نيجيريا: استراتيجية لدعم الاقتصاد بـ15 مليار دولار من خلال الذكاء الاصطناعى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة النيجيرية عن استراتيجية طموحة تهدف من خلالها إضافة 15 مليار دولار إلى الاقتصاد بحلول عام 2030 من خلال التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في الاعتماد عليه، وفق ما نشرته صحيفة“ليديرشيب” النيجيرية.

ويدعم هذا الهدف تقريرا حديثا لشركة جوجل يسلط الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، حيث أعلنت الحكومة النيجيرية عن خطط شاملة لتحقيق هذا الهدف.

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في المقابل حذرت وثيقة نشرتها الصحيفة، من أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتحديات البنية التحتية قد تعيق هذه الجهود، ومع ذلك تواجه الجامعات النيجيرية تحديات مالية وتكافح من أجل جذب الأساتذة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتحديث برامجه.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خططًا لتجهيز 70% من القوى العاملة الشابة في نيجيريا (في الفئة العمرية 16-35 عامًا) بمهارات الذكاء الاصطناعي، بهدف الحد من البطالة بنسبة خمس نقاط مئوية.

ويتماشى هذا الجهد مع بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الذي أفاد بمعدل بطالة بنسبة خمسة في المائة في الربع الثالث من عام 2023.

وتؤكد استراتيجية الذكاء الاصطناعي النيجيرية أن القوى العاملة الشابة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي للبلاد، خاصة وأن مؤسسة التمويل الدولية تتوقع أنه بحلول عام 2030، ستحتاج نيجيريا إلى 28 مليون وظيفة بمهارات رقمية، وهو ما يمثل سوقًا بقيمة 130 مليار دولار.

وتهدف الحكومة إلى سد الفجوة المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تدريب 25000 معلم، والذين سيقومون بتثقيف 125000 شاب نيجيري حول أساسيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من هدف نيجيريا الأكبر لتنمية قوة عاملة ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي استراتيجية تعكسها الدول الناجحة في جميع أنحاء العالم.

وكانت قد تلقت الحكومة النيجيرية منحة كبيرة بقيمة 2.8 مليار نيرة (حوالي 1.7 مليون دولار) من شركة جوجل، لدعم تطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي الدكتور بوسون تيجاني إن هذه المنحة خطوة كبيرة نحو جعل نيجيريا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية بناء نظامًا بيئيًا قويًا محليًا يخدم الذكاء الاصطناعي الذي يمنحنا فرصة فريدة لإعادة تصور كيفية قيامنا بالأشياء.

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