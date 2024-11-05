ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتي لا يزال عدم اليقين يحيط بنتائجها في ظل تقارب معدلات تأييد المرشحين الجمهوري والديمقراطي.
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 58 نقطة إلى 41853 نقطة.
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وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 23 نقطة إلى 5736 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.75% أو 134 نقطة إلى 18315 نقطة.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية، ستتجه أنظارهم أيضًا صوب انتخابات التجديد النصفي، لتحديد هوية الحزب الذي يسيطر على الكونجرس.
وقد يكون لنتائج الانتخابات تأثير كبير على المسار الذي تسلكه الأسهم حتى نهاية العام، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع، ولذلك يتأهب المستثمرون لحدوث تقلبات في الأمد القريب.
وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سهم“بلانتير تكنولوجيز- Palantir Technologies” (PLTR) بنسبة 20.45% إلى 49.88 دولار، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية قوية.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853848
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