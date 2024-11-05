تنمية المشروعات يتعاون مع الجايكا اليابانية لتطوير المشروعات الصناعية والإنتاجية - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، اليوم الثلاثاء حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية؛ وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الإنتاجية والصناعية؛ بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، ومن ثم تمكين الصناعات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من جهة أخرى ورفع القدرات التنافسية لتلك المشروعات داخليا وخارجيا.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني المشترك الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ لتطوير عدد من المشروعات الصناعية في محافظتي المنيا والإسكندرية؛ ضمن أنشطة مشروع“تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال”.
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وأوضح رحمي أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات الصناعية في مصر، واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية وتحسين جودة منتجات تلك المشروعاتلزيادة قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.
وأشار إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع“جايكا” هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة المنيا وصناعات البلاستيك بمجمع مرغم في محافظة الإسكندرية ، وذلك باستخدام التقنية اليابانية (كايزن)، والتي تعتمد على مساعدة المشروعات على“التحسين المستمر للإنتاجية وجودتها” مما ينعكس إيجابا على زيادة القدرة التنافسية للمشروعات وتخفيض تكلفة التشغيل مما يؤدى الى زيادة الارباح.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عباس، أن التعاون مع الجانب الياباني يتضمن تدريب الكوادر البشرية بالجهاز والجهات الشريكة لتطبيق النظام الياباني (كايزن) على المشروعات بمختلف المحافظات ونقل خبرة الجانب الياباني للقائمين على تطوير المشروعات الصغيرة في مصر مما يضمن تقديم هذه الخدمة بشكل مستمر لأصحاب المشروعات واستفادتهم منها على الوجه الأمثل وهو ما يعد خطوة أولى لتعميم استخدام نظام الكايزن الياباني في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.
من جانبه، أشاد كاتو كين رئيس“جايكا” بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات و”جايكا”، وأثنى على أنشطة المشروع ومدى الاستفادة التي تحققت للمشروعات من تطبيق فلسفة الكايزن (التحسين المستمر)، مؤكدا اهتمام“جايكا” باستمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية في المحافظتين من خلال المرحلة الثانية للمشروع والتي سيتم إطلاقها قريبا .
وقد عقد مسئولو مكتب الجايكا في مصر اجتماعا مع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بحضور عدد من مسئولي الجهاز و”جايكا” والسفارة اليابانية وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية من المركز الرئيسي في اليابان، تم خلاله استعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع وخطوات التعاون المستقبلية، خاصة في ظل الاحتفال هذا العام بمرور 70 عاما من التعاون المصري الياباني.
تجدر الاشارة إلى أنه تم تكريم أصحاب المشروعات وتسليمهم شهادات تقدير عن مشاركتهم في أنشطة المشروع والتزامهم بتنفيذ المقترحات والاستشارات التي قدمها لهم الجانب الياباني أثناء التنفيذ؛ والتي أثرت – بشكل مباشر – في زيادة الإنتاجية بنسب تصل الى 25 % وزيادة مساحات الإنتاج بعد إعادة التنظيم والتصنيف بنسب تصل إلى 40 % وكذلك تخفيض الهالك وترشيد استخدام الطاقة؛ مما أدى بشكل مباشر إلى خفض التكاليف وزيادة الربحية للمشروعات المشاركة.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853850
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