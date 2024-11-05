تنمية المشروعات يتعاون مع الجايكا اليابانية لتطوير المشروعات الصناعية والإنتاجية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، اليوم الثلاثاء حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية؛ وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الإنتاجية والصناعية؛ بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، ومن ثم تمكين الصناعات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من جهة أخرى ورفع القدرات التنافسية لتلك المشروعات داخليا وخارجيا.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني المشترك الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ لتطوير عدد من المشروعات الصناعية في محافظتي المنيا والإسكندرية؛ ضمن أنشطة مشروع“تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال”.

موضوعاتمليار دولار استثمارات إجمالية مستهدفة لمشروع مركز“كيميت للبيانات” “سيراج” تخطط لإنشاء“مدينة النور” لتصنيع منتجات الإضاءة مشروع لإنتاج وحدات الإضاءة فى“اقتصادية القناة” باستثمارات 15 مليون دولار

وأوضح رحمي أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات الصناعية في مصر، واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية وتحسين جودة منتجات تلك المشروعاتلزيادة قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.

وأشار إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع“جايكا” هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة المنيا وصناعات البلاستيك بمجمع مرغم في محافظة الإسكندرية ، وذلك باستخدام التقنية اليابانية (كايزن)، والتي تعتمد على مساعدة المشروعات على“التحسين المستمر للإنتاجية وجودتها” مما ينعكس إيجابا على زيادة القدرة التنافسية للمشروعات وتخفيض تكلفة التشغيل مما يؤدى الى زيادة الارباح.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عباس، أن التعاون مع الجانب الياباني يتضمن تدريب الكوادر البشرية بالجهاز والجهات الشريكة لتطبيق النظام الياباني (كايزن) على المشروعات بمختلف المحافظات ونقل خبرة الجانب الياباني للقائمين على تطوير المشروعات الصغيرة في مصر مما يضمن تقديم هذه الخدمة بشكل مستمر لأصحاب المشروعات واستفادتهم منها على الوجه الأمثل وهو ما يعد خطوة أولى لتعميم استخدام نظام الكايزن الياباني في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.

من جانبه، أشاد كاتو كين رئيس“جايكا” بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات و”جايكا”، وأثنى على أنشطة المشروع ومدى الاستفادة التي تحققت للمشروعات من تطبيق فلسفة الكايزن (التحسين المستمر)، مؤكدا اهتمام“جايكا” باستمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية في المحافظتين من خلال المرحلة الثانية للمشروع والتي سيتم إطلاقها قريبا .

وقد عقد مسئولو مكتب الجايكا في مصر اجتماعا مع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بحضور عدد من مسئولي الجهاز و”جايكا” والسفارة اليابانية وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية من المركز الرئيسي في اليابان، تم خلاله استعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع وخطوات التعاون المستقبلية، خاصة في ظل الاحتفال هذا العام بمرور 70 عاما من التعاون المصري الياباني.

تجدر الاشارة إلى أنه تم تكريم أصحاب المشروعات وتسليمهم شهادات تقدير عن مشاركتهم في أنشطة المشروع والتزامهم بتنفيذ المقترحات والاستشارات التي قدمها لهم الجانب الياباني أثناء التنفيذ؛ والتي أثرت – بشكل مباشر – في زيادة الإنتاجية بنسب تصل الى 25 % وزيادة مساحات الإنتاج بعد إعادة التنظيم والتصنيف بنسب تصل إلى 40 % وكذلك تخفيض الهالك وترشيد استخدام الطاقة؛ مما أدى بشكل مباشر إلى خفض التكاليف وزيادة الربحية للمشروعات المشاركة.

المصدر: