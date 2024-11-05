ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتي لا يزال عدم اليقين يحيط بنتائجها في ظل تقارب معدلات تأييد المرشحين الجمهوري والديمقراطي.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 58 نقطة إلى 41853 نقطة.

موضوعاتالانتخابات الأمريكية.. ترامب: أشعر بثقة كبيرة في الفوز إنفيديا تعزز مكانتها كأكبر شركة فى العالم.. والسهم يرتفع 2% تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. وقطاع السيارات يهبط 1.8%

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 23 نقطة إلى 5736 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.75% أو 134 نقطة إلى 18315 نقطة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية، ستتجه أنظارهم أيضًا صوب انتخابات التجديد النصفي، لتحديد هوية الحزب الذي يسيطر على الكونجرس.

وقد يكون لنتائج الانتخابات تأثير كبير على المسار الذي تسلكه الأسهم حتى نهاية العام، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع، ولذلك يتأهب المستثمرون لحدوث تقلبات في الأمد القريب.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سهم“بلانتير تكنولوجيز- Palantir Technologies” (PLTR) بنسبة 20.45% إلى 49.88 دولار، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية قوية.

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