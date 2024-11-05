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إسرائيل تواصل قتل المدنيين في سبيل تحقيق أهدافها

11/5/2024 2:23:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تشن إسرائيل هجومًا واسع النطاق على شمال غزة -الذي كان بالفعل الجزء الأكثر عزلة والأكثر تدميرًا في المنطقة- منذ ما يقرب من شهر.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الجهات في المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فإن الضربات الإسرائيلية المكثفة ضد جماعة حزب الله المسلحة تتوسع إلى ما هو أبعد من المناطق الحدودية اللبنانية، كما تخوض إسرائيل حربًا لا نهاية لها على ما يبدو ضد حماس في شمال غزة.
وأفاد مسؤولون عن مقتل 30 شخصًا في غارة واحدة على غزة وأيضًا 20 شخصًا مقتولا في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، بينهم ثماني نساء وستة أطفال، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منشأة لتخزين الأسلحة كان مسلحًا يعمل من خلالها، وإن ((خطوات عديدة اتخذت للتخفيف من خطر إيذاء المدنيين)).
فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنه احتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها ضد هجوم إسرائيل برد ((مدروس وحسابي)).
طريقة مدروسة
ويهدد المسؤولون الإيرانيون بشكل متزايد بشن ضربة أخرى ضد إسرائيل بعد هجومها في 26 أكتوبر، والذي استهدف قواعد عسكرية ومواقع أخرى، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى باكستان، إن ((الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عكس النظام الإسرائيلي، لا تسعى إلى التصعيد)).
وقال ((إننا نحتفظ بحقنا الأصيل في الدفاع المشروع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسوف نرد بالتأكيد على العدوان الإسرائيلي في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وبشكل مدروس ومحسوب للغاية)).
والتقى عراقجي مع وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل لتهدئة التوترات في

غارات مستمرة
وأفاد مسؤولون صحيون فلسطينيون بأن الغارات الإسرائيلية قتلت 30 شخصًا على الأقل في غزة، بما في ذلك منزل كانت تلجأ إليه عائلات نازحة.
وقال مسؤولون صحيون إن عشرة أشخاص قتلوا، بينهم أربعة أطفال وامرأتان، كما أسفرت غارة في وقت متأخر على بلدة بيت لاهيا شمال غزة عن مقتل 20 شخصًا على الأقل، بينهم ثماني نساء وستة أطفال.
ومنذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2023، قُتل ما لا يقل عن 3000 شخص وجُرح نحو 13500 آخرين في لبنان، حسب تقارير وزارة الصحة.
ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن أكثر من 43 ألف شخص قتلوا في حرب إسرائيل ضد حماس في غزة التي استمرت أكثر من عام.
منزل اللاجئين
وقال حسام أبو صفية، مدير المستشفى القريب الذي استقبل الضحايا، إن الغارة التي وقعت في وقت متأخر من يوم الاثنين أصابت منزلا في بلدة بيت لاهيا، حيث كانت عدة عائلات تلجأ.
ومن بين القتلى ثماني نساء وستة أطفال، بحسب قائمة قدمتها خدمات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منشأة لتخزين الأسلحة كان مسلح يعمل من خلالها، وإنه ((اتخذ خطوات عديدة للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين)).
وشنت إسرائيل هجومًا واسع النطاق على شمال غزة ـوهو الجزء الأكثر عزلة وتدميرًا في القطاع- منذ ما يقرب من شهر.
وقد أمرت بإخلاء بيت لاهيا، وبلدة بيت حانون المجاورة، ومخيم جباليا للاجئين بالكامل، ولم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية تقريبًا إلى المنطقة لأكثر من شهر.
كما فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مدينة غزة القريبة في أحدث موجة من النزوح خلال الحرب، التي بدأت عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر2023.

انتشال الجثث
ومن جهه اخرى قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الصليب الأحمر اللبناني سيرسل قافلة أخرى، إلى وطى الخيام في جنوب لبنان للبحث عن جثث 15 شخصًا قتلوا في غارة جوية إسرائيلية وانتشالها.
وكان المسعفون قد وصلوا إلى موقع الضربة قبل يومين، وأزالوا خمس جثث أخرى، لكنهم اضطروا إلى العودة بمركبات أكبر لإزالة الأنقاض.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الانتشار جاء بالتنسيق مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، والمعروفة باسم اليونيفيل، وهو الإجراء المعتاد.
ولم يعلق الصليب الأحمر على هذه الأنباء فورًا، لكنه أعرب عن قلقه في الأسابيع الأخيرة إزاء عدة حالات ضربت فيها إسرائيل داخل أو بالقرب من مناطق نشر فيها مسعفين للبحث عن الجرحى والضحايا.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصدر تحذيرات للسكان هناك في أواخر أكتوبر لإخلاء المنطقة قبل شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله، وطلب من سيارات الإسعاف تجنب المنطقة. الإجلاء الطبي
و قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل على ترتيب عمليات الإجلاء الطبي لأكثر من 100 شخص من غزة وهو ما سيكون أكبر عملية من نوعها خلال ستة أشهر.
وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تساعد في تنسيق عمليات الإجلاء عبر معبر كرم أبو سالم على أساس قائمة من المرشحين ذوي الأولوية التي أعدتها وزارة الصحة في غزة.
وفي حديثه عبر الفيديو من غزة للصحفيين في جنيف، قال بيبركورن إنه تم ترتيب عمليات الإجلاء الطبي لـ 282 شخصًا منذ أن فرضت القوات الإسرائيلية إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر في السادس من

أبرز التبريرات والأسباب وراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة ولبنان:
1. الرد على الهجمات الصاروخية
- تُبرر إسرائيل غاراتها بأنها رد فعل على إطلاق الصواريخ من غزة وجنوب لبنان تجاه أراضيها، خاصة في ظل تزايد التصعيد بين الطرفين في الأوقات الأخيرة.
2. تدمير البنية التحتية للفصائل المسلحة
- تهدف إسرائيل إلى تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية في غزة مثل حماس والجهاد الإسلامي، وذلك عبر استهداف الأنفاق، ومخازن الأسلحة، ومواقع التدريب.
3. الضغط على القوى الإقليمية
- تقوم إسرائيل بشن الغارات كجزء من إستراتيجية للحد من نفوذ إيران في المنطقة.
4. التصعيد الإقليمي
- الغارات الإسرائيلية تأتي في ظل تزايد التوترات الإقليمية، حيث ترى إسرائيل في نشاطات حماس وحزب الله تهديدًا لحدودها وأمنها القومي.
5. الحفاظ على الأمن الداخلي
- تُصعد إسرائيل من عملياتها كجزء من الحفاظ على أمنها الداخلي ومنع وصول أسلحة أو تعزيزات قد تزيد من التهديدات الأمنية.
6. الضغط السياسي الداخلي
- يستخدم المسؤولون الإسرائيليون هذه الغارات كوسيلة لتهدئة الضغوط الداخلية، حيث يتعرض القادة لضغوط من المواطنين لزيادة الحماية من الهجمات الصاروخية وضمان الأمن.

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