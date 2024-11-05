الصين: 52.37 تريليون دولار إجمالى الأصول المملوكة للدولة بنهاية 2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مجلس الدولة الصيني أن قيمة الأصول المملوكة للدولة في الصين ظلت مستقرة العام الماضي، حيث بلغت إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة 371.9 تريليون يوان (52.37 تريليون دولار أمريكي) في نهاية 2023.

وكشف تقرير لمجلس الدولة قُدم للمناقشة أمام جلسة جارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب،أن أصول الشركات المالية المملوكة للدولة بلغت 445.1 تريليون يوان في نهاية العام الماضي، فيما بلغت الأصول المملوكة للدولة في الهيئات الإدارية والمؤسسات العامة 64.2 تريليون يوان.

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وذكر التقرير أن الصين ستواصل تعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز قدرة رأس المال المالي لخدمة التنمية الاقتصادية وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة في الهيئات الإدارية والمؤسسات العامة.

في سياق متصل ، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 18.3 مليار يوان (حوالي 2.58 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5%.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى كاف ومعقول ،وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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