إلى زيادة احتمال عدم معرفة الفائز ليلة الانتخابات مرة أخرى.
مدة الإعلان
وفي السباق الرئاسي لعام 2020، استغرق الأمر أربعة أيام لإعلان الفائز. وبغض النظر عن ذلك، ادعى ترمب أنه إذا خسر، فسيكون ذلك بسبب الاحتيال. كانت حملة هاريس تستعد لمحاولة إعلان النصر قبل معرفة الفائز ليلة الثلاثاء أو محاولة الطعن في النتيجة إذا فازت.
وقبل أربع سنوات أطلق ترمب جهدًا لقلب إرادة الناخبين، الذي انتهى بتمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.
وكان يعتزم التصويت في ولاية فلوريدا التي اتخذها موطنًا له، ثم قضاء اليوم في منتجعه مار إيه لاغو قبل حفل في مركز مؤتمرات قريب. وصوتت هاريس بالفعل عبر البريد في ولاية كاليفورنيا التي تعيش فيها. وستقيم حفلًا في جامعة هوارد في واشنطن حيث

أرض جديدة
وإن الفوز من شأنه أن يتوج حملة عاصفة لا مثيل لها في تاريخ أمريكا.
وستكون هاريس البالغة من العمر 60 عامًا، أول امرأة سوداء وشخصية من أصل جنوب آسيوي تشغل منصب الرئيس. كما ستكون أول نائبة رئيس تفوز بالبيت الأبيض في 32 عامًا.
حيث صعدت هاريس إلى قمة قائمة الديمقراطيين قبل أقل من أربعة أشهر بعد أن أنهى بايدن الذي واجه ضغوطًا هائلة من حزبه بعد أداء كارثي في المناظرة، محاولته لإعادة انتخابه.
في المقابل سيكون ترمب، البالغ من العمر 78 عامًا، أكبر رئيس منتخب سنًا على الإطلاق. كما سيكون أول رئيس مهزوم منذ 132 عامًا يفوز بفترة ولاية أخرى في البيت الأبيض، وأول شخص مدان بجناية يتولى المنصب البيضاوي.
وبعد أن ترك واشنطن بعد أن تخلى عنها بعض الحلفاء بعد السادس من يناير، هزم ترمب منافسيه الأصغر سنًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وعزز دعم حلفائه القدامى ومنتقديه القاسيين داخل حزبه. ونجا من محاولة اغتيال واحدة في تجمع حاشد في يوليو. وأحبط عملاء الخدمة السرية محاولة ثانية في سبتمبر.
أعداد كبيرة
وكان الناخبون في جميع أنحاء البلاد يقررون أيضًا آلاف السباقات الأخرى التي ستقرر كل شيء بدءًا من السيطرة على الكونجرس وحتى إجراءات التصويت على مستوى الولايات.
وصوت أكثر من 82 مليون شخص مبكرًا - وهو رقم أقل من الرقم القياسي المسجل خلال جائحة 2020، عندما شجع ترمب الجمهوريين على الالتزام بالتصويت في يوم الانتخابات. هذه المرة، حث ناخبيه على تأمين بطاقات الاقتراع الخاصة بهم مسبقًا وامتثلوا بأعداد

أبرز المستجدات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024:
التصويت مستمر:
بدأ التصويت في الساعات الأولى من اليوم بتوقيت بعض الولايات، ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، حيث تغلق آخر مراكز الاقتراع في ألاسكا عند الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
المعركة الرئاسية:
يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب (الجمهوري) نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس (الديمقراطية) في سباق شديد التنافس.
وتشير التوقعات إلى أن نتائج الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ستكون حاسمة لتحديد الفائز.
الكونغرس أيضًا تحت المجهر:
هناك 11 مقعدًا حاسمًا في مجلس الشيوخ يمكن أن تقلب ميزان القوى لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين. وتشمل هذه المقاعد الولايات المتأرجحة مثل نيفادا وأريزونا وأوهايو
تحديات حول التأخير في النتائج:
من المتوقع أن تكون النتائج النهائية لبعض الولايات متأخرة بسبب حجم التصويت عبر البريد والتصويت المبكر

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